Veredelde promofilm ‘Ik ben Camille’ biedt niet veel meer dan een Barbie-roze suikerrush

Wacht even, is het niet grotesk vroeg voor een documentaire over Camille? Nu ja, het hangt natuurlijk af van het perspectief. Vanuit commercieel standpunt komt een als documentaire vermomde promofilm voor Camille keurig op tijd. Meer dan ooit wankelt de muziekindustrie op losse schroeven en worden tieners wekelijks op TikTok doodgegooid met vijf fonkelnieuwe popsterretjes in spe. Je zult als getalenteerde zangeres maar een langetermijncarrière ambiëren.

Bijgevolg moet je jouw doelpubliek datgene serveren waar het naar verlangt: Camille die in winkelcentra door honderden fans wordt opgewacht, Camille die er door selfies wordt verzwolgen, Camille thuis bij haar trotse mama, Camille die een rondleiding krijgt in haar oude schooltje, Camille die met haar oude Barbies speelt, Camille in een helikopter, Camille met haar liefje in Parijs, Camille die een kledingketen een eigen modelijn laat ontwerpen, Camille die schittert in de Lotto Arena. Ad infinitum.

Vanuit muziekjournalistiek oogpunt is een ‘documentaire’ over een pas ontloken, wit-geprivilegieerde Vlaamse hitparadester natuurlijk potsierlijk. Een aantal weken geleden demonstreerde het VRT MAX-programma Plan A dat het ook anders kan, met prachtige, diepgravende tableautjes van opkomende rap- en r&b-artiesten in Vlaanderen. Los daarvan onderstreepten tal van buitenlandse muziekdocumentaires al dat je mits wat fantasie en zelfkritiek een puike dissectie van een hedendaagse witte popster op pellicule kunt vastleggen. De Netflix-docu Gaga: Five Foot Two bijvoorbeeld, of het fraaie Billie Eilish: The World’s A Little Blurry op Apple TV.

Boventoonzang

Dit gezegd zijnde twijfelen we er geen seconde aan dat Ik ben Camille een efficiënt radertje vormt in de machine die haar groot wil maken. Vooralsnog is ze een uitgekiend product, vakkundig op maat gesneden van piepjonge consumenten die hunkeren naar een snelle suikerrush. Ook al zit er zoveel meer in haar. Slechts sporadisch vingen we een glimp op van haar sensationele potentieel: haar impressionante werkethiek, haar bewonderenswaardige optimisme, de klik met haar muzikale vader die zich een vaardig rockgitarist toonde, haar doorzettingsvermogen tijdens de dansrepetities. Wanneer je haar vanuit de gang in het familiale huis in de badkamer hoorde repeteren voor The Masked Singer, fenomenale boventoonzang incluis, zat je op het puntje van je stoel.

Alvorens sommige overneurotische superfans weer beginnen gillen dat we Camille haar popavontuurtje niet gunnen: ‘pop’ is geen genre maar een spéctrum, lieve leek. Wat voor carrière wil je? Die van Kate Ryan en Natalia of die van Angèle en Stromae? Ben je Isabelle A. of Dua Lipa? Esmée Denters of Beyoncé? Up to you. Alleen even dit nog: een houdbaarheidsdatum is zo overschreden. En credibiliteit is niet te koop.

Ik ben Camille is te zien op VTM GO.