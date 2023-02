Videogames schrijven geschiedenis: hoe miniaturen ineens digitaal tot leven komen

In hun eeuwige zoektocht naar een aparte visuele stijl hebben meerdere gamemakers het ineens in de miniaturen van oude manuscripten gezien. Die aanpak ging wel hand in hand met een ernstige historische fascinatie voor de tijdsvakken die ze ermee willen neerzetten, claimen de makers. Ook al ziet u er weleens ezels in passeren met een trompet in hun reet.

Middeleeuwse manuscripten waren bedoeld voor de eeuwigheid, het resultaat van een gespecialiseerd, arbeidsintensief en kostelijk proces. Boekbinders bundelden er perkamentbladen voor aan elkaar, gemaakt van tientallen tot honderden verschillende repen dierenhuid. Scribenten en miniaturisten gebruikten inkt en verf samengesteld uit vaak kostbare mineralen en dierlijke of plantaardige ingrediënten. Tegen de zestiende eeuw, voor de doorbraak van de boekdrukkunst, waren manuscripten van dat slag luxeproducten geworden, vergelijkbaar met de iPhone 14 Pro of een 75-inch-televisiescherm vandaag. Maar het visuele universum dat ze creëerden, met vooral de soms prettig gestoorde miniaturen waarmee ze waren geïllustreerd, inspireert vandaag een entertainmentmedium dat nog altijd als iets veel vluchtigers wordt gezien.

Met het eind vorig jaar gelanceerde Pentiment en het zopas in een early access-testversie losgelaten Inkulinati, duiken twee videogames op in die stijl van boekminiaturen uit de middeleeuwen en de renaissance. En de makers van beide games – respectievelijk uit het Californische Irvine en het Poolse Warschau – beschouwden dat als veel meer dan een lolletje: ze voerden allebei doorgedreven research om ervoor te zorgen dat ze de juiste referenties naar hun gamewereld brachten. Dorota Halicka, artdirector bij Inkulinati-studio Yaza Games, in het vakblad Game Developer: “Anonieme middeleeuwse miniaturisten waren in essentie onze conceptartiesten.”

Een al eerder verschenen game in graphics op 'perkament': 'Pentiment'. Beeld Xbox

Meta-ervaring

Beide games verschillen wel in het sòòrt miniaturen die ze verbeelden en het genre waarvoor ze worden gebruikt. Inkulinati brengt zogeheten ‘marginalia’, decoraties in de kantlijn van elfde- tot veertiende-eeuwse manuscripten, tot leven op het scherm. De makers noemen ze de ‘memes’ van hun tijdsgewricht: onnozelheden als konijnen met een zwaard, honden met een speer, en mensenetende slakken. Die visuele elementen werden vervolgens gebruikt om er een tactische game van te maken, waarin spelers om beurt een goed geplande aanval op elkaars troepen moeten inzetten. “Toen we tijdens onze research een marginaliabeeltenis zagen met konijnen die tegen honden vechten, hadden we meteen ons genre beet”, vulde lead designer Wojtek Janas aan.

Dat de aparte visuele aanpak werkt, mag alvast blijken uit Pentiment, dat in november vorig jaar lichte jubelrecensies kreeg. Ondanks het feit dat het een traag spelende exploratiegame is, met veel getypte dialogen, die over 25 jaar uit het leven van een zestiende-eeuwse miniaturist uit het vroeg-zestiende-eeuwse Beieren gaat. Eveneens, uiteraard, met graphics die op zestiende-eeuwse miniaturen lijken. “Het is een meta-ervaring”, zei Hannah Kennedy, artdirector voor Pentiment bij studio Obsidian, eind afgelopen zomer tijdens videogamefestival Gamescom in Keulen. “We maken een vrij letterlijke referentie aan de artistieke stijlen van die periode, maar gebruiken die ook om een verhaal te vertellen dat zich in dat tijdperk afspeelt.”

'Pentiment' is een 'meta-ervaring', die zich letterlijk in een boek afspeelt. Beeld Xbox

Aparte uitdagingen

Videogames lenen zich tot een brede waaier van visuele stijlen. Zo hebben we al games gehad die op stripverhalen lijken (Sable), op schilderijen van Salvador Dalí (Back to Bed) of op vroeg-twintigste-eeuwse animatiefilms (Cuphead). Middeleeuwse perkamenten lijken daarbij de recentste rage. Maar bij zowel Inkulinati als Pentiment gaat het om meer dan alleen maar een mooie visuele trouvaille: de gamewerelden die de makers ermee optrokken zijn geworteld in het tijdperk waaruit de visuele inspiraties komen.

“We kozen onze beelden uit op basis van wat historisch consistent is met het leven in de middeleeuwen en datgene waarmee mensen uit die tijd moesten lachen”, zei Janas. “Zonder een beeltenis van een trompet in een kont zou de game niet historisch correct zijn geweest. We hebben niets gecensureerd. Ook geen fecale grappen bijvoorbeeld: zonder die zouden we onvoldoende de spirit van het werk van middeleeuwse illustratoren hebben gecapteerd.”

Ezels met een trompet in hun kont maken hun miniatuurgraphics historisch accuraat, zeggen de makers van 'Inkulinati'. Beeld Yaza Games

In Irvine gingen ze zelfs nog wat verder door twéé visuele stijlen met elkaar te mengen. Daarmee zet Pentiment volgens Kennedy perfect het tijdsgewricht van het Beieren uit de late jaren 1510 neer, een periode van grote religieuze, technologische en sociale omwentelingen. “De oudere personages in de game, zoals geestelijken, zijn opgetrokken uit tekeningen die lijken op miniaturen uit manuscripten, de jongere hebben we visueel geënt op houtgravures waarmee de allereerste drukwerken werden gemaakt”, zei ze.

'Pentiment' brengt twéé stijlen van miniaturen samen. Beeld Xbox

Een heel aparte uitdaging voor de gamemakers was dat beelden 500 tot 1.000 jaar geleden vaak een heel andere betekenis hadden dan vandaag: uilen waren bijvoorbeeld nog niet de symbolen van wijsheid die ze vandaag zijn. “Beeltenissen goed uitkiezen was een flink deel van het werk”, zegt Halicka. “Als historische juistheid niet belangrijk was geweest voor ons, dan zouden we gewoon een rood vat met ‘TNT’ in de gamewereld kunnen neerzetten om aan te geven dat het kan ontploffen.”