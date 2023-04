Vijf jaar zonder Avicii: ‘Zijn dood heeft me doen inzien hoe toxisch dit wereldje soms kan zijn’

Vijf jaar geleden stierf dj Avicii: wonderkind, chronisch overwerkte superster en op het einde van zijn leven verslaafd aan alcohol en pillen. Zijn dood maakte van gezondheid een gespreksonderwerp in de dance, maar ervaren dj’s zien ook vandaag nog veel werk aan de winkel: ‘Misschien moeten we weer vroeger op de avond naar de club leren gaan.’

De dood van een 28-jarige komt altijd als een schok, maar bij Tim ‘Avicii’ Bergling was die in 2018 nog iets harder te voelen. De Zweedse dj was twee jaar daarvoor al gestopt met touren omdat hij helemaal uitgeput was, maar had de meeste van zijn fans gerustgesteld met enkele opgewekte comebacksingles. Pas veel later onthulde zijn biografie hoe diep de aan drank en pillen verslaafde Avicii echt zat.

Sindsdien krijgen dj’s constant vragen over hun welbevinden en valt Avicii’s naam nog altijd vaak, zoals bij Dimitri Vegas & Like Mike in Het Laatste Nieuws: “De dood van Tim heeft mij wakker geschud, het heeft me verplicht om opnieuw structuur in mijn leven te brengen. Je moet jezelf continu moed inpraten om dit leven vol te houden. Als ik het kort en bondig mag samenvatten: ik mag blij zijn dat ik nog leef.”

Onlangs nog vertelde Armin van Buuren in de backstage van het Ultra Festival in Miami dat hij in de nasleep van Avicii’s dood stopte met drinken, naar de therapeut is gegaan en begon te mediteren. De Nederlandse dj speelt nu 70 shows per jaar in plaats van 120 en plant een gezinsvakantie in augustus, midden in het festivalseizoen.

“Het heeft ons doen inzien dat dit wereldje soms toxisch kan zijn”, zegt ook Wim Clukers aka DJ Licious, die een officiële remix mocht maken van Avicii’s comebacksingle ‘Lonely Together’. “En ik ben dan nog kunnen beginnen in een tijd zonder sociale media. Avicii is een van de eerste dj’s die ermee groot is geworden en hij heeft die constante input nooit van zich kunnen afzetten.”

Guatemala

“Met mijn collega’s van vroeger kan ik er weleens over praten, maar dan nog vermijden we dit onderwerp met zijn allen te veel”, zegt Trish Van Eynde, icoon van de Fuse in Brussel en menig andere Belgische technotempel. Ze leefde naar eigen zeggen lang “in zesde vitesse” en verdiepte zich de laatste jaren in haar eigen gezondheid en die van haar vakgenoten: “Tijdens die euforische sets maakt je lichaam adrenaline en cortisol aan en daarvoor heeft het magnesium nodig. Op den duur had ik daar zo’n groot tekort aan dat mijn lichaam het begon te zoeken in mijn gewrichten en botten. Daardoor kreeg ik zware handblessures tijdens de coronapandemie: bepaalde handelingen aan de draaitafel kan ik niet meer uitvoeren.” Volgens Van Eynde willen dj’s liever niet weten wat het altijd maar pompende nachtleven met hun lichaam en geest doet: “Maar in de nieuwe generatie zitten meer authentieke mensen.”

Ook Koen ‘Coone’ Bauweraerts kroop enkele jaren geleden uit een diep dal, nadat hij als eerste hardstyle-dj op de mainstage van Tomorrowland had gestaan: “Ik kwam terecht bij een groter agentschap en plots was ik een A-artiest. Plots trekken ze overal aan je mouw, bij wijze van spreken tot in Guatemala. Ik werd heel hard voor mezelf, raakte in mezelf gekeerd, meed familiefeesten. Er zijn shows van toen die ik achteraf niet meer kan terugkijken, omdat ik geen artiest zag staan.” Bauweraerts overwoog even om te stoppen met draaien, maar stapte op tijd naar een mental coach. Net op tijd, zo bleek: “Mocht corona niet op de pauzeknop hebben gedrukt, dan was ik gecrasht.”

Dertig procent van de dj’s geeft aan symptomen te hebben van depressie of een angststoornis, bleek vorig jaar uit onderzoek van prestatiepsycholoog Jolan Kegelaers (VUB) in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. “Dat is niet veel meer dan bij de rest van de bevolking, maar wat opvalt, is dat de helft van de bevraagde muzikanten al zelf naar mentale hulp had gezocht”, zegt Kegelaers. “Het kan erop wijzen dat ze het meer nodig hebben, maar ook dat ze bewust omgaan met de risico’s van hun vak.”

Aarzelen

Is er dan iets fundamenteels veranderd in de dance? Voor Coone alleszins wel. “Vroeger zou ik vier of vijf keer per jaar naar China zijn gegaan, nu steken we dat samen in één tournee. Tot voor kort gaf ik niet of nauwelijks aan waar mijn grens lag. Nu komt mijn manager zelf vragen hoe het echt met mij gaat en ik hoor dat hij dat ook bij zijn andere artiesten doet.”

Wim Clukers aka DJ Licious Beeld rv

DJ Licious merkt het begin van een ommekeer als hij zelf een clubavond organiseert: “Jonge dj’s krijg je niet altijd meer warm om het laatste slot te draaien in het holst van de nacht. Je ziet ze dan aarzelen en nadenken over hoe hard het zou wegen op hun gezondheid als ze ja zeggen.”

“Misschien moeten we weer vroeger naar de club leren gaan”, denkt hij. “Vlak na corona kon je om tien uur ’s avonds nog in een volle club aankomen, nu komt het pas tegen één uur ’s nachts op gang. Clubs mogen laat openblijven, maar dat maakt het voor dj’s moeilijker om vol te houden.”

Volgens hem heeft de coronapandemie velen aan het denken gezet: “Iedereen was aanvankelijk blij toen we weer mochten beginnen op te treden, maar na een paar maanden zag ik toch weer collega’s in elkaar storten. Die twee jaar hebben iedereen doen beseffen dat er nog iets onderliggends aan de gang is. Ook grote namen als Disclosure hebben hele tournees afgezegd.”

Het zal nog wel even duren voor alle dj’s openlijk praten over hun gezondheid, denkt Van Eynde. “En zelfs dan zal het mentale welzijn van dj’s altijd onder druk staan”, vult Clukers aan. “We werken op onmogelijke uren in een heel competitieve wereld. Iemand als Armin van Buuren kan afbouwen als hij dat wil, maar als de minder bekende namen één keer een optreden weigeren, staan er tien anderen te springen.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.