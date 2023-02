Vang het licht en ga close: dit is het succesrecept voor een goede huilscène

De impact van een huilscène op het grote scherm staat of valt met de mate van metier en empathie die je aan de dag legt. Close, Babylon en The Woman King tonen hoe het kan en moet. ‘Het ligt heel gevoelig als je werkt met een acteur die moet huilen, want emotioneel weet je niet waar dat heen voert.’

Voor het gesnotter en het gesnik, voor het krachtige gesnuif en het luidruchtige slikken – met andere woorden, voor de typische huilgeluiden hun opwachting maken – hoor je het doffe getok van kindertranen die op zijn T-shirt landen.

De scène zit zowat driekwart ver in Close, het voor een Oscar genomineerde drama van onze 31-jarige landgenoot Lukas Dhont over een passionele vriendschap tussen twee tienerjongens, Léo (Eden Dambrine) en Rémi (Gustav De Waele), die bezwijkt onder haar eigen emotionele gewicht. Het kind dat weent is Léo. De locatie is een artsenpraktijk waar Léo een plaaster rond zijn pols krijgt aangebracht na een ongeval tijdens het ijshockeyen. Maar we begrijpen dat het wenen staat voor iets dat dieper gaat dan de fysieke pijn. De dokter verbindt; Léo’s tranen vallen. Tok. Tok. Tok.

Als Dhont en zijn ploeg hun werk goed hebben gedaan, dan trekt het geluid je mee in de hevige emoties van het moment. Misschien heb je wel het gevoel dat je daar bent, bij Léo. Misschien heb je vluchtig het gevoel dat je in Léo’s hoofd zit.

Je zult zeker niet opmerken dat wat je hoort telkens als een traan op Léo’s T-shirt valt allesbehalve het geluid van een traan is, maar het klankenspel van een geluidseffectenkunstenaar, Julien Naudin, die in een studio in Amsterdam behoedzaam aan de slag is met wat textiel en een microfoon.

Er komt een speciaal soort alchemie bij kijken om tranen te vatten op het witte doek. Het draait om een combinatie van empathie en technische kunde. In een reeks interviews hebben de kunstenaars achter opvallende huilscènes in drie recente films – Close, Babylon en The Woman King – het over het werk dat achter de schermen gedaan wordt om een beklijvende portie verdriet te fabriceren.

Creëer een veilige ruimte

Het werk begint lang voor de opnames van start gaan. Voor Close deed Dhont er maanden over om zijn acteurs te leren kennen en een sfeer te creëren waarin ze zich op hun gemak voelden om de kwetsbaarheden van hun personages te verkennen.

“We maken een strandwandeling”, zegt Dhont. “We bakken pannenkoeken, we kijken naar elkaars favoriete films. En soms vraag ik, heel informeel: ‘Waarom denk je dat Rémi huilt bij het ontbijt?’”

Tijdens de dag van de opnamen bestaat de taak van de mensen achter de camera er voor een groot deel in de acteurs een fysieke en emotionele ruimte te bieden waarin ze zich kwetsbaar kunnen opstellen. Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan – zeker voor een grote productie als Babylon, dat zich afspeelt in het Hollywood van de jaren 20 en 30.

In een cruciale scène zegt het personage van Margot Robbie, een ambitieuze actrice, dat ze op commando kan huilen. Het is een prachtsequentie, met lange takes en acrobatische camerabewegingen. Om dat voor elkaar te krijgen op een manier die zo weinig mogelijk op Robbie woog, moest Heba Thorisdottir, het hoofd van de make-upafdeling, zorgvuldig plannen en heel nauwkeurig te werk gaan.

'Close' van Lukas Dhont. Beeld rv

“Het ligt heel gevoelig als je werkt met een acteur die moet huilen, want emotioneel weet je niet waar dat heen voert”, zegt ze. “En je wilt daar niet te hard aanwezig zijn.”

Thorisdottir gebruikte waterbestendige cosmetica en een laag fixeerspray om alles intact te houden. Ze bracht ook highlighter onder Robbies foundation aan, dat licht reflecteert en tranen doet oplichten.

Op de set stond ze klaar met wattenstaafjes en lijm om Robbies make-up en wimpers weer goed te leggen na iedere take – als een verzorger die het gezicht van een bokser tussen rondes in weer fatsoeneert.

Vang het licht

Een van de krachtigste scènes in The Woman King, een drama over de vrouwelijke strijders die in de vorige eeuwen in West-Afrika actief waren, is de scène waarin het personage van Thuso Mbedu, een jonge strijdster genaamd Nawi, haar zwaargewonde mentor Izogie (Lashana Lynch) in haar armen wiegt. Het tafereel vindt plaats te midden van een hectische ontsnappingsscène. Izogie valt. Nawi bukt zich tot bij haar. De tijd lijkt stil te staan. “Nee, nee, nee.” Terwijl Nawi’s tranen vallen, vangen ze ergens onderweg het licht.

Het is een pakkend en mooi beeld, het resultaat van natuurlijk zonlicht in banen geleid door Polly Morgan, de director of photography.

“Als je water fotografeert, of het nu gaat om regen of om tranen, dan zie je dat altijd duidelijk in tegenlicht”, zegt Morgan. “We vatten de actie in verhouding tot de zon, waardoor ik die vallende tranen in tegenlicht kon opnemen.”

Nog een truc: denk aan tranen als druppels Dr Pepper. Linus Sandgren, director of photography voor Babylon, vergelijkt het filmen van tranen met de fotografie van vloeistofdruppels die van een fles afglijden in een reclamefilmpje voor dranken.

Margot Robbie als Nellie LaRoy in 'Babylon'. Beeld Photo News

Een courante techniek, zegt Sandgren, is “dat je een lang oppervlak van licht aan één kant hebt” dat de traan oplicht, door een lichtgrens te creëren die de vorm accentueert. Aan de andere kant plaats je “een lange schaduw in verticale richting waar de traan naar beneden glijdt”.

De bedoeling is dat je een contrastwerking bereikt die de traan afzet tegen de achtergrond, en vervolgens het traject van de traan langs het gezicht van de acteur volgt met diffuus licht. Als je dat juist krijgt, dan creëer je een spoor van vloeistof op huid dat even helder en glimmend is als het slijmspoor van een slak op het trottoir.

Ga close

De drie vermelde scènes hebben een belangrijke cinematografische keuze met elkaar gemeen: het gebruik van betrekkelijk brede lenzen. Om te maken dat de acteur het kader vult moet de camera veel dichter op de actie zitten, waardoor een zekere intimiteit ontstaat, alsook emotionele intensiteit.

“Met een bredere lens is er geen misleiding”, zegt Frank van den Eeden, de director of photography van Close. “Je bent echt daar.”

Ook de klank helpt daarbij. Door te focussen op het geluid van tranen in Close, bijvoorbeeld, was het de bedoeling dat het publiek zich helemaal zou richten op Léo en zijn emoties. “De hele wereld rondom heeft op dat moment geen belang meer”, zegt Vincent Sinceretti, de geluidsingenieur.

Viola Davis in 'The Woman King'. Beeld AP

Als je de juiste omgeving wilt creëren waarin een acteur zijn rauwe emoties kwijt kan, is het even belangrijk te weten wanneer je hebt wat je wilde hebben. “Je wilt de acteur niet dwingen om zoiets onnodig te doen”, zegt Gina Prince-Bythewood, regisseur van The Woman King. “Als je niet aanvoelt dat je hebt wat je wilde hebben, dan ga je het vijf, zes, zeven, acht keer overdoen – en dat vind ik nogal wreed.”

Ook in de montageruimte is het cruciaal de emotionele piek te herkennen – en op dat moment te cutten, en niet later. “Je zoekt naar het moment waar ze nog net inademen, en niet uitademen”, zegt Terilyn A. Shropshire, monteur van The Woman King.

Voor de scène waarin Nawi huilt om Izogie besloot Shropshire weg te cutten nog voor Nawi klaar was met de uiting van haar verdriet. Omdat het tafereel plaatsvindt te midden van een actiesequentie, legt ze uit, zou er geen tijd zijn voor Nawi om terdege te treuren. “De realiteit zou tussenbeide komen”, zegt ze.

