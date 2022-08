Verhalen van doodgewone Afghanen, Kendrick Lamar-songs en onverklaarbare dingen: dit zijn de beste podcasts

De val van Kaboel

“Wij geloven in de kracht van echte verhalen”, zeggen de makers van Kabul Falling over hun reeks, die de belegering van Kaboel door de taliban vorige zomer documenteert. Niet met historische of politieke analyses, wel met verhalen van doodgewone Afghanen die hun wereld hebben zien instorten na twintig jaar vrijheid. Zo wandelde Tariq acht uur lang in de brandende zon om zijn gezin in veiligheid te brengen. Ook tolk Abdul en tv-journalist Ogai vertellen hoe ze zich door chaotische controles hebben gewurmd en door stampvolle luchthavens hebben gelopen, vrezend dat ze de laatste vlucht naar het Westen zouden missen. Naast de brute waanzin hoor je in hun getuigenissen ook veel hoop: ook in de allerhoogste nood zijn mensen bereid om voor elkaar in de bres te springen.

Kabul Falling, te beluisteren via de verschillende platformen

De beste van Kendrick

Discussieer over alle songs van een artiest tot je de allerbeste overhoudt, dat is het opzet van Last Song Standing. Voor de eerste reeks verdiepten de makers zich in het oeuvre van Kendrick Lamar. Extra troef: de debatten over King Kunta en andere HUMBLE.’s worden geleid door Cole Cuchna, superieur ontleder van hiphopplaten in zijn eigen reeks Dissect.

Last Song Standing, te beluisteren via de verschillende platformen

Paranormaal

De makers van de gehypete misdaadpocast De Blankenberge Tapes kwamen in mei met Er is iets vreemds gebeurd, waarin mensen vertellen over een gebeurtenis in hun leven die ze niet kunnen verklaren. Kranen die vanzelf opengaan, een deur die zomaar sluit... Perfect om in te halen op een warme zomeravond, tenminste als het nog niet té donker is.

Er is iets vreemds gebeurd, te beluisteren via Podimo