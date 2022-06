Van warmbloedige weemoed tot ijle stadiontechno: dit zijn de albums van de week

Angel Olsen - Big Time ****

Angel Olsen fladderde ooit van americana naar indierock en folk, om zich vorig jaar zelfs aan eighties-covers te wagen. Maar de Amerikaanse is op d’r best wanneer ze haar eigen niche van country noir uitkerft. Big Time lijkt haar meest oprechte werkstukje over de liefde tot op vandaag. Niet verwonderlijk: Olsen kwam uit de kast, verloor beide ouders en kan als mid-dertiger op evenveel leven terugkijken als vooruitblikken. Sentimentele strijkers en een zachte snik in haar alt drenken de songs in warmbloedige weemoed. Big Time is teder, soms doordrongen van rouw en verdriet (‘This is how it works’), maar ook voorzien van sixtiessoul (‘All the Flowers’). Prachtplaat.

HAAi - Baby, We’re Ascending ***

De Australische Teneil Throssell toont zich een fascinerende producer op Baby, We’re Ascending, haar debuut onder het alias HAAi. In de elektronische wereld scoorde ze al een resem culthits maar nu pas blijkt hoe rijk, gevarieerd en boeiend haar palet is. Als ze zelf zingt, countert ze haar melancholische stem met industriële glitchy beats, zoals in ‘Tardigrade’. Elders schuift ze transcedente breakbeats onder Alexis Taylor van Hot Chip en ijle stadiontechno onder Jon Hopkins. Laat haar nog wat schaven aan haar stijl zodat ze minder stuurloos uit de hoek komt. Live ongetwijfeld een bommetje.

Blu Samu - 7 ***

Blu Samu dissecteert de liefde op 7, een ep’tje waarmee ze enigszins afstand neemt van de hiphopsoul waarmee ze in ons land een bescheiden doorbraak forceerde. Alternatieve latinopop domineert de boel, aangelengd met triphop en tropicalismo, waardoor de Portugees-Belgische eerder zal worden vergeleken met Kali Uchis of Nathy Peluso. Van vaderliefde over zelfliefde tot verloren liefde: Blu legt hart en ziel in haar vertellingen. Ze aarden prima in de spartaans gearrangeerde songs alwaar zowel de fado als zijn Kaapverdische tegenhanger de morna het zielenleed kracht bijzetten. Meer van dit graag.