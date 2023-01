Vergis u niet: deze palmbomen zijn géén palmbomen

Voor hun boek Second Nature fotografeerde het Duits-Turkse fotografenduo Thomas Georg Blank en Işik Kaya zendmasten die vermomd zijn als bomen. Een typisch fenomeen in Californië, waar het Disneyland-gehalte sowieso hoog is.

Ze zien eruit als hoogtechnologische kermisattracties, de vermomde zendmasten, maar ze dienen een heel ander doel. Geen wonder dat Thomas Georg Blank en Işik Kaya meteen gefascineerd waren door de hybride structuren die bij bosjes in ­Californië verspreid staan.

Beeld Thomas Georg Blank & Işik Kaya

Thomas: “De eerste exemplaren ontdekten we langs de snelweg. We dachten meteen: wat is dit?” “Ik kon echt niet begrijpen wat het was”, vult Işik aan. “In Europa zijn zendmasten niet vermomd, ze staan gewoon op gebouwen, hè.”

Aanvankelijk reden de twee op goed geluk door Californië, op zoek naar de bizarre masten. Niet de efficiëntste methode, dus schakelden ze al snel over op kaarten waarop alle mogelijke zenders staan aangeduid. Thomas: “Ik zocht elke mast op via Google Street View, zo kon ik zien of het een gewone zender was, dan wel een die als boom vermomd was. Weken heb ik voor de computer gezeten, maar uiteindelijk hebben we er, alleen al in Zuid-Californië, meer dan duizend kunnen lokaliseren.”

Beeld Thomas Georg Blank & Işik Kaya

Die bezochten ze allemaal, honderden hebben ze er gefotografeerd. Thomas: “Elk weekend gingen we met ons busje op tocht, ’s nachts fotografeerden we. Het leek ons beter om ze in het donker te shooten, dat vreemde licht draagt bij aan het bizarre gevoel dat ze uitstralen. Zonlicht had er sowieso niet bij gepast, want de masten doen niet aan fotosynthese.” (lacht)

Liever nep dan echt

De constructies doen aan Hollywood of Disneyland denken en passen in die zin perfect bij de omgeving. Işik: “De mensen hier lijken iets neps boven de realiteit te verkiezen. Vergelijk het met de shoppingcentra in koloniale stijl die je overal ziet. Overigens worden niet alleen zendmasten hier gecamoufleerd: in tuinen of op parkings van McDonald’s vind je bijvoorbeeld pompen voor de olie-industrie, vermomd als huisjes. Echt absurd.”

Beeld Thomas Georg Blank & Işik Kaya

De twee hopen dat kijkers dankzij hun werk de omgeving op een andere manier gaan lezen. Thomas: “We ontmoeten geregeld locals die het bestaan van die masten nog nooit opgemerkt hebben. Dat is echt te gek voor woorden.” Işik: “Het bewijst alleen maar hoe succesvol die camouflages zijn.” Thomas: “Ik vergelijk ze graag met een pretpark: volstrekt nutteloos, maar wel bijzonder entertainend.”

Second Nature door Thomas Georg Blank en Işik Kaya is ­uitgegeven bij Kehrer, 39,90 euro, kehrerverlag.com