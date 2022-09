‘Veel mediafiguren leven in een bubbel. Bij Gert Verhulst is dat anders’: komt er eindelijk een succesvolle Vlaamse talkshow?

Nog niet zo lang geleden werd de talkshow in Vlaanderen officieel doodverklaard. Vanaf volgende week doet Gert Verhulst met De tafel van vier een op zijn minst gedurfde poging om het genre nieuw leven in te blazen. Maar wat zijn de slaagkansen van zijn project?

De presentator

Het nieuws dat Play4 brokken wilde maken met een dagelijkse actuatalkshow deed sowieso al behoorlijk wat wenkbrauwen fronsen. Dat het programma gepresenteerd zal worden door Gert Verhulst zorgde zo mogelijk voor nog meer oogballengerol.

De Studio 100-topman mag dan al een paar seizoenen van Gert Late Night en De Cooke & Verhulst Show achter de kiezen hebben en hij is natuurlijk ook de ster van zijn eigen realityshow, een serieuze talkshow in goede banen leiden lijkt op het eerste gezicht heel erg buiten zijn comfortzone te liggen.

“Toch vind ik de keuze voor Gert Verhulst niet zo vreemd”, zegt Greet Nagels. Zij zat mee achter de knoppen van De kruitfabriek – de vorige poging om op een commerciële zender een actuatalkshow van de grond te krijgen – en is tegenwoordig eindredacteur van het Canvas-programma De afspraak. “Hij maakt al jaren televisie. Hij kent het medium door en door en weet als geen ander wat wel en niet werkt.”

Ook Olivier Goris, voormalig netmanager van Eén en Canvas en nu creatief adviseur bij de Play-zenders, verdedigt de keuze voor Verhulst. “Veel mediafiguren leven in een soort bubbel, waarbij ze enkel met gelijkgezinden in contact komen. Bij Gert is dat helemaal anders, omdat hij buiten televisie nog zoveel andere dingen doet. Dat zorgt ervoor dat hij heel goed aanvoelt welke thema’s bij een breed publiek leven en wat de vragen zijn die daarover het meest gesteld worden.”

Komt daarbij dat Verhulst zich de voorbije televisieseizoenen tot goudhaantje van Play4 heeft opgewerkt. Zo goed als alle programma’s waarin hij te zien was lieten meer dan behoorlijke cijfers optekenen. Als die fanbase ook en masse naar De tafel van vier zapt kan het – alvast wat cijfers betreft – moeilijk misgaan. Al is daar ook een gevaar aan verbonden. Tot nu zagen de Verhulst-fans hun idool bezig in lichtvoetige amusementsprogramma’s. De vraag is of ze hem ook in een serieuze rol zullen lusten.

De gasten

Voor een talkshow heb je natuurlijk ook gasten nodig. Bij het tempo van vier afleveringen per week, met telkens vier gasten aan tafel zijn er dat behoorlijk wat. Maar zijn die in Vlaanderen voldoende te vinden? De ideale tafelgast moet immers interessant zijn, welbespraakt en het liefst ook nog enige bekendheid genieten. Een zeldzame combinatie die ervoor zorgt dat Vlaamse talkshows vaak heel nadrukkelijk in dezelfde vijver vissen.

“Vlaanderen is inderdaad klein wat dat betreft”, weet ook Nagels. “Maar dat is geen reden om steeds dezelfde mensen uit te nodigen. Je hoeft ook niet per se grote namen rond de tafel te hebben. Integendeel zelfs. Een vedettenparade levert zeker niet altijd de beste aflevering op.”

De verwachtingen

Wanneer het over De tafel van vier gaat, duurt het meestal niet lang voor ook De kruitfabriek ter sprake komt. Die poging van Play4 om een relevante talkshow op poten te zetten draaide uit op een sisser. Een mislukking met vele oorzaken, maar één daarvan was ongetwijfeld de torenhoge verwachting rond het programma.

Beeld SBS

“Het was niet alleen een nieuw programma, De kruitfabriek moest ook nog eens het vlaggenschip van een nieuwe zender worden”, vertelt een van de spilfiguren, die liever niet met naam en toenaam het proces van het programma bekendmaakt. “Bovendien was enige arrogantie ons op dat moment niet vreemd. De lat lag zo hoog dat we er wel onder moesten gaan.”

Dat is bij De tafel van vier helemaal anders. In de communicatie rond het programma wordt vooral bescheidenheid gepredikt. “We willen ons niet op cijfers vastpinnen”, zegt Goris. “We hopen vooral een programma te zien met wat groeimarge. Een format dat kan doorgroeien tot een vaste waarde in het zendschema.”

Het tempo

Iedereen die ooit aan een format als dat van De tafel van vier heeft meegewerkt zal het beamen: eigenlijk is zo’n dagelijks programma gekkenwerk. En dat niet alleen omdat je elke dag opnieuw frisse onderwerpen en gasten moet zien te vinden. Ook randfactoren – zoals het publiek – moet je dagelijks verversen.

“Bij De kruitfabriek was dat na een paar weken echt een probleem”, vertelt een insider. “Op gegeven moment is Christophe Deborsu scholieren gaan ronselen. Alleen deed hij dat helaas in het Franstalige onderwijs. Met als gevolg dat we een publiek hadden dat geen knijt begreep van wat er aan tafel gezegd werd. Wat uiteraard nefast was voor de feestvreugde. Dus alvast één tip voor Gert: voorzie niet al te veel plaats voor publiek.”

Ook Verhulst zelf moet dat helse tempo aankunnen. Dat wordt geen sinecure, leert de televisiegeschiedenis. Voor De afspraak bijvoorbeeld moest Bart Schols noodgedwongen het kopwerk af en toe aan Phara De Aguirre laten. Programma’s als Vandaag of Van Gils & gasten reden nooit het volledige televisieseizoen uit.

Niks van dat alles bij De tafel van vier. Na de eerste uitzending maandag is het de bedoeling dat Verhulst en co. het zonder onderbreking uitzingen tot het einde van het jaar. Een niet te onderschatten marathon die enkel door uitzonderingen als Matthijs Van Nieuwkerk, die vijftien jaar lang De wereld draait door presenteerde zonder aan scherpte te verliezen, uitgelopen kan worden. Al was dat, zeker de laatste jaren, ook de verdienste van zijn redactie. Dat was zo’n gesmeerde machine dat de presentator het zich kon permitteren pas ’s namiddags zijn opwachting te maken. Een luxe die Verhulst, zeker in het eerste seizoen, nog niet zal hebben.