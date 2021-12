‘Via kunst maak ik connectie met het kind in mij’

Wat betekent kunst voor u?

“Kunst betekent voor mij opnieuw connectie maken met het kind in mij: de grenzeloze nieuwsgierigheid, vele waaromvragen en niet echt op zoek gaan naar een antwoord op die vragen, verwondering en bewondering, en even beseffen dat begrijpen niet het belangrijkste is.”

Heeft u kunst van huis uit meegekregen?

“Mijn jeugd kan men – zoals Peter De Graef het onlangs zo mooi verwoorde in Alleen Elvis blijft bestaan – ‘verfrommeld’ noemen. Er was weinig schoonheid om mij heen, en ik compenseerde dat als kind door mooie dingen te verzamelen: een steen, een schelp, een tekening van de juf, een poëziealbum, een prentje uit een tv-blad.”

Waar haalt u uw informatie over het wel en wee in de kunstwereld vandaan?

“Door mijn job als uitgever kom ik met vele kunstenaars in contact. Via mijn drie dochters kom ik in contact met jonge makers, zoals Shervin Sheikh Rezaei en Maxime Brigou. The Art Couch lees ik graag.”

Waar bekijkt u het liefste kunst?

“Kunstbeurzen zijn niet echt mijn ding. Ik ga vaak naar musea, woon vele openingen van galeristen bij, scrol graag op Instagram en blader ook heel graag in kunstboeken.”

Martin Margiela – ‘Red Nails Model’ (2021), Zeno X Gallery. Beeld GalleryViewer

Hoe vaak per jaar koopt u kunst?

“Afgelopen jaar heb ik werk gekocht van Shervin Sheik Rezaei, François Genicot, Thomas Renwart, Bert De Geyter, Nicholas Van Parys, Dolores Bouckaert, Jesse Willems, Ilse Selhorst, Ben Benaouisse en Silver Linings & Tramaine de Senna. Ik steek jonge makers graag een hart onder de riem door een werk aan te kopen.”

En waar koopt u dan: in de galerie, op een kunstbeurs, op een veiling of online?

“Mijn echtgenoot koopt vooral op de (online) veiling, ik nooit. Al de werken die ik aankocht, kocht ik in aanwezigheid van de kunstenaars, hetzij in hun atelier, of in een (groeps)tentoonstelling bij de galerist.”

Is het belangrijk dat u en uw partner het altijd eens zijn over een aankoop?

“Eigenlijk vinden we het fijn elkaar met onze aankopen te verrassen. We laten elkaar daarin helemaal vrij. Hij weet wel dat als ik naar een galerie ga, ik meestal met een aankoopbon terugkom.”

Is er een galerie waar u een speciale band mee heeft?

“Momenteel ben ik een boek aan het maken met Greet Umans van Schönfeld Galerie. Dat schept natuurlijk een band. Verder wandel ik regelmatig binnen bij Bruthaus Gallery, Zeno X, Gallery FIFTY ONE, Galerie Gevaert en Galerie Regent-Reychler.”

Thomas Renwart (Les Monseigneurs) – ‘Forgave myself for being me’ (2021), BruthausGallery. Beeld GalleryViewer

Als u een onbeperkt budget had, van wie zou u dan een werk aankopen?

“Op mijn wenslijstje staat een werk van Ronan Bouroullec. Momenteel loopt zijn allereerste solotentoonstelling Galerie kreo in Londen. Londen bezoeken is wat moeilijker in deze periode, maar ik ga er alles aan doen om er toch te geraken. Wie weet…”

Wie zijn uw favoriete kunstenaars?

“Thomas Renwart (Les Monseigneurs) en ik zijn goede vrienden geworden; niet alleen zijn kunst weet mij te bekoren, ook zijn sprankelende persoonlijkheid. Thomas brengt veel joy in mijn leven.

“Het collagewerk van Jesse Willems is voor mij alles en nog meer, het zijn penseelstreken, het is fotografie, het zijn werkelijk fantastische composities.

“Toen ik onlangs in Parijs was, stond de tentoonstelling van Martin Margiela bij Lafayette Anticipations bovenaan mijn must-seelijstje. Een explosie in mijn hoofd en hart was het – zijn oog voor detail en esthetiek, dat heb ik zelden ervaren.”

