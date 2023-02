‘Verliefd, verloofd, getrouwd in 24u’: al die tranen van geluk van het voorbije zeemzoete uur lieten plots een zure nasmaak na

Ann-Marie Cordia zet de blik op oneindig. Vandaag: Verliefd, verloofd, getrouwd in 24u op VTM.

Terwijl de ene stiekem een verloving en huwelijk in het buitenland plant met VTM, denkt de ander mee te doen aan een reisprogramma. Ter plekke volgt het aanzoek en zijn ze verloofd, en daarna trouwen ze, met familie, vrienden en camera’s erbij: iedereen blij. Verliefd, verloofd, getrouwd in 24u is een feelgoodprogramma. Praktische bezwaren – wat als je eerst langs de notaris wilt? – zijn niet van tel.

‘Mochten we trouwen, dan zouden we het zus of zo doen’, is een gesprek dat mijn vriend en ik nog nooit hebben gehad, maar deze twee gelukkig wel. Sympathiek stel, al komen we niet veel over hen te weten. Ze kennen elkaar vijf jaar en zijn een samengesteld gezin met drie jonge kinderen. Verliefd zijn ze tot op het ergerlijke af. Geen enkel minpuntje kan deze West-Vlaming bedenken over zijn ‘baby’. ‘Oh please’, grom ik tegen het scherm terwijl ik met mijn ogen rol. Hoeveel ik ook van mijn vriend hou, ik pleit schuldig aan een por nu en dan, maar aangezien hij naast me in de zetel ligt te dutten, alweer, kan hij niet beamen wat ik zeg.

Het koppel slaapt in een boomhut die rond een baobab is gebouwd. Beetje zonde van de baobab, maar kijk wat een mooi hotel. Ook de rest van de reis levert prachtige plaatjes op, zoals tijdens de boottocht langs de mangrove, waar het koppel oesters plukt. En dan haalt hij de verlovingsring uit een oester, gaat hij op zijn knie en zegt zij ‘ja’. “Was dit de hele tijd het plan?” “Ja!” Presentatrice Ruth Beeckmans toont een vooraf opgenomen filmpje met de kinderen. “Ook zij waren op de hoogte!” De toekomstige bruid stopt niet met snikken.

Tijdens de safari duiken behalve giraffen – verrassing! – ook haar beste vriendinnen op. Zij kozen mee trouwjurken uit, in de hoop dat er eentje in de smaak zou vallen. Weer tranen van geluk. Dan is het tijd voor het huwelijk en blijken er – verrassing! – nog meer naasten en familie overgevlogen uit België. Zou VTM dat allemaal betalen?

Straks, vlak voor het jawoord, komen hun kinderen op het strand aangehuppeld, bedenk ik, in witte linnen kleertjes en met bloemenkransen. De bruidskindjes als ultieme tearjerker, hoe voorspelbaar. Maar – en dit is de echte verrassing – de kleintjes zien we niet terug. Ze krijgen zelfs geen eervolle vermelding. Niemand van het programma die dacht dat hun afwezigheid zou opvallen? Draait een huwelijk dan niet om − kuch − familiewaarden?

Er zal wel een reden voor zijn en wellicht zijn het mijn zaken niet, maar al die tranen van geluk van het voorbije zeemzoete uur lieten plots een zure nasmaak na. Ik hoop dat alle betrokkenen oké zijn, want dit feelgoodprogramma laat mij achter met een rotgevoel.

Mochten mijn vriend en ik ooit gesprekken hebben die beginnen met ‘Mochten we ooit trouwen…’, dan zou ik het er bij hem inpeperen dat ik nog liever feitelijk zou scheiden dan te huwen op een paradijselijke plek zonder onze kinderen erbij.

