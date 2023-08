Vijf boeken om gulzig te lezen

Charlotte Van den Broeck

Charlotte Van den Broeck geniet de eer om het sluitstuk te mogen breien aan de Maanden-reeks van uitgeverij Das Mag, die een heel jaar lang Nederlandstalige schrijvers een novelle uit de pen deed schudden. In Augustus laat Van den Broeck twee mager geworden vrouwen een reepje strand op Corfu inpalmen, waar Odysseus aanspoelde na een schipbreuk. Hoogseizoen, mierenhoop, zeng-zeng-zeng en een zeurende hitte. Allerlei vragen en bedenkingen over geweld, macht en liefde kringelen op in deze complexe miniroman.

Charlotte Van den Broeck, Augustus, Das Mag, 96 p., 19,99 euro.

Beeld RV

Virginia Cowles

Net als Martha Gellhorn was Virginia Cowles (1910-1983) een onverschrokken oorlogsjournaliste die zich blijkbaar altijd weer op de juiste plaats op het juiste moment bevond, in zowel de Spaanse burgeroorlog als de Tweede Wereldoorlog. “Ik had geen kwalificaties als oorlogscorrespondent, afgezien van mijn nieuwsgierigheid”, zei ze ooit. Met ongewoon oog voor sprekende details vertelt ze over zowel de Spaanse loopgraven als de Nürenbergse partijdagen en kruipt ze in de geschutskoepel van een Britse bommenwerper. Bovendien ontmoette Cowles veel hoofdrolspelers van de wereldbrand.

Virginia Cowles, Op oorlogspad, De Arbeiderspers, 568 p., 34,99 euro. Vertaling Auke Leistra.

Beeld RV

Geoff Dyer

Eindelijk is de hyperveelzijdige Britse auteur Geoff Dyer (°1958) opnieuw in het Nederlandse taalgebied geïntroduceerd. Zijn onnavolgbare, ‘steeds sluwe en tegelijk vrolijke’ essays spetteren alle kanten op. In dit boek vraagt hij zich af wat er gebeurt als artiesten ouder worden. Wordt hun werk rijper of verschrompelt het? Wanneer pieken ze? Mateloos meanderend duiken zowel Björn Borg, Bob Dylan, Martin Amis, Friedrich Nietzsche of John Coltrane op. En natuurlijk tennisser Roger Federer, die nog heel goed was toen hij vanwege een blessure moest stoppen.

Geoff Dyer, De laatste dagen van Roger Federer (en andere eindes), uitgeverij Tzara, 352 p., 24,99 euro. Vertaling Ivo Verheyen.

Beeld RV

Bettina Baltschev

Misschien wel het ideale strandboek, of in ieder geval on spot, deze fijnzinnige cultuurgeschiedenis over de aantrekkingskracht van het Europese strand. De Duitse radiojournaliste Bettina Baltschev verkent het ‘magische niemandsland’ tussen land en zee, en reist onder meer naar Oostende, Scheveningen, Benidorm, Lesbos en Schiermonnikoog, dat ‘eiland van de grijze monniken.’ Ze sprokkelt er ‘ware en fictieve’ lotgevallen. Schrijvers en kunstenaars zijn daarbij Baltschevs metgezellen. Zo beziet ze Oostende vanuit het prisma van exil-auteur Irmgard Keun en zielsverwant Joseph Roth.

Bettina Baltschev, Zo ver het oog reikt. Over het strand van Europa, Nieuw Amsterdam, 271 p., 24,99 euro. Vertaling Mark Wildschut.

Beeld RV

Giuseppe Minervini

Debutant Giuseppe Minervini (°1994) schreef naar eigen zeggen ‘alsof hij in een eiermand zat om de onbekende inhoud ervan uit te broeden.’ In het merkwaardige, mateloos ambitieuze debuut van de Kortrijkzaan richt een zekere Ix een document aan de rechter waarin hij zijn vrijspraak bepleit. En onthult zijn betrokkenheid bij Organisatie Liefgenezen, ‘die een revolutie uitstippelt tegen de tirannie van het algoritme’. Deze labyrintische knuist – met Ix ‘als curator van zijn eigen psychische ontsporing’ – is een leesavontuur voor durvers.

Giuseppe Minervini, Krank, De Geus, 580 p., 25,99 euro.