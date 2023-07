Verstraeten is een computernerd die zich van een napoleoncomplex bedient in de Zillion

De ontdekking van de hemel begint rond je vijftien. Of daar heeft het alle schijn van wanneer we onze über-puber met grote ogen zien kijken naar de docureeks Zillion, The Lost Tapes. De glinsterende twinkeling in haar blik verraadt een dreigend ‘Buffalo’s aan en gáán!’ terwijl softerotische excessen en malle feestjes in de megadancing voor haar netvlies defileren. Met enige weerzin stellen we ons gebroed voor in het nachtleven van morgen. De horror! Vervloekt zij Robin Pront, die de revival van Zillion mee hielp aanzwengelen.

Wie ook volop garen spint bij die hernieuwde belangstelling is Frank Verstraeten zélf. Deze kleine ondernemer broedt naar eigen zeggen op een doorstart van zijn danstempel en dook voor Streamz in eigen archief om de sfeer van weleer te laten opsnuiven. The Lost Tapes werd vooraf getipt als onthullend, expliciet en mogelijk schokkend. Thomas Van Hemeledock, ’s werelds meest plaatselijke Walter Cronkite, brengt evenwel onderzoeksjournalistiek op kousenvoeten.

Vooral Verstraeten zelf wordt opgevoerd, halfbakken mea culpa’s slaand ter eigen rehabilitatie, terwijl Axel Daeseleire neergezet wordt als topconnaisseur van het Antwerpse nachtleven. Haha. Grootse revelaties komen niet aan het licht voor wie de straffe stoten uit het verleden al kende uit elfendertig kranten en tijdschriften.

Als karakterstudie is The Lost Tapes interessanter. Verstraeten wordt er –niet het minst door zichzelf – neergezet als het soort schimmige sjacheraar dat je een rioolputje zou verkopen als spaoord voor avonturiers. De Zillion vatte hij op als zijn eigen Pak-de-poenshow, waarbij de kassa voortdurend moest rinkelen. De klant, die was het kind van de rekening.

Hij leek ook net één keer te vaak naar Scarface te hebben gekeken, zonder er een parabel van hoogmoed voor de val in te zien. Zo zwaaide de baas van de boîte al eens graag met een riotgun in de wandelgangen ter bevordering van de arbeidsethiek en zwoer hij bij een schrikbewind waardoor ‘werknemer’ een knelpuntberoep dreigde te worden. Verstraeten wordt ook her en der monkelend neergezet als een zichzelf over het paard tillende patjepeeër die niemand écht serieus kon nemen.

Verstraeten is een computernerd die tegen dwerggroei aanschurkt en zich toepasselijk van een napoleoncomplex bedient in de Zillion. In dat alras afbrokkelende koninkrijk, waar goede smaak facultatief is en snel geldgewin het leidmotief, toonde deze knakker zich heer en meester met een kort lontje. Aangedreven door paranoïa, pervers voyeurisme en vermoedelijk ook chantage wordt zowat élke beweging in dat rijk door (al dan niet verborgen) camera’s vastgelegd. Zelf staat hij ook lustig achter de lens voor skinnydippende socialites in zijn zwemtank. Als zelfs Tanja Dexters pruttelt dat hij overdreef met die blootfilmpjes weet je hoe laat het is. Het zou onze dochter maar wezen.

Zillion, The Lost Tapes is te zien op Streamz.