‘Victoriestad’: de griezelige, voorspellende kracht van Salman Rushdie

Na de mesaanval die hem aan één oog blind maakte, is Salman Rushdie terug met een nieuwe roman. Maakt Victoriestad, over een 247 jaar geworden profetes uit het verre verleden van India, de verwachtingen waar?

Pampa Kampana’s − en dus ook Rushdies − verhaal begint als haar moeder in het vuur loopt. ‘De overlevering wil’ dat de vrouwen van een klein en geruïneerd koninkrijk, als hun mannen zijn gedood in de strijd, een vuur bouwen aan de oever van een rivier, ‘afscheid nemen van elkaar’ en stil hun dood tegemoet stappen. Als de vrouwen in vlammen opgaan, komen ook de geuren van sandelhout en kruidnagel vrij, en daarna kan Pampa het niet meer opbrengen vlees te eten, niet één keer in de resterende 238 jaar van haar leven, waarin ze drie keer koningin zal zijn.

Pampa is net 9 jaar wanneer haar moeder sterft, en bij het weglopen van de vlammen krijgt ze bezoek van de godin naar wie ze is vernoemd. Het is op dat moment dat ze haar buitengewone krachten krijgt. Enkele jaren later leert ze de broers Hakka en Bukka kennen, soldaten op de vlucht na een nederlaag.

Wanneer Pampa hun een zakje met zaadjes geeft, begint de lucht van de plek waar de broers ze zaaien te glinsteren en ontstaat er een ‘wonderstad’ met paleizen en tempels en later ook mensen. Hele legers verrijzen uit de aarde, met gevechtsolifanten, klaar om aanvallen van naburige sultans af te slaan. De broers worden koningen in het zuiden van wat nu India is, en Pampa zal met elk van hen trouwen, hoewel haar hart eigenlijk aan een Portugese paardenhandelaar toebehoort.

Dit is allemaal waargebeurd. Tenminste, niet het stuk over Pampa en haar zaadjes, maar die massazelfmoord wel, ze vond plaats in het begin van de 14de eeuw. Hakka en ­Bukka bestonden ook echt, net als de stad die ze stichtten: Victoriestad, de titel van ­Rushdies zestiende roman. Victoriestad is de Engelse vertaling voor Vijayanagara, de hoofdstad van het rijk dat tot 1565 heerste over het zuiden van India. De ruïnes van Vijayanagara dragen nu de naam Hampi; de tempels zijn Unesco-werelderfgoed. De enorme legers van het rijk, het gebruik van oorlogs­olifanten en de lange ruzie met de moslimsultans in het noorden: dat alles is ook echt, en er waren zelfs verschillende Portugese nomaden die verhalen van hun reizen opschreven.

De godin Parvati op een schildering uit 1785. Zij geeft Pampa Kampana, het hoofdpersonage in het boek, bijzondere krachten. Beeld Alamy Stock Photo

De wereld van Pampa is er een van vrede, waar mannen en vrouwen gelijk zijn, maar Rushdie vertelt het verhaal van een staat die zijn idealen niet waarmaakt. Hakka en Bukka zeggen dat ze vrede willen, maar voeren oorlog om die ­vrede te bewaren. Ze kunnen de intolerantie in hun land nooit helemaal uitgommen: men blijft vasthouden aan het zogeheten ene juiste geloof dat het pluralistische idee van de stad ondermijnt.

Dit is een van Rushdies oudste thema’s, het scherpst gezet in De duivelsverzen (1988), dat resulteerde in een fatwa tegen Rushdie zelf.

Maar Rushdie is vooral geïnteresseerd in Pampa’s levensgeschiedenis. Ze leeft lang in ballingschap, en ziet hoe de dynastie die haar echtgenoten hadden gesticht wordt vervangen door een clan van avontuurlijke krijgsheren, die ook weer wordt vervangen. Maar zodra Hakka en Bukka uit de weg zijn, beginnen de verschillende heersers en hun gevechten inwisselbaar te lijken, en doen hun veranderende namen er amper toe. Misschien is dat de bedoeling, is dat de manier waarop dynastieën er van een afstand uitzien. Maar Pampa is het enige echt levendige personage van het boek; het leven van haar grote stad krijgt nooit een duidelijke vorm in je geest. Zeker vergeleken met pakweg het nauwkeurig gedetailleerde maar volledig denkbeeldige Turkse eiland in Orhan Pamuks recente ­roman De nachten van de pest.

Salman Rushdie deelde deze foto op Twitter. Beeld TWITTER

Wat wel overkomt is Rushdies ruimhartigheid tegenover zijn voorgangers. Een van zijn recente romans (Twee jaar acht maanden en achtentwintig nachten, 2015) herschreef Duizend-­en-een-nacht en een andere, Quichot, was een eerbetoon aan Cervantes. Victoriestad verwijst naar de Ramayana, maar Rushdie heeft nog een andere voorganger in gedachten. Het verhaal over zijn eigen verdwenen stad zit vol met toespelingen op De onzichtbare steden van Italo Calvino, waarin alle plaatsen slechts schaduwen zijn van een geïdealiseerd Venetië. De laatste zucht van de Moor roept de tijd vlak voor Columbus op. Rushdie kijkt herhaaldelijk naar een verleden waar het Europese kolonialisme nog geen vat op had, toen de delen van de wereld verwikkeld waren in een bloedige maar min of meer gelijkwaardige concurrentiestrijd.

Maar de beste pagina’s van Victoriestad boren nog iets anders aan. Laat in de roman − laat in de geschiedenis van het rijk − krijgt Pampa ruzie met de heerser van de dag, die zijn hovelingen opdraagt haar te verblinden. Ze gebruiken een gloeiende staaf, en ‘in het begin was er alleen de pijn’. Dan komen er nachtmerries, maar er zijn tenminste beelden.

Die blindheid wordt al in de eerste zin van de roman voorspeld. Toen hij die zin schreef, wist Rushdie niet dat hij in augustus 2022 zelf zou worden aangevallen door een religieuze fanaticus. Een mesaanval die hem één oog zou kosten. In zijn beklemmende, voorspellende kracht laat Victoriestad opnieuw zien waarom zijn werk er altijd zal toe doen.