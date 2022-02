Van ratjetoe tot hoger schavot: dit zijn de spannendste albums van de week

Eddie Vedder - Earthling ★★★☆☆

Het soloparcours van Eddie Vedder kronkelt grilliger dan zijn output met Pearl Jam. Zo debuteerde hij met de soundtrack Into the Wild, die werd opgevolgd door – godbetert – een ukeleleplaat. Earthling laat zich evenmin savoureren als een regulier soloalbum. Eerder als een persoonlijk hobbyproject en een ratjetoe van rock, Beatles-pop, boogie en ballads. Daarvoor trommelde Vedder een vriendenclub op die imposanter oogt dan die van u of mij. Zo speelt Red Hot Chili Peppers-drummer Chad Smith mee, net als voormalig Pepper Josh Klinghoffer, de toetsenist van Tom Petty en producer Andrew Watt op bas. De rangen worden gesloten door Ringo Starr (‘Mrs Mills’), Elton John (‘Picture’), Stevie Wonder (‘Try’) en wijlen Vedders vader (‘On My Way’). Tijdens ‘Invincible’ hoort u ook een analoge synth van Ozzy Osbourne die ooit zijn weg vond naar Black Sabbath-platen en in ‘The Dark’ werkt Vedder zich op tot de Bruce Springsteen van de Gamma, waardoor je huis spontaan naar haardvuurblokken en bezweet flanel riekt. Grandioze gastenlijst, prima pet project, ietwat onsamenhangende plaat.

alt-J - The Dream ★★★★☆

Op deze vierde plaat ontstijgt alt-J de karikatuur en lonkt de band naar onverkende muzikale horizonten. Het zijn immers de schaduwrijke, melancholische songs die The Dream naar een hoger schavotje tillen. ‘Get Better’, ‘Walk A Mile’, ‘Losing My Mind’, ’Powders’: soms lijken het minimalistische niemendalletjes, soms Radiohead-doorslagjes, maar na enkele luisterbeurten kruipen ze onder je vel. Misschien omdat ze de paranoia van de lockdowns weerspiegelen. Of omdat ze zich voedden met de truecrimepodcasts waaraan zanger Joe Newman is verslaafd? Nooit gedacht dat dit Britse trio tien jaar na zijn ontstaan zijn ironische gimmickpop langzaamaan naar de achterbank zou durven verbannen.

Big Thief - Dragon New Warm Mountain I Believe in You ★★★★☆

Elk is een dief in zijn nering. Zo zoeken wij ons voordeel al enkele jaren bij Adrianne Lenker, frontvrouw van Big Thief. Een artieste die zichzelf solo dan wel in groep als buitenaards wezen beweegt binnen het magnetische veld van folk, pop, indierock en snikkende country. Op haar beurt haalt ze zelf met Big Thief vandaag profijt bij een dubbelaar, waarmee het Amerikaanse kwartet een breder spectrum dan ooit aandoet. Van canyon over berg tot ondoordringbaar bos: met dit album zigzagt Big Thief van frivole hartsprong tot kriebel in de keel en dat ene stofje in je oog. Juicht en huilt!