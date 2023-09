Vanavond op tv: een teruggetrokken oorlogsheld, een blonde spionne of een ontsnapping uit Azkaban

De tv-tips van vandaag

The Patriot

Film. South-Carolina, 1776. Oorlogsheld Benjamin Martin is weduwnaar geworden en heeft zich samen met zijn zeven kinderen teruggetrokken op zijn boerderij. Wanneer de kolonisten tegen het Britse juk in opstand komen, weigert hij aan de strijd deel te nemen. Tot de sadistische Britse kolonel Tavington Martins zoon Gabriel gevangenneemt, zijn zoon Thomas doodt en zijn boerderij platbrandt.

Om 21.40 uur op VTM.

Atomic Blonde

Film. Eind jaren 80. De onverschrokken Lorraine Broughton werkt als spion voor de Britse inlichtingendienst MI6. Ze wordt undercover naar Berlijn gestuurd om de moord op een collega te onderzoeken en compromitterende informatie te onderscheppen.

Om 20.35 uur op VTM 2.

Harry Potter and the Prisoner of of Azkaban

Film. Harry Potter zit intussen in het derde jaar op Zweinstein. Een gevaarlijke massamoordenaar, Sirius Black, is ontsnapt uit de Azkaban-gevangenis, de gevangenis van de tovenaars. Iedereen is ervan overtuigd dat hij erop uit is om Harry te vermoorden. Terwijl hij leert om te gaan met de Dementors die naar Zweinstein zijn gestuurd om de school te beschermen, verneemt Harry het verontrustende verhaal van Black en zijn connecties met Harry’s familie.

Om 20.35 uur op Play4.

L’Alhambra, forteresse méditerranéenne

Documentaire. Het Alhambra in het Spaanse Andalusië is meer dan 800 jaar geleden als militair fort gebouwd door de Nasriden, een Arabische dynastie. Achter de sobere muren van de vesting gaan weelderige paleizen, patio’s, fonteinen en versieringen schuil. Ontdek aan de hand van computer- en dronebeelden welke technische hoogstandjes de Arabische architecten uit hun hoed moesten toveren om complexiteit en sublimiteit samen te brengen in dit paleizenfort, dat eigenlijk meer een kleine stad is.

Om 19.15 uur op Canvas.

Het beste op Netflix, Streamz en co.

Schlafende Hunde

Een ervaren politieagent met een trauma en een ambitieuze jonge officier van justitie. Rechercheur Mike en aanklaagster Jule wonen in Berlijn, kennen elkaar niet, maar zetten beiden op hun eigen manier vraagtekens bij het sterven van een veroordeelde crimineel in de gevangenis. Al snel blijken hun grootste tegenstanders niet de criminelen, maar de rotte appels in het eigen justitieapparaat.

Op Netflix.

Transatlantic

De setting van Transatlantic lijkt ver weg van de Tweede Wereldoorlog. Hoe duister, rauw en verdrietig de meeste oorlogsfilms zijn, zo zonnig, charmant en optimistisch is het Marseille in deze historische dramaserie. Het script is gebaseerd op het waargebeurde verhaal over het Emergency Rescue Committee, geleid door Varian Fry, samen met Mary Jayne Gold en twee Joodse bondgenoten. Met gevaar voor eigen leven helpen ze vluchtelingen uit bezet Frankrijk ontsnappen, onder wie veel kunstenaars die op de opsporingslijst van de nazi’s staan. Meer dan tweeduizend mensen weten hierdoor de oorlog te overleven, zoals kunstenaar Max Ernst, filosoof Hannah Arendt en schrijver Heinrich Mann.

Op Netflix.

White House Plumbers

Yes Minister, Veep, The Thick of It, Years and Years, ja zelfs De 16: we zeggen niet gauw nee tegen goede politieke satire. Het is dus uitkijken naar White House Plumbers, een vijfdelige miniserie over de twee ‘loodgieters’, gespeeld door Woody Harrelson en Justin Theroux, die alles in het werk moesten stellen om de herverkiezing van Richard Nixon te verzekeren. Tot hun takenpakket behoorde ook een inbraak in het kantoor van de Democratische Partij. Hoe dat afliep weten we allemaal dankzij het Watergate-schandaal. Regisseur is David Mandel, die de laatste drie seizoenen van Veep produceerde en meeschreef aan Saturday Night Live, Seinfeld en Curb Your Enthusiasm. Dat zou dus beter moeten aflopen dan die beruchte inbraak.

Op Streamz.

Somebody Somewhere

Geen grote sterren, geen tot de verbeelding sprekende synopsis, geen spectaculaire scènes. En toch, het eerste seizoen van Somebody Somewhere behoorde tot het beste van wat ik vorig jaar zag. Een kleine maar o zo fijne reeks over enkele loners en outsiders die in een stadje ergens in het midden van de Verenigde Staten wonen. Te midden van al die kleurrijke personages heb je Sam, gespeeld door Bridget Everett, die deze reeks ook schreef. Getroubleerd door het verleden vindt ze een plaats en zichzelf terug. Het levert heerlijke tranches de vie op, nu eens grappig, dan weer schrijnend, steeds wonderschoon. Het tweede seizoen gaat verder op het ingeslagen pad, met opnieuw zeven relatief korte afleveringen. Kijken maar.

Op Streamz.

Silo

The Last of Us is nog maar net gedaan en daar is de volgende dystopische reeks alweer. Zou het dan toch iets met het tijdsgewricht te maken hebben? In Silo blijven er na een apocalyps nog 10.000 mensen over op aarde. Ze verblijven in een silo, die diep onder de grond verscholen zit – geen kat die weet hoe die daar komt – en waar ze volgens een aantal strikte regels moeten leven om te overleven. Alleen wil een ingenieur, gespeeld door Rebecca Ferguson (Dune, Mission: Impossible - Rogue Nation), er meer van weten. Het zou ook geen dystopische reeks zijn als ze in haar zoektocht geen donkere geheimen en vele leugens op het spoor komt.

Op Apple TV+.