‘Verhalen vertellen is even natuurlijk als ademen’: George Miller en Tilda Swinton over ‘Three Thousand Years of Longing’

In Three Thousand Years of Longing voert Mad Max-regisseur George Miller de kameleontische Tilda Swinton op als een voorzichtige academica die drie wensen krijgt van een geest uit een fles. Wij hadden maar één wens: een gesprek met deze twee legendes.

Tilda Swinton (61) en George Miller (77) vormen een haast komisch duo, wanneer je hen naast elkaar aan tafel ziet zitten. Zij: lang en slank, haar kleed even onberispelijk wit als haar bijna transparante huid. Hij: gedrongen en in het zwart gehuld, met een donkere bril op zijn neus, en vooraan op zijn hoofd een opvallende pluk zwart die fel contrasteert met de rest van zijn grijze haardos. Het lijkt wel of deze twee figuren samen uit een stripverhaal zijn ontsnapt - en dat zou ook zomaar kunnen, want de grens tussen realiteit en fictie is uiterst poreus, zo toont Millers nieuwe film Three Thousand Years of Longing.

Swinton speelt Alithea Binnie, een academica die narratologie-congressen over de hele wereld afschuimt. Haar specialisme: de mythes en verhalen waarmee de mens de werkelijkheid probeert te doorgronden. Maar op een dag komt deze nuchtere onderzoekster plots zelf in een sprookje terecht, wanneer ze op haar hotelkamer in Istanbul onbedoeld een geest uit zijn fles bevrijdt. Deze machtige Djinn, gespeeld door Idris Elba, biedt haar drie wensen aan. Alleen: Alithea heeft geen wensen - of dat denkt ze aanvankelijk toch.

“Alithea is een bijzonder zelfstandige vrouw, die zich bewust is van haar talenten”, zegt Swinton over haar personage. “Maar ze heeft ook een paar trauma’s beleefd, en sindsdien heeft ze haar leven heel berekend en veilig ingericht. Ze leeft in een soort kluis, waar geen plaats is voor het onkenbare of het willekeurige. Ze wil controle hebben over alles. De Djinn is daarin haar tegenpool: hij is één en al gevoel en heel weinig ratio. Hij vraagt zich luidop af of Alithea eigenlijk wel leeft, of ze wel menselijk is. Zo laat hij haar beseffen wat ze gemist heeft. Hij stelt haar weer een beetje open voor de rafeligheid en de onvoorspelbaarheid van het verlangen.”

Bloed, vuur en dansende pinguïns

George Miller heeft een lange en rijke filmgeschiedenis achter zich, maar zijn naam blijft toch vooral geassocieerd met Mad Max. De iconische post-apocalyptische actiefilm uit 1979 kreeg nog drie sequels, die Miller ook stuk voor stuk zelf regisseerde. Mad Max: Fury Road, met zijn hallucinante balletten van vuur en bloed, vormde in 2015 de kroon op het werk. Toch komt het niet als een verrassing dat de bedenker van al dat geweld nu op de proppen komt met een zwoel sprookje over liefde en connectie: ook schattige pratende varkens (Babe: Pig in the City) en dansende pinguïns (Happy Feet) maken deel uit van zijn universum.

Miller werd verliefd op het verhaal van Alithea en de Djinn toen hij eind jaren negentig het kortverhaal The Djinn in the Nightingale’s Eye las. “Het verhaal bevatte alle thema’s waar de meeste Grote Verhalen over gaan”, zegt Miller. “Liefde, verlangen, sterfelijkheid... Maar het ging ook over verhalen zelf. Waarom voelen wij de nood om verhalen te creëren? Vertellen is voor de mens even natuurlijk als ademen. Elke cultuur, elke gemeenschap, elke familie schept zijn eigen verhalen. Dat is altijd zo geweest.”

Idriss Elba speelt de machtige geest Djinn, Swinton is de rationele professor Alithea. Beeld RV

Al verandert de manier waarop we verhalen vertellen wel doorheen de tijd, weet Miller. “De opkomst van sociale media heeft bijvoorbeeld een enorme impact. Mensen vertellen daar ook verhalen, vaak met een heel klassieke structuur, maar ze doen dat op veel minder tijd. Dat tast onze aandachtsspanne serieus aan, denk ik, maar anderzijds wil ik die nieuwe verhaalvormen ook niet per se als schadelijk afdoen. Er bestaat vandaag gewoon een enorme variatie aan vertelvormen: aan de ene kant heb je tv-series op streamingplatformen die een verhaal over een heel seizoen uitsmeren, en aan de andere kant kan je ook naar superkorte dingen kijken op TikTok of YouTube. Langspeelfilms hangen daar ergens tussen. Ik denk dat filmmakers zich er vandaag wel van bewust moeten zijn dat de meeste mensen tegenwoordig met een tweede scherm in hun hand naar films kijken. Daar moet je rekening mee houden in de manier waarop jij je verhaal vertelt.”

Repeteren via Zoom

Miller en zijn ploeg moesten tijdens het maken van Three Thousand Years of Longing met meer dan alleen sociale media rekening houden: ook Covid-19 bezorgde hen (gelukkig alleen figuurlijk) hoofdpijn. De opnames, oorspronkelijk gepland in Istanbul en Londen, werden enkele maanden uitgesteld, en uiteindelijk verplaatst naar Australië, waar door het extreem strikte beleid nauwelijks corona bestond. “Het was heel onwerkelijk”, zegt Swinton. “Toen we in Australië aankwamen, moesten we 14 dagen in quarantaine, maar toen we daarna onze kamer verlieten, waren we in shock: iedereen liep er gewoon vrolijk rond, alsof er niets aan de hand was. We zijn zelfs naar Mardi Gras geweest, met een massa van 30.000 mensen! Toen ik foto’s daarvan stuurde naar mijn vrienden in Europa, antwoordden ze: ‘Welk jaar is dat?’ (lacht)”

De voorbereidingen voor de film verliepen volledig virtueel, en ook tijdens hun quarantaine in Australië maakten Miller, Swinton en Elba gebruik van technologie om geen tijd te verliezen. “We repeteerden twee weken lang via Zoom”, vertelt Swinton. “Terwijl Idris en ik gewoon in hetzelfde hotel, in kamers naast elkaar in quarantaine zaten! Enkel ’s avonds zagen we elkaar soms fysiek: onze balkons grensden aan elkaar. Net dichtbij genoeg om elkaar een glaasje wijn door te geven. (lacht)”

‘Three Thousand Years of Longing’ speelt vanaf 14/09 in de bioscoop.