‘Vergeet de lokale jonge schrijvers niet’: toppers en trends bij boekhandel Paard van Troje

Wat verkoopt, wat niet? Bericht uit de boekhandel. Deze week: Tania Van de Vondel van Paard van Troje, Gent

Welke boeken doen het goed?

“Ian McEwans Lessen verkoopt zowel in het Nederlands als in het Engels nog steeds bijzonder goed, net als Anjet Daanjes Het lied van ooievaar en dromedaris. Meer specifiek voor ons publiek: het succes van Kathryn Scanlans Kick the Latch, een Amerikaanse experimentele roman, heel minimalistisch, een soort memoir over een vrouwelijke paardentrainer. Ook Rick Rubins The Creative Act vindt veel gegadigden, een mooi uitgegeven boek met linnen kaft waarin producer Rubin tips geeft voor creatieve geesten.”

Ziet u een specifieke trend in de boekenwereld?

“Iedereen klaagt over de stijgende verkoop van Engelstalige boeken, maar die heeft ook een positieve keerzijde. Daardoor worden er meer boeken uit het Frans, Italiaans of Spaans vertaald en krijgen we dus een bredere kijk op de literatuur. Mohamed Mbougar Sarrs De diepst verborgen herinnering van de mens is daar een mooi voorbeeld van. Eindelijk wordt er zelfs Arabische literatuur vertaald, zoals Adania Shibli’s Een klein detail, een roman die tegen de achtergrond van de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog speelt, die door de Palestijnen ‘de catastrofe’ wordt genoemd. Waar ik echter een beetje op mijn honger blijf zitten is op het vlak van lokaal talent. Vertalingen zijn goed, maar uitgevers mogen de Vlaamse en Nederlandse jonge schrijvers niet vergeten.”

Van welk boek had u minder verwacht?

“Van Fleur Jaeggy’s De waterstandbeelden, over een rijke ­kluizenaar die rondwaart in zijn kelder en de dood van zijn moeder overdenkt. De uitgeverij had ons gewaarschuwd, dat het een ander, ondoorgrondelijker boek was dan De geluk­zalige jaren van tucht, maar het doet het zeer goed bij ons. Je mag lezers niet onderschatten, denk ik dan.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“Naar Agustín Fernández Mallo’s Trilogie van de oorlog, die de erfenissen van Franco, D-day en Vietnam bij elkaar brengt. Mallo schrijft over wetenschap en populaire cultuur en wil meer doen dan zomaar een verhaal vertellen. Wij ­waren hier diep onder de indruk van zijn Nocilla-trilogie en kunnen niet wachten om aan de nieuwe te beginnen.”