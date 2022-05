Verhalen over borsten, eilanden en het lot: dit zijn de boeiendste nieuwe boeken

1. Japanse doorbraak

Mieko Kawakami beleeft stilaan – en eindelijk – een internationale doorbraak. Dat is vooral te danken aan haar roman Borsten en eitjes die al uit 2008 dateert en toen meteen de prestigieuze Akutagawa-prijs won, maar nu pas vertaald is. Op een hete zomerdag grasduinen we in het leven van drie Tokiose vrouwen: de dertiger Nat­suko, haar oudere zus Makiko en Makiko’s tiener­dochter Midoriko. Makiko overweegt haar borsten te laten vergroten, haar dochter praat niet meer en worstelt met haar veranderende lichaam als jonge vrouw. Acht jaar later speelt Natsuko met haar moederwens.

Mieko Kawakami, Borsten en eitjes, Podium, 24,99 euro

2. Wandelen op Texel

Filosofe Stine Jensen houdt van incentives na inspanning. Dat bewijst ze in De beloning, haar wandel­boekje over Texel. Daarin wandelt ze met haar zus door de vier seizoenen, over­don­derd door het mooie eiland, stuitend op non-­binaire zee­paardjes en filosoferend over lichtheid en zwaarte. Tot er appeltaart wacht.

Stine Jensen, De beloning, Van Oorschot, 12,50 euro

3. Grote thema’s

Het lot, familiebanden, liefde, moe­derschap en illusies – de Israëlische Zeruya Shalev grossiert in beklemmende thema’s in Lot. Atara is voor de tweede keer getrouwd, maar ze voelt steeds meer afstand tot haar geliefde en maakt zich zorgen om haar zoon. Maar waarom gaat ze op zoek naar haar vaders eerste vrouw?

Zeruya Shalev, Lot, Meulenhoff, 24,99 euro