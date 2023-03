Verkleden voor gevorderden: cosplayers voor de lens van fotograaf Thurstan Redding

De Londense modefotograaf Thurstan Redding brengt met Kids of Cosplay een heerlijk boek uit, vol portretten van enthousiaste cosplayers.

In Los Angeles liggen de ideeën voor het grijpen. Ook op straat, zo ondervond de Britse fotograaf Thurstan Redding. Het was in die metropool dat hij toevallig op een deelnemer van een zogenaamde comic con, een soort markt voor geeks, stootte. Al drong het maar langzaam tot hem door dat het een perfect onderwerp zou kunnen zijn. “Ik speelde op dat moment nog niet met het idee om een boek te maken”, vertelt hij. “Toen het wat concreter werd, herinnerde ik me hoe interessant die personages eruitzagen. In Londen zie ik wel vaker mensen die zich opkleden, voor drag shows en zo. Maar bij cosplay is er toch meer aan de hand. Het is een beetje geheimzinnig, heeft iets hermetisch.”

Echte ‘Star Wars’-fans kruipen al eens graag in de huid van personages als C-3PO. Beeld Thurstan Redding

It's raining Batmen! Beeld Thurstan Redding

Een architectuurstudente, een textielonderzoeker en een actrice vonden mekaar omdat ze hetzelfde alter ego delen: Alice uit ‘Alice in Wonderland’. Beeld Thurstan Redding

Aanvankelijk fotografeerde hij de cosplayers in hun vertrouwde omgeving, op zo’n beurs dus. Tot hij resoluut besloot om al die beelden in de vuilnisbak te kieperen. “Ik vond ze saai, ook al waren de kostuums fantastisch. De fotografie droeg niets nieuws bij, het leek wel een documentaire. De cosplayers brachten zoveel aan, maar mijn foto’s haalden hun kracht onderuit. En werken met speciale effecten, zoals zo vaak gebeurt bij cosplayfotografie, wou ik niet. Ik wou bij mijn stijl blijven, die erg cinematografisch is.”

En dus begon hij opnieuw. Op echte locaties. Geen wonder dat passanten bijzonder vreemd reageerden toen er plots een stuk of drie ‘Alices in Wonderland’ voor hun neus stonden, of toen de weg versperd werd door een bende Star Wars-personages, zoals de vier C-3PO’s hierboven. “Het was lastig omdat mensen de shoot soms bijna onderbraken, ja. Maar dat was te verwachten natuurlijk.”

Geen outcasts

Zijn project had makkelijk een freakshow kunnen worden, maar niets daarvan. “Het laatste wat ik wou, is lacherig doen en die mensen als outcasts voorstellen. Uit onze vele gesprekken bleek dat ze soms gepest worden omdat ze aan cosplay doen. Daar wou ik niet zeker niet aan bijdragen.”

In het dagelijks leven werkt ze als babymasseuse, in het weekend wordt ze de boze heks uit ‘De tovenaar van Oz’: ‘Ik ontdekte cosplay dankzij mijn dochter (Ursula, op de foto hieronder, red.).’ Beeld Thurstan Redding

De gemene zeeheks Ursula uit ‘De kleine zeemeermin’ wordt, zonder make-up, pruik en outfit, weer gewoon een hotelreceptioniste. ‘Ik koos voor Ursula omdat ze plussize is én zelfvertrouwen heeft, en dat in een Disney-film.’ Beeld Thurstan Redding

Voor haar huis poseert deze theatermedewerker als Echo uit de game ‘Overwatch’: een robot met de meest gesofisticeerde artificiële intelligentie. Beeld Thurstan Redding

Dat hij moest werken met niet-professionele modellen vond hij wel een uitdaging. Al had dat ook een voordeel. “Met professionele modellen is het soms lastig om authenticiteit te bereiken, terwijl de foto’s uit het boek helemaal de state of mind van de geportretteerden reflecteren.” Cosplay en mode hebben trouwens veel met elkaar gemeen, vindt hij. Allebei willen ze een andere wereld creëren. “Maar cosplay is heel persoonlijk. Het is veel minder consumptiegericht dan de mode, die om de zoveel tijd verandert. Een kostuum wordt weleens aangepast en verbeterd, maar het is toch een heel ander gegeven.”

Voor zijn boek poseerde hij trouwens zelf als Stormtrooper. “Enkel voor de foto, hoor. Ik doe echt niet aan cosplay tegenwoordig”, beklemtoont hij al lachend.

Kids of Cosplay door Thurstan Redding is uitgegeven bij Thames & Hudson, 144 p’s, 75 euro. Op Instagram: @thurstanredding