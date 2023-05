Verzetsstrijder Théa Verspecht: ‘Ik hoorde de Duitsers roepen: Wo ist das Mädchen?’

‘Allo ‘Allo! maar dan in het echt. Zo omschrijft Théa Verspecht (97) haar oorlogsjaren. Dit weekend geeft ze als een van de laatste nog levende verzetsstrijders het startschot van een herdenking die acht mei als dag van het verzet in ere moet herstellen.

Théa Verspecht liep nooit te koop met haar verleden bij het verzet. Haar medailles voor moed en zelfopoffering die ingekaderd aan de muur hangen zijn zowat het enige dat ernaar verwijst. “Ik heb lang niet graag aan die oorlogsjaren gedacht”, vertelt ze. “Ik werd daar malcontent van.” In dat opzicht was het handig meegenomen dat bezoekers die vragen hadden over die decoraties meestal bij de man des huizes terecht kwamen. “Niemand die dacht dat die medailles wel eens van mij zouden kunnen zijn”, lacht Théa. Dat is meteen ook de belangrijkste reden waarom de verzetsbeweging NKB Théa in 1942 rekruteerde. “Ik was toen amper zestien. Een kind nog, maar wel een sterk exemplaar.” Een ideale aanwinst om als boodschapper - estafette heette dat toen - tussen Hamme en Sint-Niklaas te pendelen. Geen Duitser die zou vermoeden dat zo’n meisje geheime boodschappen van de weerstandsbeweging bij zich droeg.

Bovendien zat het verzet bij de familie van Théa in het bloed. Niet alleen haar vader Adolf speelde een prominente rol binnen de weerstandsbeweging ook haar nonkel Peer was een verzetsman. Die nonkel Peer woonde naast Théa en runde daar een bakkerij die tijdens het weekend transformeerde tot café en verzamelplaats voor de leden van het verzet. Aangezien Théa kind aan huis was bij de buren hoorde ze af en toe iets waaien over de illegale activiteiten van haar familieleden. Maar ze leerde al heel snel dat ze daar bij buitenstaanders met geen woord over mocht reppen. “Ze wisten dus dat ik kon zwijgen, een essentiële kwaliteit voor verzetsmensen.”

Dat zwijgen was extra belangrijk omdat er boven het café van nonkel Peer - geheel in de stijl van de legendarische tv-reeks ‘Allo ‘Allo! - Duitse soldaten logeerden. Wat af en toe tot heel riskante situaties leidde, herinnert Théa zich. “Wanneer de Duitsers de trap opliepen om te gaan slapen, passeerden ze de kamer waar het verzet vergaderde. Dan was het zaak muisstil te zijn.” De Duitse aanwezigheid was dan wel riskant, het maakte het huis van nonkel Peer tegelijk tot de perfecte uitvalsbasis. De Duitsers zouden nooit verwachten dat het verzet onder hun neus zou durven bijeenkomen.

Etentje van weerstanders Verbroedering van N.K.B en de Brigade Pirron na de oorlog. Tijdens de oorlog wisten beide partijen niet van elkaars bestaan. Beeld Aurélie Geurts

Nadat ze bij wijze van proef een eerste keer zonder geheime boodschap van Hamme naar Sint-Niklaas was gefietst, werd Théa officieel bij het verzet ingelijfd. Dat leverde haar een nieuwe fiets én een pistool op. Dat eerste was nodig, vertelt ze. “Het was heen-en-terug toch een kilometer of twintig. Ik moest bovendien telkens over de berg van Elversele en bergop fietsen was niet mijn sterkste punt.” Het pistool kreeg ze om zich te kunnen verdedigen moest het fout lopen. Maar geschoten heeft ze nooit. “Ze hebben me wel uitgelegd hoe ik dat ding moest gebruiken, maar ik heb het nooit nodig gehad.”

Nochtans was wat Théa deed niet zonder gevaar. “Maar toen ze me vroegen om mee in het verzet te stappen heb ik geen moment getwijfeld.” Ook haar ouders gaven hun zegen. “Mijn vader was tijdens WO I door de Duitsers opgepakt waarna hij twee jaar lang slavenarbeid moest verrichten. Hij is als een gebroken man teruggekomen. De haat voor de Duitsers zat bij hem zo diep dat hij meteen zijn toestemming gaf.”

Bevrijd

Welke berichten Théa precies moest overbrengen en waar het verzet in Hamme en Sint-Niklaas zich zoal mee bezig hield, heeft ze tijdens de oorlog nooit echt geweten. “Hoe minder je wist, hoe minder je aan de Duitsers zou kunnen vertellen mocht je ooit opgepakt worden.” Alleen de inhoud van de allerlaatste boodschap die ze overbracht zal ze nooit vergeten. “Dat was helemaal aan het eind van de oorlog. Hamme was net bevrijd en dat bericht moest zo snel mogelijk naar het nog bezette Sint-Niklaas raken.”

Een taak voor Théa die voor de gelegenheid mannelijk gezelschap kreeg. “Gilbert, een jongen die ik niet kende, zou meefietsen. Mochten we Duitsers tegenkomen dan konden we ons als koppel voordoen. Dat zou minder argwaan wekken.” Maar dat plan viel in duigen toen er een Duitse tank in zicht verscheen. “Gilbert draaide meteen om”, vertelt Théa. “Ik ben gestopt aan een boerderij, heb gevraagd of ze mijn fiets in de stal wilden zetten en ben daarna beginnen lopen. Ik kwam een beek tegen en heb me daarin verstopt terwijl ik de Duitse soldaten tegen elkaar hoorde roepen ‘wo ist das Mädchen?’.” Toen de Duitsers verdwenen waren, bleef Théa nog een uur liggen om uiteindelijk helemaal met modder besmeurd haar weg naar Sint-Niklaas verder te zetten.

Ook na de bevrijding bleef verzetsstrijder Theodula Verspecht zwijgen over haar clandestiene activiteiten. Beeld Aurélie Geurts

Tijdens de oorlog moest Théa zwijgen over haar clandestiene activiteiten en ook na de bevrijding bleef ze dat doen. Ze werd dan wel officieel erkend als gewapend weerstander, in haar omgeving waren weinig mensen op de hoogte van haar oorlogsverleden. Een boek waarin ze - vooral voor haar kleinkinderen - een paar jaar geleden haar verhaal vertelde en de recent toegenomen aandacht voor de rol van het Belgische verzet tijdens WO II veranderde dat. Met zaterdagavond een glansrol op de acht mei-herdenking in Breendonk als voorlopig hoogtepunt.