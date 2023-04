Vergif in een gouden kooi: de tragedie (en hypocrisie) van ‘content creators’ in Vlaanderen

Elke generatie krijgt zo zijn luid kwekkende celebrity’s zonder noemenswaardige talenten cadeau, zo bedacht ik mij na het zien van Follow Me, een vierdelige docureeks op Streamz over jonge socialemedia-influencers. Wij hadden Paris Hilton. En Betty van Big Brother. Joyce De Troch. Gringo van Temptation Island. Dat volkje slaagde er steevast in in de kijker te lopen daar waar de mainstream om een hond met een hoed verlegen zat.

Niet gehinderd door schrijnende zelfoverschatting neemt ook de doorsnee influencer gretig het woord ‘creativiteit’ in de mond terwijl hij eigenlijk ‘marktinzicht’ bedoelt. Indien dat marktinzicht voorschrijft dat je op tijd en stond met de broek op de enkels de horlepiep dient te dansen voor de lens van je iPhone kan je maar beter als de wiedeweerga de economie dienen. Ogen dicht en slikken.

De jongelui die zich in Follow Me zonder gêne ‘content creators’ noemden, rijfden dikke bundels cash binnen door ...“gewoon jezelf te blijven”. Een handvol had de schoolcarrière vaarwel gezegd en hoopte op een triomftocht als vetbetaalde “online presence”. Tricky, vooral omdat het kruim van de interviewees zich krampachtig vastklampte aan één simpel kunstje dat zij – al dan niet met de hulp van familieleden – met de moed der wanhoop hadden vermarkt. Een 15-jarig meisje had zich op de niche van de ASMR gestort en entertainde vlot een miljoen volgers die haar plakkerige gefluister, getik, gekras en geknisper in hooggevoelige microfoons benutten om mee in slaap te vallen.

Gouden kooi

De hiphopproducer Chuki Beats wendde zijn sociale media dan weer vooral functioneel aan: als promovehikel voor zijn muziekcarrière. Een groot verschil met het kransje ontregelde diva’s dat zijn/haar/hun zelfverwerkelijking liet afhangen van “full voor de content willen gaan”. Ze wurmden zich in idiote carnavalskostuums, etaleerden hun zorgwekkende geestelijke gezondheid, outten zich met betraande ogen en pronkten bovenal met gesponsorde reizen en dito sneakers. Overal in Vlaanderen hingen ultrabeïnvloedbare scholieren en pubers aan hun lippen. Herkennen zij zich in de groteske veralgemeningen die de influencers van dienst tegen de cameralens aanbalken? Tussendoor noemden die luitjes YouTube en TikTok melodramatisch “een gouden kooi”, “een paleis waarin je vastzit”, “een klote-app” en één enkele keer zelfs “vergif”. We zouden erbij zitten dijenkletsen als het niet zo tragisch was. En hypocriet.

Benieuwd wat rest als straks – ik zeg maar wat – TikTok overkop gaat of indien er verscherpte wetten komen inzake reclame op sociale media. Of inzake ethische codes voor influencers. Welke diva blijft dan overeind?

