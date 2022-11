Verliefde kannibalen en moordlustige minnaars: in de bioscoop is romantiek en extreem geweld een winnende combinatie

In Bones and All reizen twee verliefde kannibalen door het Amerika van de jaren 80. Het is niet de eerste topfilm over een moordzuchtig stel dat het land doorkruist: de protagonisten van Badlands, Bonnie & Clyde en Natural Born Killers gingen hen al voor. In de Amerikaanse cinema lijkt er geen romantischer daad dan samen slachtoffers maken.

Beeld u even in dat de kranten en de tv-journaals gedomineerd zouden worden door twee twintigers die het land doorkruisen en een spoor van aangevreten slachtoffers nalaten. Wat zou u over hen denken? Waarschijnlijk zou het wel wat meer zijn dan wat gemompel over ‘de jeugd van tegenwoordig’. Twee kannibalen die mensen vermoorden om hun bloeddorst te stillen, dat zijn maniakken. Psychopaten. Monsters.

Maar dat is niet zo in Bones and All, de nieuwe film van Luca ‘Call Me By Your Name’ Guadagnino. Maren (Taylor Russell) en Lee (Timothée Chalamet) zijn kannibalen, dat wel, en ja, ze maken slachtoffers tijdens hun bloeddorstige reis door de Amerikaanse Midwest. Maar bovenal zijn ze verliefd, op een manier die voorbestemd lijkt. Twee verloren zielen, buitenstaanders in de samenleving, die elkaar hebben gevonden en er samen op uit trekken.

En andere mensen opeten. Dat ook.

Taylor Russell en Timothée Chalamet in 'Bones and All'. Beeld MGM

Dat Guadagnino een romantisch verhaal heeft geschreven met twee kannibalen als hoofdpersonages, is redelijk uniek. Maar de vorm van dat verhaal – een dodelijke roadmovie – is dat niet. De legendarische Metropolis-filmmaker Fritz Lang ging er al mee aan de slag in You Only Live Once (1937), waarin een bankovervaller met zijn zwangere vrouw op de vlucht slaat naar Canada. Maar de aantrekkingskracht van twee criminele geliefden bereikte een eerste echte hoogtepunt met de release van Bonnie & Clyde (1967), Arthur Penns beroemde film over Bonnie Parker en Clyde Barrow, een koppel overvallers die tijdens de Grote Depressie dertien slachtoffers maakten alvorens door de politie te worden doodgeschoten.

Zes jaar later debuteerde The Thin Red Line- en The Tree of Life-regisseur Terrence Malick met Badlands, een film waarin Martin Sheen naar een meisje op straat wuift, om vervolgens haar vader te vermoorden en met haar aan zijn zijde door de noordelijke Verenigde Staten te trekken, op zoek naar roem en opwinding. Nog eens twintig jaar later was er Oliver Stones omstreden Natural Born Killers (1994), een brute, uiterst gewelddadige satire waarin twee amoureuze moordenaars beroemdheden worden dankzij de pers. En nu is er dus Bones and All, waarin Timothée Chalamet en Taylor Russell in de bloederige voetsporen treden van Warren Beatty en Faye Dunaway (Bonnie & Clyde), Martin Sheen en Sissy Spacek (Badlands) en Woody Harrelson en Juliette Lewis (Natural Born Killers).

Dood en liefde

“Het is een liefdesverhaal, maar het is ook een verhaal van geweld, een gewelddadige roadmovie. Misschien zal het publiek het uiteindelijk zien als een horrorfilm”, vertelde Guadagnino recent over Bones and All in Vanity Fair. “Maar als je het mij vraagt, is het een liefdesverhaal.” Het lijkt een paradox: de doorsnee horrorklassieker vind je niet in de Netflix-categorie ‘Romantiek’ terug. Maar romantiek en liefde zijn essentiële onderdelen van dit genre. Zelfs de apathische Holly (Spacek) in Badlands erkent dat liefde een onmisbaar ingrediënt is van de killing spree waarop ze samen met Kit (Sheen) vertrekt. “Het was beter om een week te leven met iemand die van me hield om wie ik was, dan jaren van eenzaamheid.” Kit vermoordt Holly’s vader omdat hij hun relatie niet goedkeurt.

Ook in Bonnie & Clyde is de keuze voor amoureuze criminaliteit een manier om te ontsnappen aan het beklemmende familieleven. Bonnie ontmoet Clyde wanneer hij probeert de auto van haar moeder te stelen: net voor die ontmoeting probeert ze de spijlen van haar bronzen bed uit elkaar te trekken, alsof het de tralies van een cel zijn. Wanneer ze hoort dat Clyde in de gevangenis heeft gezeten voor een gewapende overval, vraagt ze hoe dat voelt. “Wat, de gevangenis?”, vraagt Clyde. Waarop Bonnie: “Nee. Armed robbery.”

Faye Dunaway en Warren Beatty in ‘Bonnie & Clyde’. Beeld Corbis via Getty Images

Maren en Lee, de twee hoofdpersonages in Bones and All, hebben ook een turbulente relatie met hun ouders: de eerste wordt aan het begin van de film door haar vader achtergelaten, de tweede heeft een moeilijke verhouding met zijn moeder (die offscreen blijft). Je kunt er ongetwijfeld allerlei freudiaanse interpretaties aan koppelen, maar het belangrijkst is dat ze daardoor, net als hun voorgangers, op elkaar zijn aangewezen. Of het nu gaat om twee kannibalen, twee bankovervallers of twee verloren zielen: ze hebben allemaal een ‘wij tegen de wereld’-gevoel, wat hun liefde des te intenser maakt.

Hetzelfde geldt voor de manier waarop Mickey en Mallory, de gewelddadige, zelfs maniakale protagonisten van Natural Born Killers, elkaar leren kennen. Ze vermoorden samen Mallory’s moeder en vader, die haar misbruikte, alvorens snel-snel te trouwen. Net voor Mickey met een koevoet Mallory’s vader doodmept, wordt hij door zijn lief omhelsd en gezoend: Oliver Stone toont dood en liefde als twee zijden van dezelfde medaille. Al ziet niet iedereen het op die manier.

Pulp Fiction-regisseur Quentin Tarantino, die het scenario van Natural Born Killers schreef en het aan de studio verkocht om zijn debuutfilm te kunnen financieren, was niet tevreden met Stones film, omdat die te veel oog zou hebben gehad voor het geweld en te weinig voor de romantiek. Onder meer een scène waarin Mickey en Mallory elkaar bedriegen, stootte Tarantino tegen de borst, omdat dat in zijn script “nooit” zou gebeuren, vertelde hij vorig jaar in de podcast The Moment. “Het punt van het hele ding is dat zij op een onnatuurlijke manier voor elkaar leven, ten koste van iedereen anders op de planeet aarde.” Hun moordtocht door Amerika is “het sacrament van hun liefde”, bevestigde hij. (Het is een idee die ook sterk aanwezig is in True Romance, een ander scenario dat Tarantino verkocht – hij was wel heel tevreden over de verfilming van Tony Scott.)

Juliette Lewis en Woody Harrelson in 'Natural Born Killers'. Beeld ©Warner Bros/Everett Collection

Copycats

Stone koos ervoor om met Natural Born Killers een ultraviolente pastiche te maken over Amerika’s drang naar sensatie en geweld – de film kwam uit in hetzelfde jaar waarin tv-zenders live de vervolging van O.J. Simpson uitzonden. Mickey en Mallory laten bij elke moordpartij één overlevende achter, opdat die zou kunnen navertellen wat ze hebben gedaan. Ze worden op hun killing spree al snel gevolgd door de sensatiebeluste journalist Wayne Gale (Robert Downey Jr.): zijn reportages maken van Mickey en Mallory nihilistische helden voor tv-kijkend Amerika. De affiches hadden het over “een stoutmoedige nieuwe film, die een blik werpt op een land dat wordt verleid door roem, geobsedeerd is door misdaad, en wordt geconsumeerd door de media.”

Omwille van de uiterst gewelddadige en vaak nihilistische toon kreeg Natural Born Killers van sommige filmrecensenten striemende kritiek te verwerken, maar de film scoorde wel aan de kassa. De kritiek werd er niet minder om toen, in de jaren nadien, minstens zes moorden en schietpartijen gepleegd door tieners en jongeren – waaronder de massamoord op Columbine High School – werden omschreven als copycat murders, met Stones film als voorbeeld.

De kritiek op het expliciete geweld dat Natural Born Killers toonde, werd in 1967 ook op Bonnie & Clyde gericht. De slotscène waarin de titelpersonages omkomen in een kogelregen werd destijds omschreven als “de meest gewelddadige scène uit de filmgeschiedenis”, en regisseur Arthur Penn en hoofdrolspeler-producent Warren Beatty kregen hier en daar het verwijt dat ze het leven van de twee criminelen al te zeer geromantiseerd zouden hebben.

Die romantisering was een bewuste keuze: het verhaal van Bonnie & Clyde speelt zich af tijdens The Great Depression, een periode waarin armoede welig tierde en mensen door de bank uit hun huis werden gezet. Door de hoofdpersonages vol trots ‘We rob banks’ te laten verkondigen, werden ze voorgesteld als helden die zich verzetten tegen de gevestigde orde. Zo kregen de twee overvallers uit de jaren 30 ook heel wat weerklank bij bioscoopgangers in de late jaren 60.

“Ik denk dat het de tijdsgeest en de echte, radicale aard van de tieners wist te vatten”, verklaarde Penn de populariteit van zijn film in het tijdschrift Cineaste. “Het raakte alle zenuwen, want hier waren twee figuren die, in plaats van zich te laten beknotten door het systeem, zich ertegen verzetten. Ja, ze hebben wat mensen vermoord, maar doordat ze aan het einde zelf werden gedood, werden ze in dat opzicht helden en martelaars.”

Badlands-regisseur Terrence Malick verwijst in de credits van zijn debuutfilm expliciet naar Penns klassieker, en net als in Natural Born Killers en Bonnie & Clyde dienen ook de twee geliefden die het hart van Badlands vormen als een spiegel voor de samenleving. Ze leven in een apathisch, zielloos Amerika, in de jaren 50: alles wat rest is de zoektocht naar opwinding en roem. Kit spiegelt zich expliciet aan James Dean, met zijn wit T-shirt, zijn blauwe jeans en zijn omhoog gekamde haren. Net als de beroemde acteur ziet hij zichzelf als een rebel without a cause, maar “deze rebel without a cause is enkel een pathetische reflectie van een zieke maatschappij”, merkte filmwetenschapper Marsha Kinder (University of Southern California) op in het vakblad Film Quarterly.

Eten of gegeten worden

De maatschappelijke kritiek op de Amerikaanse samenleving klinkt in al deze films des te luider doordat ze de vorm van een roadmovie hebben: de dodelijke minnaars doorkruisen een deel van het Amerikaanse landschap dat het hele – conservatieve – land symboliseert. Badlands speelt zich af in het rurale South Dakota en Montana, het territorium van Mickey en Mallory in Natural Born Killers beslaat New Mexico, Arizona en Nevada, en Bonnie en Clyde opereerden vooral in Texas.

Ook Bones and All volgt die blauwdruk: voor een groot deel van Guadagnino’s film reizen Maren en Lee door de Amerikaanse Midwest, als verschoppelingen die geen plaats vinden in het conservatieve en economisch liberale Amerika van de jaren 80. Nu en dan hoor je, op radio’s en televisies op de achtergrond, nieuwsberichten over het beleid van Ronald Reagan, die bekendstond om zijn neoliberale Reagonomics, die veel minderbedeelde burgers aan hun lot overlieten. Misschien zijn Maren en Lee ook wel het product van die samenleving: twee verliezers van de Amerikaanse maatschappij, die proberen te overleven met het levensmotto ‘eten of gegeten worden’.

Taylor Russell en Timothée Chalamet in 'Bones and All'. Beeld MGM

Vrolijk word je er niet van, maar meeslepend zijn de avonturen van deze verliefde beulen wel. Bij vrijwel elke film waarin een jong koppeltje aan het moorden slaat, begint bovendien de klok te tellen: je vóélt dat er geen mooi einde aankomt. Bonnie en Clyde worden doorzeefd met politiekogels, Kit uit Badlands krijgt de elektrische stoel terwijl zijn vriendinnetje weer wordt gevangengezet in het all-American family life. Het maakt de romances er alleen maar sterker op: de mooiste verliefdheden zijn degene waarvan je voelt dat ze eindig zijn.

Zo rijden Maren en Lee tijdens hun docht door de Midwest niet alleen in de sporen van illustere voorgangers als Bonnie en Clyde en Mickey en Mallory, maar in zekere zin ook in die van Romeo en Juliet: ze zijn twee verdoemde geliefden. De omstandigheden hebben ertoe geleid dat ze alleen elkaar hebben, en dat ze koste wat het kost willen vermijden dat de buitenwereld hen weer uit elkaar rukt. Dat leidt, zoals Guadagnino opmerkte in Vanity Fair, tot een “gewelddadige roadmovie”, misschien zelfs “een horrorfilm”. Maar bovenal is het een liefdesverhaal. “Denk je dat ik een slecht persoon ben?”, vraagt Lee op een bepaald moment in Bones and All. “Het enige wat ik denk”, antwoordt Maren, “is dat ik van je houd”.