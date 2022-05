Verkocht aan Amerikaanse voor 34,99 dollar, maar deze buste blijkt uit het antieke Rome te komen

34,99 dollar. Dat is hoeveel Laura Young betaalde voor dit beeld toen ze het in 2018 oppikte in de winkel. Ze reed met de buste op de passagierszetel - vastgeklikt met de gordel, gele prijssticker nog op de wang van het beeld - naar huis. Daar toegekomen, merkte ze dat het kleinood er wel heel gehavend uitzag. Dus begon ze de zoektocht naar de oorsprong van het beeld.

Na enkele jaren konden wetenschappers Young zeggen: je hebt per ongeluk een eeuwenoud kunstwerk gekocht. De buste stamt wellicht uit de eerste eeuw voor of na Christus.

Wellicht stond het beeld ooit in een modelhuis van Pompeii, in Duitsland. Dat konden Duitse kunstwetenschappers achterhalen. Dat huis, bekend als Pompejanum, raakte tijdens de Tweede Wereldoorlog ernstig beschadigd door bombardementen - vandaar de stevige ‘gebruikssporen’ op het beeld.

Na de oorlog verdween het beeld. De hypothese is nu dat een Amerikaanse soldaat die de regio mee hielp bevrijden de buste mee naar huis heeft genomen. Wellicht bleef het zo decennialang in Texas. Tot Young het dus onwetend op de kop tikte.

‘Bitterzoete, intense opwinding’

“Na de ontdekking volgden enkele maanden van intense opwinding” zegt Young aan The Art Newspaper. “Maar dat was bitterzoet aangezien ik wist dat ik de buste niet zou kunnen houden of verkopen. In elk geval, ik ben blij dat ik een klein deel heb mogen uitmaken van de lange en ingewikkelde geschiedenis van dit beeld. En het zag er goed uit in mijn huis zolang ik het had.”

“Het is een geweldig verhaal waarvan de plot zoveel omvat”, zegt Emily Ballew Neff, Kelso-directeur van het museum en doctor in de kunstgeschiedenis. “De Tweede Wereldoorlog, internationale diplomatie, de kunst van de oude Middellandse Zee, een speurtocht langs tweedehandswinkels, historische Beierse royalty en het attente beheer door degenen die voor kunst zorgen.”