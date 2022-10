Verdriet komt in vlagen en de rouw is diep en pijnlijk om naar te kijken

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Mensen zijn wreed, whatsapp ik een vriend bij het zien van de meedogenloze reacties op sociale media bij de intrede van de frêle geworden Sihame El Kaouakibi in het Vlaams Parlement, waar ze gefilmd door hitsige media haar politieke doodvonnis bevestigd ziet.

Dieren zijn ook wreed, antwoordt hij nuchter. Daar had ik niet van terug. Alles wordt gefilmd, geregistreerd, gearchiveerd en geëxploiteerd. En ook wij die daar een moraliserend toontje over aanslaan, kijken gretig mee.

Willen we alles weten? Ja, we willen alles weten. Willen we alles zien? Ja, wij willen alles zien. Zelfs als de boodschap hartverscheurend is en de papieren zakdoeken al na vijf minuten op zijn. Wat mij overkwam toen ik naar Overgave keek, een documentaire die de Nederlandse Marijn Frank maakte over het leven en de dood van haar hartsvriendin Annemarie.

Te bekijken op NPO Start, de VRT MAX van de Nederlandse openbare omroep, tegen betaling van een verwaarloosbaar kleine somma. Zelfs in een herfst die twijfelt of hij eigenlijk geen zomer is, nadert onherroepelijk 1 november: de dag waarop wij onze doden herdenken door hen te bedekken met chrysanten en warme gevoelens.

Marijn Frank herdenkt haar vriendin met een indrukwekkende documentaire. “Dus ik moet mij voorstellen dat ik dood ben”, zegt Annemarie bij de openingsbeelden, waarin Marijn haar vraagt om niet over haar dochter maar tegen haar dochter te spreken.

Haar zenuwachtige lachje zegt alles. Niet zo lang daarna is ze dood en als eerbetoon aan Annemarie, “een soort zusje”, wil Marijn, die haar loopkleren geërfd heeft, een marathon lopen. “Misschien helpt dat lopen mij door die donkere tijd.” Er is maar één probleem: ze haat lopen.

Gelukkig heeft ze een geweldige, wijze coach. De hele tijd zit de camera Annemarie en Marijn op de hielen en op de huid, en toch heb je niet het gevoel dat je hun intimiteit schendt. Dat is te danken aan de volstrekt eerlijke manier waarop ze ons deelgenoot maken van het verhaal van hun vriendschap, die veel verder reikt dan de dood.

Verdriet komt in vlagen en de rouw van Marijn is diep en pijnlijk om naar te kijken. Toch blijf je kijken, bijna dankbaar dat je mág kijken. Het lopen helpt, het lijkt soms alsof ze samen lopen: “Plots was je er.” Het besef dat je met verdriet ook iets kunt doen. Zelfs als het nooit overgaat, al loop je naar het einde van de wereld. En dat dat misschien niet eens zo erg is.

“Dingen gaan zoals ze gaan”, zegt Marijn aan het slot. “Ik loop maar gewoon rustig door.”