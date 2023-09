Vijf boeken om u ook na de zomer aan het lezen te houden

Dirk Leyman werpt een blik op de boekenberg, kiest een handvol nieuwe exemplaren uit en proeft voor.

Harrie Lemmens, De Muur voorbij

Pessoa- en Saramagovertaler en Portugalkenner Harrie Lemmens (°1953) heeft iets met Berlijn. In de herfst van 1981 trekt hij naar Oost-Berlijn, waar hij brochures en propagandamateriaal voor de Nederlandstalige markt vertaalt. Hij weet dat de ‘DDR geen paradijs’ is maar reist met ‘open mind naar de Muur.’ Lemmens leert er de Portugese liefde van zijn leven kennen, fotografe Anna Carvalho. Hij vertelt over die ambigue tijd en loopt de sporen van zijn verleden na.

Harrie Lemmens, De Muur voorbij, De Arbeiderspers, 304 p., 23,50 euro. Beeld rv

Benjamín Labatut, De maniac

De Chileen Benjamín Labatut (°1980) sloeg gensters met zijn debuutroman Het blinde licht (2020) waarin hij quantum­fysica aan grote vertelkunst koppelde. Nu maakt hij opnieuw furore met een caleidoscopisch boek waarin hij de geschiedenis van computers en AI doorgrondt, aan de hand van de bovenmenselijk intelligente John von Neumann. Die verbijsterde zijn omgeving met zijn jacht op de grondslagen van wiskunde en droeg bij aan de ontwikkeling van de atoombom.

Benjamín Labatut, De maniac, Meridiaan Uitgevers, 380 p., 26,50 euro. Beeld rv

Geert Mak, e.a., Amsterdam in bijna 80 boeken

Amsterdam doorkruisen aan de hand van tachtig boeken die nauw met de Nederlandse hoofdstad verbonden zijn. Dat is het via soepele essays uitgewerkte idee achter dit ‘boekenboek’. ‘De verbeelde stad is minstens zo oud, en misschien nog wel mooier, mysterieuzer en wilder dan het echte Amsterdam.’ Van Gerard Reves De avonden en Albert Camus’ De val tot Murat Isiks Wees onzichtbaar. Een ruimhartig geïllustreerd hebbeding, dat je van de grachtengordel naar de Bijlmer loodst.

Geert Mak, e.a., Amsterdam in bijna 80 boeken, Atlas/Contact, 360 p., 34,99 euro. Beeld rv

Alice Walker, Bloesem plukken onder vuur

‘Wat is het eigenlijk ongelooflijk om te dorsten naar pen en papier, om ze nodig te hebben als water’, schreef Alice Walker (°1944) – beroemd geworden met haar roman The Color Purple (1982) – in 1968 in haar dagboeken. In deze ‘intieme geschiedenis van onze tijd’ schrijft de zwarte activiste en feministe vooral over haar tumultueuze liefdesleven, haar huwelijk met een Joodse advocaat, haar worsteling met het moederschap en haar relaties met mannen én vrouwen, na haar scheiding.

Alice Walker, Bloesem plukken onder vuur, Privé-domein, 634 p, 34,99 euro. Beeld rv

Don Winslow, Stad van dromen

Crimineel Danny Ryan is op de vlucht. De maffia, de politie en de FBI willen hem dood of achter tralies. Met zijn zoontje, zijn bejaarde vader en leden van zijn bende reist hij van Providence naar Californië om een nieuw leven te beginnen in Stad van dromen. Het boek van de Amerikaanse misdaadauteur Don Winslow is het tweede deel – na Stad in brand – in een trilogie over misdaadsyndicaten in de Verenigde Staten van de jaren 80 en 90. (VK)