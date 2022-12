Verfilming ‘Het smelt’ krijgt première op Amerikaanse Sundance Film Festival: ‘Een droomscenario’

Het Sundance Film Festival in Salt Lake City is één van de belangrijkste onafhankelijke filmfestivals van de Verenigde Staten. In de World Cinema Dramatic-competitie neemt Het smelt het op tegen elf andere films. “In competitie zitten op Sundance is een fantastisch cadeau voor het vele werk dat iedereen in deze film gestoken heeft”, zegt regisseur Veerle Baetens. “Om vlak na de afwerking van de film meteen zo’n uitnodiging te krijgen en dan nog overzee, dat is een droomscenario.”

De verfilming van de bestseller van Lize Spit zal in het najaar van 2023 ook in onze bioscopen vertoond worden.

Het smelt is niet de enige Belgische film die op Sundance te zien zal zijn. Ook De acht bergen van regisseurskoppel Felix van Groeningen en Charlotte Vandermeersch krijgt er een Noord-Amerikaanse première in de Spotlight-sectie. In die sectie worden films vertoon die eerder al op internationale filmfestivals te zien waren. De acht bergen maakte eerder dit jaar nog een gesmaakte passage op het festival van Cannes en won er de Prijs van de Jury.

Voor regisseur Felix van Groeningen is het een blij weerzien met Sundance. In 2016 maakte zijn film Belgica nog kans op een prijs op het festival. “Wat zijn we blij om met onze film De acht bergen terug te kunnen keren naar Sundance”, reageert hij. “We kijken er enorm naar uit om de film aan het Amerikaanse publiek te kunnen voorstellen, in afwachting van de Amerikaanse release in april 2023.”

De acht bergen is vanaf volgende week te zien in de Belgische bioscopen.