Veertig jaar ‘Thriller’: de plaat van Michael Jackson die de hele muziekindustrie veranderde

‘Every song should be a killer.’ De dreigende woorden die Michael Jackson veertig jaar geleden bedacht toen hij Thriller wilde maken met Quincy Jones, blijven tot op vandaag hangen. De plaat werd het bestverkochte album aller tijden en vormde gelijk de hele muziekindustrie om. Maar hoe kwam dat eigenlijk?

De cijfers Meer dan 70 miljoen exemplaren verkocht Haalde 34 keer platinum in de Verenigde Staten alleen Won acht Grammy’s, een recordaantal Zesde soloalbum van Michael Jackson Opnamebudget van 750.000 dollar Stond 37 weken non-stop in de Amerikaanse hitlijsten Zeven van de negen songs werden singles

Black or White? Michael Jackson slechtte alle raciale grenzen

Het succes van Thriller kan niet alleen worden afgemeten aan de gargantueske verkoop. Terwijl Michael Jackson zijn weg naar de muziekgeschiedenis baande, zette Thriller een nieuwe maatstaf voor blockbusters. De plaat legde de lat voor videokwaliteit wat hoger, maar ook voor hoe supersterren zichzelf in de markt zetten.

Het succes van Thriller gaf Jackson een ongekende reputatie. De culturele betekenis voor elke zwarte Amerikaan is ongekend, maar ook bij het doorbreken van raciale barrières in populaire muziek was hij een grote held. Thriller was het glijmiddel voor generaties én kleuren.

De plaat leverde Jackson regelmatig airplay op MTV op, maar leidde ook tot een ontmoeting met de Amerikaanse president Ronald Reagan in het Witte Huis. Thriller was een van de eerste albums die muziekvideo’s als promotiemiddel gebruikte, waardoor de plaat massaal bij het witte tv-publiek belandde. De video’s voor ‘Billie Jean’, ‘Beat It’ en ‘Thriller’ worden vandaag ook aanzien als de boter om muziekvideo’s als serieuze kunstvorm te aanzien.

Het album 'Thriller'. Beeld rv

“Ons hele idee was dat we muziek moesten maken voor de massa en een deel van het grote plaatje was om de platenmaatschappij naar een massamarkt te voeren”, zei Ron Weisner een paar jaar terug. Ten tijde van Thriller was hij medemanager van Jackson. “Als je een zwarte artiest was, werd je in een zwarte muziekafdeling geplaatst. Dat betekende dat de marketingcampagne gebeurde met een advertentie in Jet en Ebony. Onze houding met Jackson was: laat het publiek beslissen, presenteer het niet alleen op een zwarte markt.”

Vanaf het moment dat de pop- en r&b-promotieteams van het platenlabel Epic Records het openingsnummer ‘Don’t Stop ‘Til You Get Enough’ van de vorige plaat Off the Wall hadden gehoord, wisten ze dat ze een grote hitlijster in handen hadden. Die single betekende de ongekende stap om singles tegelijkertijd naar witte én zwarte radiozenders te brengen om te promoten. Eigenlijk gaf ‘Don’t Stop ’Til You Get Enough’ dus de aanzet tot Thriller.

De gulzigheid van de industrie werd gevoed

Thriller was de eerste grote albumrelease die wereldwijd gelijktijdig gebeurde. En ook meteen de eerste plaat waaraan bijna twee jaar werd gewerkt in plaats van de gebruikelijke zes of acht maanden. Meer nog, Thriller was ook het eerste album dat zeven singles aan de radio leverde – meer dan het dubbele van het gebruikelijke cijfer.

Gaandeweg herdefinieerde Thriller de verwachtingen voor blockbuster-releases. Vanaf 1984 bracht Columbia ook zeven singles uit uit Bruce Springsteens album Born in the U.S.A., die allen in de top tien van de Billboard Hot 100 belandden. Rond dezelfde tijd stuurde Warner Bros. vijf singles van Purple Rain van Prince uit. Mercury puurde zeven singles uit Hysteria van Def Leppard, die allemaal naar de hitlijst trokken. Van alle drie die albums werden uiteindelijk meer dan 10 miljoen exemplaren verkocht, alleen al in de Verenigde Staten.

De gulzigheid van de industrie werd genereus gevoed door Thriller. Begin 1984, toen leidinggevenden van Epic Records hun lijst met nieuwe releases presenteerden op de CBS Records-conventie in Hawaï, konden ze het niet laten om het succes dat ze al hadden te vergroten. Tussen de verkooppitches voor nieuwe albums door werden wereldwijde epische stockbeelden van vrachtwagens getoond, waarbij een donderende voice-over aankondigde: “Daar gaat weer een lading albums van Michael Jacksons Thriller!”

Wie The Wolf of Wall Street gezien heeft, kijkt vast niet verbaasd op. Alle anderen uiteraard wél. Thriller gaf een broodnodige impuls aan de muziekbusiness, die leed onder zijn tweede inzinking in amper drie jaar. Destijds meldde Billboard dat de albumverkoop tussen 1980 en 1982 serieus was afgenomen. Na Jackson leverden ook Cyndi Lauper, Culture Club en REO Speedwagon grote kaskrakers.

Jackson in 1988. Beeld AP

Teleurstelling leidt tot een nieuwe sound

De werkrelatie van Jackson en Quincy Jones draaide vooral om creativiteit, ondanks het succes. “Je maakt geen platen om te zeggen hoeveel je er gaat verkopen”, zegt Jones vandaag. “Dat heb je niet in de hand. Je maakt iets wat jou raakt en wat hopelijk een ander raakt.” Alles bij elkaar besteedden ze vier maanden aan de analyse van meer dan zevenhonderd demo’s. Uiteindelijk kwamen ze uit op negen songs. Op de laatste knip werden vier daarvan vervangen door ‘The Lady in My Life’, ‘P.Y.T. (Pretty Young Thing)’, ‘Human Nature’ en ‘Beat It’.

Wat Jackson en Jones vooropstelden, was om Thriller te laten balanceren tussen r&b en pop, disco en rock, funk en ballads. “We dachten op een gegeven moment dat we klaar waren”, herinnert Greg Phillinganes zich, die de toetsen speelde op Off the Wall en Thriller. Maar Quincy Jones hield hem tegen. Phillinganes: “We hadden bepaalde ontbrekende elementen nodig. Michael was op dat moment behoorlijk teleurgesteld in de plaat, maar zo kwamen we wél aan extraatjes als ‘Lady’ en ‘Beat It’.”

Die laatste song kwam tot stand met Eddie Van Halen omdat ze een zwart rock-’n-roll-nummer wilden maken, zegt Jones. “‘My Sharona’ van The Knack stond destijds op nummer één in de hitlijsten en we wilden tegelijk ook de discohype overleven. We wilden eigenlijk een manier vinden om dat alles te overstijgen. Met Gods zegen zijn we uit dat dal geklommen met een wereldnummer.”

MTV was niet de enige motor, maar wel een belangrijke

Schermtijd was wat de loop van Jacksons carrière veranderde. Op 16 mei 1983 zond NBC Motown 25: Yesterday, Today, Forever uit, waarop hij een onmiddellijk iconische vertolking uitvoerde van ‘Billie Jean’. Zijn handschoen met lovertjes en de op James Brown geïnspireerde moonwalk zorgden voor roem tot in de eeuwigheid. De volgende dag belde Fred Astaire Jackson op om hem te feliciteren. “Dat was onthutsend”, herinnert Weisner zich. “Iedereen vergeet soms dat er zoveel andere Motown-legendes op die show waren. De volgende dag had iedereen het alleen maar over Michael.”

Tegen die tijd was de vraag naar Thriller zo groot geworden dat Weisner zei dat fabrieken het persen van andere albums hadden vertraagd om er meer kopies van te maken. En dat was nog vóór de video voor het titelnummer zelf. De video’s voor ‘Billie Jean’ en ‘Beat It’ katapulteerden Jackson naar de sterren, maar het was de veertien minuten durende clip voor ‘Thriller’ die een sensatie in de popcultuur werd. Die werd gemaakt voor het bedrag van 1 miljoen dollar en ingeblikt door een filmregisseur, John Landis.

“De meeste video’s maakten we met 30.000 of 40.000 dollar”, herinneren platenpiefen zich van die tijd. De meeste executives vielen naar verluidt van hun stoel toen ze de begroting zagen. MTV betaalde uiteindelijk meer dan 1 miljoen dollar voor de exclusieve rechten om de clip uit te zenden. Het was de eerste keer dat het een label voor een clip betaalde. Ze hadden natuurlijk boter op het hoofd: de baas van Jacksons label, Walter Yetnikoff, dreigde MTV ooit publiekelijk aan te klagen als grote racisten omdat ze ‘Billie Jean’ niet wilden brengen.

‘Thriller’ zette het uitmelken van radiosingles op de helling

Hoe essentieel MTV ook was in het succes van Thriller, de radio was nog iets belangrijker. Vóór Thriller uitkwam, promootten platenmaatschappijen slechts drie of vier singles voor de meeste albums. Het label wilde ook geen singles uitbrengen, tenzij die een kans hadden in de top tien terecht te komen.

Zolang de promojongens dachten dat dat kon, bleven er songs uit de plaat verschijnen. Uiteindelijk werden het er zeven, van de negen songs. Ongezien. Die belandden ook allemaal in de top tien van de Amerikaanse charts. Nog opmerkelijker, tussen de release van ‘P.Y.T. (Pretty Young Thing)’ en ‘Thriller’ bracht het zusterlabel Columbia ‘Say, Say, Say’ uit, een ander duet tussen Jackson en McCartney. Dat belandde ook meteen op nummer één.

Uiteindelijk stond Thriller 122 weken in de Billboard 200, wat platenlabel Epic naar een van zijn grootste periodes van welvaart leidde. Gezien de daling van de albumverkoop en de opkomst van digitale downloads is het onwaarschijnlijk dat een ander album ooit nog radio, video of het collectieve bewustzijn zal domineren zoals Thriller dat deed.

Jackson in 1984, op de uitreiking van de Grammy's. 'Thriller' won er een recordaantal awards. Beeld Getty

De invloed van deze plaat blijft ongekend

Dawn FM van The Weeknd is duidelijk door Thriller geïnspireerd. “Michael is iemand die ik bewonder”, vertelde de Canadese artiest achter The Weeknd in GQ. “Hij is geen echt persoon, snap je? Toen ik met muziek begon, streefde ik ernaar om hém te worden.” Hij is niet de enige: van Bent Van Looy die zweert bij ‘Human Nature’ tot hardrockbands en hiphopacts die de boterzachte beats benijden, heel wat hedendaagse artiesten en producers proberen de sound van Thriller te kopiëren of evenaren.

Al is dat niet veel sterfelijke lui gegeven. “Voor ‘Beat It’ werkten we vijf dagen en nachten achtereen, zonder te slapen. Zo erg werd het zelfs dat op een gegeven moment de studioluidsprekers oververhit raakten en vuur vatten”, herinnert Quincy Jones zich in het tijdschrift Rolling Stone. Sindsdien is het een dilemma dat het magazine al eens voorlegt aan zijn interviewees. Maar geen artiest die zich aan die mogelijke doodservaring wil wagen.