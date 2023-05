Verbazend samenspel van kunst en nachtleven: Horst opent kunstenparcours met lik burgerlijke ongehoorzaamheid

De technobeats zijn dan wel uitgedoofd, ook na afloop van het muziekfestival blijft Horst een belevenis. Het kunstenparcours op de Asiat-site, dat morgen opent, is een retourtje Vilvoorde waard. Of hoe kunst en nachtleven mooi samengaan.

De openingsdag van het festival, enkele weken geleden. Op het pleintje voor het werk Capricious Swirl van Sharon Van Overmeiren & Instituut voor Volkswarmte gaf een Egyptische een trotse uitleg aan al wie het horen wou. Doorspekt met minutieuze details vertelde ze hoe in haar land natuurlijke koelingssystemen worden gemaakt uit stenen constructies, en hoe ze werken volgens hetzelfde principe als het kunstwerk achter haar. Haar publiek, een horde Belgen en minstens drie Britse vrouwen, luisterden zichtbaar gefascineerd. Wanneer de Egyptische even later het pleintje verliet, zag je hen verderpraten over het kunstwerk en een selfie nemen.

Het was een micromoment binnen het grote festival. Maar wel een dat de toon zette. Niet elke festivalbezoeker – ze waren met 11.000 in het eerste weekend van mei – klom en klauterde immers onrespectvol op de werken, zoals voor de aanvang van het festival even werd gevreesd met de betonnen rioolbuizen van Stand van Zaken, die als sokkel werden ingezet bij het hoofdpodium van het festival. De interesse was er en belangrijker, ze vertrok vanuit oprechte interesse.

“We gaan in ons kunstenparcours ook wel op zoek naar kunstenaars die de ideologie delen met die van het nachtleven”, knikt kunstencurator Evelyn Simons. “Maar evengoed kunstenaars die de energie van dat nachtleven opvangen in hun werk. Het tentoonstellingsdeel was vorig jaar betalend, met werk van Laure Prouvost. Dat werkte wel op de site, maar toch hebben we beslist om alles dit jaar weer gratis te maken en meer ter plaatse te werken. De interesse groeit elk jaar, dat voelden we dit jaar aan de rondleidingen die we organiseerden op het festival en die bijna allemaal volzet waren.”

Opgezette wagens

Het publiek in Vilvoorde is breed en op het festival vooral geïnteresseerd in muziek. Net op dat gevoel speelde Simons, die aan haar laatste Horst-editie als curator toe is, deze keer extra in. Rond acht uur op de openingsavond reden een tiental opgezette wagens het festivalterrein op. De blikken van de bezoekers, van licht verbaasd naar ronduit verrast, kruisten elkaar met een grijns als de kofferbakken opensprongen en de muziek, een hardcore versie van ‘What’s Up’ van 4 Non Blondes, loeihard werd ingezet. Duivels werden ontbonden die avond.

Joe Namy: “Sommige mensen voelen muziek met dans, anderen door enorme subwoofers in de koffer van hun auto te installeren.” Beeld Illias Teirlinck

“Toch was die tuning geen leuk fait divers”, benadrukt Simons, “maar een installatie van de Libanese kunstenaar Joe Namy, die zo The Automobile naar België heeft gebracht. Namy is zelf een componist en is als kunstenaar vooral met geluid bezig, en heeft een grote fascinatie voor de tuningwereld.”

“Sommige mensen voelen muziek met dans of in meditatie, en anderen door enorme subwoofers in de koffer van hun auto te installeren, die de lucht zo hard stuwen dat je haar ervan rechtkomt”, vult de kunstenaar aan. “Maar die lucht is net passie en werkt evengoed als een vorm van escapisme.”

Namy werkte al samen met de tuners in steden als Beiroet en Abu Dhabi, maar ook in Zuid-Korea en Canada, telkens vertrekkend van een andere insteek. Horst was het eerste festival dat de Libanees aandeed. “Een uitdaging wel, in zo’n massa”, geeft Simons nadien toe. “En ook jammer voor het publiek dat pas na het festival komt opdagen. Maar in situ-werk werkt meestal erg goed in onze opzet.”

Siciliaanse mythe

In een van de lege ruimtes van de site staat het indrukwekkende videowerk van Elisa Giardina Papa opgesteld. ‘U Scantu’: A disorderly Tale uit 2022 herinterpreteert de Siciliaanse mythe van de donne di fora, vrouwen van elders en buiten zichzelf. Destijds werden deze vrouwen gezien als magiërs, maar ook als criminelen, aangezien het volk hun tegenstrijdige krachten toeschreef. Het werk van Giardina Papa werd ook tentoongesteld op de 59ste Biënnale van Venetië, evengoed in het Moma en het Whitney Museum in New York.

De tentoonstelling in Vilvoorde neemt alle soorten vormen en talen aan. Wat doorheen de volledige rondgang naar boven komt is de forse lik burgerlijke ongehoorzaamheid die op het kunstenparcours is gesmeerd. Zo had Deewee, het platenlabel van 2ManyDJ’s een nogal geheime nachtwinkel geïnstalleerd, mogelijk een aanklacht omdat die tegenwoordig overal worden geweerd uit de stad.

Horst bewijst met zijn veelzijdig programma waar het voor staat. Het wil kunst brengen naar een ruim festivalpubliek, waarvan het grootste deel jongeren. En daar slagen ze elk jaar beter in. Doen ze dat met Laure Prouvost, filmpjes die hoog scoorden op de Biënnale van Venetië of met een kunstenaar die gaat samenwerken met autotuners: wat te onthouden is, is dat die bezoekers nadien thuiskwamen van een evenement, scrolden in hun fotorol, die ene selfie bij dat ene werk terugzagen en zo mogelijk het eerste kunstzaadje in hun hoofd geplant kregen.

Horst Expo 2023 loopt van 18 mei tot 30 juli op de Asiat-site in Vilvoorde.