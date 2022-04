Van vagina-kaars tot zelfverwarmende vibrator: Hollywood-­ster Gwyneth Paltrow blijkt een gewiekste businessvrouw

Met kerst schonk Gwyneth Paltrow (49) haar vriendinnen een vibrator, ze verkoopt onvoorstelbaar veel ‘vaginakaarsen’ en nu ­investeert ze in een bedrijf dat ­vrouwen begeleidt tijdens de menopauze. Dat haar lifestyle-imperium Goop 250 miljoen dollar omzet draait, is een dikke middelvinger naar haar haters.

Je kon erop wachten, en ja hoor, een lolbroek – ­voormalig Top Gear-presentator Jeremy Clarkson – bracht een kaars uit die ruikt naar... zijn ballen. Alleen, die wil niemand. Want Clarkson is Gwyneth Paltrow niet. Bovendien te ­harig, en zijn huid ontbeert die zo gewilde golden glow.

Er is al veel gezegd en geschreven over de kaarsen à 75 dollar (69 euro) van Paltrow, in een melige bui verzonnen, maar ze hebben haar alterna­tieve lifestylebrand Goop een enorme boost gegeven. Googel ‘vagina candle’ en je krijgt ruim zes miljoen hits. In februari knabbelde Paltrow in een Super Bowl-commercial van Uber Eats aan de kaars. “Tastes funny”, zei ze kauwend. “Not bad, but funny.”

Waarom willen zo veel vrouwen álles hebben wat Paltrow aanbiedt? Van een self-heating ­vibrator met 24-karaats bladgoud (1.200 euro in de sale), tot Birkenstocks gevoerd met schapenvacht en haar Emotional Detox-badzout, genaamd The Martini. Wat helpt, is dat Paltrow bevriend is met veel A-listers die haar producten promoten. Neem Beyoncé, Taylor Swift en Kim Kardashian. Met de eerste werd ze backstage dronken bij een concert van Jay Z. Swift schonk ze met kerst een vibrator, zo was te zien op een filmpje dat viraal ging. En met Kardashian is het dik aan sinds Paltrow haar kort na de split met Kanye West een pakket ‘pleasure products’ stuurde.

‘Semi met acteerpensioen’

Oscarwinnaar Paltrow is “een soort van semi met acteerpensioen” en de ondernemer in haar ziet, hoort en absorbeert slechts wat vrouwen willen, zegt ze. Met de beruchte kaars lift ze ­eenvoudigweg mee op de opmars van de vulva. Wie ook maar íéts van eigenliefde voelt, gunt zich een V-coach. “Door erover te praten, de­stigmatiseren we de vagina”, zei ze er onlangs keurig over in een Amerikaanse ochtendshow. Waarop ze vervolgde: “Wat we met Goop de ­wereld in brengen is echt belangrijk en moving culture forward.” Heus, ze zei het echt.

Gwyneths marketingmachine werkt namelijk áltijd op volle toeren. De constante glimlach op haar lippen maakt echter dat veel mensen haar ook wantrouwen. Want alles in haar leven is a-ma-zing! Zo was het met haar puberende tieners Apple (17) en Moses (16) één groot feest tijdens de lockdown, “met geweldige gesprekken tijdens langgerekte maaltijden”, vertelde ze.

Voeg daarbij haar perfecte kookkunsten, de looks van een twintiger, haar smetteloos witte tanden en mouwloze blouses die armen zonder kip­filets tonen (‘ze zijn met name bijzonder gespierd in het cruciale bovenarmgebied’, schreef de Amerikaanse Vogue ooit), en Gwyneth Paltrow neigt naar een übermensch.

Haar wekelijks trainingsschema: ‘cathartic work-out classes’ van Taryn Toomey, dance-­cardio classes met Tracy Anderson, corepower­yoga, rolfing, veel stevig wandelen, zweten in haar eigen infrarode sauna, dagelijks mediteren en verhelderende gesprekken met haar spiri­tueel adviseur Shaman Durek.

Volgens Paltrow bestaat er geen excuus. “Elke vrouw kan tijd maken voor een work-out, ook met een baby of rondkruipende peuters in de kamer. You just make it work.”

Nieuwe goudmijn

Ze betaalt echter wel een prijs voor haar succes, want een knappe, witte zakenvrouw uit een geprivilegieerd milieu wekt afgunst. Sterker: ze zou momenteel de meest gehate vrouw van Hollywood zijn. Toen ze de scheiding van Coldplay-zanger Chris Martin (‘We verschilden zo veel van karakter; we waren als een rijstcake met sla’) ook nog ­‘concious uncoupling’ (‘bewust afkoppelen’) durfde te noemen, gooide dat olie op het vuur van het haterskamp. Want waarom zou en vooral kón je nog vrienden blijven na een scheiding? Waarom niet, dacht Gwyneth. Sterker, na haar huwelijk in september 2018 met tv-producent Brad Falchuk gingen ze met zijn kids, die van haar én met Chris Martin op huwelijksreis naar de Malediven. “Om de pijn voor de kinderen zo veel mogelijk te beperken.”

Vorige week boorde ze weer een nieuwe goudmijn aan door net als collega’s Drew Barrymore en Cameron Diaz te investeren in Evernow, een Amerikaanse start-up die vrouwen begeleidt ­tijdens de menopauze, door het verstrekken van informatie en een directe link naar dokters, psychiaters, psychologen en andere specialisten. Leden hebben op afstand online toegang tot zogeheten asynchronous tele­medicine: afspraken zijn niet nodig, stel een vraag en je hebt binnen een werkdag antwoord. De start-up ­verkocht onlangs een onbekend belang in het bedrijf voor 28,5 miljoen dollar, waaronder dus investeringen van ­Paltrow.

In Paltrows Netflix-serie 'Sex, Love & Goop' gaan koppels op zoek naar een spannender seksleven. Beeld Getty Images for Netflix

Opvliegers

De markt voor aan menopauze gerelateerde producten werd door consultingbureau Grand View Research in 2020 geschat op 14,7 miljard dollar en zou naar verwachting jaarlijks met 5,7 miljard groeien. Alleen al in de VS bereiken jaarlijks 1,3 miljoen vrouwen de overgang, met alle ongemakken – opvliegers, slapeloosheid, angst en depressie – van dien. Paltrow – zelf in de menopauze – wordt zo redder in nood van klachten die nog vaak worden weggelachen.

Haar gezondheidsobsessie en wellness­avontuur begon toen haar vader keelkanker kreeg. Hij overleed in 2002. “Zijn behandeling was zo wreed, uit wanhoop wilde ik iets vinden om hem te helpen. Daar begon mijn onderzoek naar eten en voeding.”

Goop zou zes jaar later het levenslicht zien en is inmiddels uitgegroeid tot een community-driven lifestylebrand met 250 medewerkers, een kleding- en cosmeticalijn, parfums, boeken, winkels, een podcast en een eigen elfdaagse cruise vol workshops. Van haar Goop-­vitaminen verkocht Paltrow op dag één al meteen voor 100.000 euro. Ook is er de Netflix-serie The Goop Lab, waarin haar team van alles uitprobeert, van ijsbaden tot door energie opgewekte orgasmes, en de opvolger: Sex, Love & Goop, waarin koppels op zoek gaan naar een spannender seksleven.

Onder vuur

Zweverigheid wordt niet altijd gewaardeerd en Paltrow krijgt het af en toe zwaar voor de ­kiezen. Zo beweerde The New York Times dat ze een ‘ghostchef’ had ingehuurd voor haar eerste kookboek, en moest ze in 2018 een zaak schikken (125.000 euro) vanwege misinformatie over haar intieme eivormige ballen van jade ‘voor optimale self-love’, die infecties veroorzaakten. Ze zijn inmiddels vervangen door een roze bal die eventueel door een partner op afstand te bedienen is (!) en de verkoop gaat als een speer. Ook zou er iemand zijn gestorven na Paltrows advies vooral een bijenprik te halen. Zelf nam ze die regelmatig om het litteken van haar keizersnede op te strakken.

Omdat veel van wat ze beweert niet wetenschappelijk onderbouwd is, ligt ze vaak onder vuur. “Beginnersfouten met spullen van derden”, waarbij ze te goeder trouw was geweest, ver­dedigde Paltrow zich. Inmiddels heeft ze ­eigen wetenschappers in dienst en groeit haar productaanbod gestaag.

Als je goed luistert, hoor je haar lachen als je iets in je winkelmandje sleept. Bijvoorbeeld de olijfolie van Baroncini (55 euro) uit haar speciale Goop Moederdaggids.

Pijnlijk momentje ook vorig jaar: een van haar kaarsen zou zijn ontploft op een Brits nachtkastje. Het slachtoffer eist 5 miljoen euro. Ach, beseft Paltrow, hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind, en zij heeft al benen van minstens 1,20 meter. Die kunnen wij ook krijgen trouwens, zegt ze, door fascia fitness die de spieren uitrekt. Info daarover vinden we – surprise surprise! – op Goop.