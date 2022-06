Verdwijnt het gedateerde Nederpools uit ‘Thuis’ (na een teleurstellende seizoensfinale)?

Het smachten was van ongekende aard. Wekenlang, avond na avond, zaten ze mij op te geilen. Nu blijf ik verweesd achter, teleurgesteld in de mensen die in een verduisterd kot met een tekort aan zuurstof, allicht in niets meer dan ondergoed en sandalen, de mooiste job ter wereld uitoefenen: het scenario van Thuis schrijven.

Het voorspel was ellendig lang maar veelbelovend, en had zomaar kunnen eindigen in vuurwerk van het kaliber van Romeo die, schor van de serenades, in het bed van Julia belandt. Ze naaiden ons aan dat Tim, het toonbeeld van vertrouwen, een corrupte flik was. Ze insinueerden dat Simonneke zonder Frank niet in ademnood zou komen. Thuis ging aan het wankelen, maar nu blijkt Simonne, de lepe dramaqueen, helemaal niet uit de soap te stappen.

Hoera, Frank en Simonne blijven dan toch samen. Beeld © VRT

Doorheen het 27ste seizoen excelleerden de fantasten achter Thuis andermaal in het gebruik van drama als vehikel om maatschappelijke thema’s aan te raken. Een personage dat Robrecht heette – hoe hard kon iemand eruitzien als een Robrecht? – deed aan gaybashing. Robrecht ontdekte dan weer dat de decaan, het lief van de mama van het slachtoffer van vluchtmisdrijf, een vuile vettige voyeurist was. Robrecht stierf nadat de decaan hem van de trap had geduwd.

Christine was dit seizoen wederom een en al drama, net als Kobes acteerprestatie. Tussen alle tragische gebeurtenissen door ging Tania heen na een overdosis vloeibare meth, overleed Leo als gevolg van een beroerte, en op een bepaald moment was Frank woest op een broodfokker. In de plaats van boeken en podcasts uit te brengen, zou Thuis beter investeren in een hallucinogeen waardoor ik even hard kan trippen als de schrijvers van de soap wanneer ze aan het werk zijn.

Het gigantische web aan verhaallijnen had kunnen leiden tot een seizoensfinale voor de geschiedenisboeken, maar de anticlimax had niet groter kunnen zijn. De dubbelaflevering had iets weg van een concert van Dua Lipa die had beslist haar greatest hits links te laten liggen en in de plaats daarvan enkel obscure demo’s op een xylofoon te spelen. Waar was de spanning gebleven die Thuis zo typeert?

Buiten de laatste vijf minuten, waaruit bleek dat vijf personages in levensgevaar zijn, is er niets gebeurd. Lowie heeft aangekondigd een bewust alleenstaande vader te willen zijn, waarmee een nieuwe verhaallijn werd uitgerold, maar verder viel er geen dode, en er moet toch minstens één personage het loodje leggen vóór de zomerbreak?

Gaan Dieter en Tim – zowel best friends forever als best flikken forever – de moordpoging van Chris overleven? En verdwijnt, samen met Waldek, het gedateerde Nederpools van het scherm? Als ik dan toch mag kiezen, laat het dan dat laatste zijn. Maar eerst nog twee maanden op mijn honger blijven zitten.

