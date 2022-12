Verwarmende podcasts die je kerstvakantie nog beter maken

1. Schandalig interessant

Mocht u nog op zoek zijn naar vragen voor die gezellige eindejaarsquiz die u ­organiseert: waarvoor staat het Ierse acroniem GUBU? Het antwoord: grotesque, unbelievable, bizarre and unprecedented. Dat zijn de woorden die de toenmalige Ierse premier Charles Haughey in 1982 gebruikte toen bleek dat een van zijn ministers onderdak gaf aan een moordverdachte. Voor de rest moet u maar naar de nieuwe BBC-podcast Obscene luisteren, en u mag er zeker van zijn dat er nog veel rest is in dit overrompelende verhaal over homoseksualiteit, politieke afrekeningen en katholieke benepenheid. Volgend jaar brengt de moordenaar trouwens een boek uit, dus nog niet alles is verteld.

Obscene: The Dublin Scandal, op alle platformen.

2. Thuiskomen

Julie Weyne is in haar eigen reeks Heimat amper te horen. Liever geeft ze het woord aan de Russische Alja, die als 10-­jarige naar Gent vluchtte. Haar verhaal is de basis voor een op het eerste gehoor eenvoudige, maar inhoudelijk voldragen podcast over afkomst, ontworteling en migratie. Mocht deze onder de radar verdwijnen, het zou zonde zijn.

Heimat, op alle platformen

3. Weetjesfeest

Mocht u Throughline niet kennen, dan is een luie dag in de kerstvakantie perfect om eraan te beginnen. Het paradepaardje van de Amerikaanse openbare omroep NPR verklaart al vier jaar de interessante dingen des levens, telkens met een blik op de actualiteit. De laatste tijd ging het onder meer over Taiwan, maïsstroop en nostalgie.

Throughline, op alle platformen.