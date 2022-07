Van verkrachting beschuldigde Philip Roth-biograaf hekelt ‘cancel culture’ in nieuw boek

Baileys memoires zouden als e-book gepubliceerd worden en de titel Repellent krijgen en beschrijven hoe zowel hij als Roth dreigen gecanceld te worden door “duistere krachten” omdat ze “feilbare mensen zijn”. Tegelijk zou Bailey in het boek reflecteren over "in welke mate het persoonlijke leven van schrijvers de perceptie van hun werk mag beïnvloeden”, maar ook over zijn eigen “grillige gedrag”, schrijft The Guardian.

Na de publicatie van Philip Roth: The Biography in 2021 werd Bailey door verschillende vrouwen beschuldigd van verkrachting. Hij zou ook studentes uit de middelbare school waar hij lesgaf hebben ‘gegroomd’ voor seksuele diensten. Een onderzoek op vraag van Old Dominion, de universiteit waar hij als gastprofessor doceerde, concludeerde nadien dat Bailey minstens twee vrouwen had aangerand.

Na de eerste aantijgingen tegen Bailey haalde uitgeverij WW Norton de Roth-biografie uit de winkels, en doneerde het een bedrag dat overeenkwam met Baileys voorschot voor het boek aan organisaties die seksueel misbruik bestrijden. Het boek werd nadien opgepikt door de controversiële uitgeverij Skyhorse, dat ook boeken van de extreemrechtse complotdenker Alex Jones en Trump-kompaan Roger Stone publiceerde. Skyhorse zal ook Repellent publiceren.