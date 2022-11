Verzet in Rusland en de geneugten van cacao: dit zijn de beste podcasts van het moment

Verzet in Rusland

De website van het Russische onafhankelijke nieuwsplatform Paper Media werd geblokkeerd door de overheid, maar dat houdt de journalisten die erachter zitten niet tegen. Die onderhouden al sinds de zomer een bij momenten beklijvende podcast waarin Russen vertellen hoe ze zich verzetten tegen hun eigen leiders. Pussy Riot-lid Maria Alyokhina was voor westerlingen de bekendste gast tot nu toe, maar ook de verhalen van de gearresteerde vredesactivist Sasha Skochilencho en Alexander Pravdin, een gepensioneerde dokter die zijn zaak zag opgedoekt worden toen hij posters tekende tegen de willekeur van het rechtssysteem, zijn de aandacht van ons allemaal waard.

Russian Resistance, op alle platformen

Chocolade

Geen Mars, Twix of praline voor culinair journalist Rowan Jacobsen. In zijn podcast over chocolade beschrijft hij als geen ander de geneugten van wilde cacao en volgt hij het spoor van de vrucht door het Amazone woud, door dicht struikgewas en langs de privé-landingsbanen van lokale drugsbaronnen. Bijkomstigheid voor de snoeperds: de chocolade is ook te koop.

Obsessions: Wild Chocolate, op alle platformen

Humaan

Voor De humaniakken buigt een groepje wetenschappers uit de Letterenfaculteit van de KU Leuven zich één keer per maand over het laatste nieuws uit hun vakgebied. Nerdland voor historici, taalkundigen en kunstwetenschappers dus, maar dat is een compliment: net als Lieven Scheire en co weten deze academici hun vakkennis geestig te brengen.

De humaniakken, op alle platformen