Van racisme tot een onderzoek naar pedofilie: deze Australische megakerk bedekte wel meer dan een beetje overspel

Beminde gelovigen in de zaal, het is 2023. Hoeveel documentaires als The Secrets of Hillsong, nu op Disney+, moeten er nog worden gemaakt voordat u eindelijk beseft dat u met dat potsierlijke geloof in een opperwezen een tros criminele organisaties helpt te onderhouden?

De vele schabouwelijkheden uit de Australische Hillsong-megakerk die deze nieuwe docu aanhaalt, zijn alvast dingen die alleen met heel creatieve interpretaties vallen goed te praten met verzen uit het Grote Fabelboek. En wanneer u dat niet voldoende vindt, zijn er nog tal van andere voorbeelden. The Family (2019) op Netflix, bijvoorbeeld, over de onbehoorlijke politieke macht van een oerconservatieve christelijke sekte in de V.S. Of Keep Sweet: Pray and Obey (2022), eveneens op de streamingdienst met de dubbele drumroffel, waarin wordt geschetst hoe prettig wonen het voor de vrouwen in een mormonengemeenschap in Utah is.

The Secrets of Hillsong begint nog behoorlijk tam. Sterpastoor Carl Lentz ging vreemd met verschillende vrouwen, en dat werd door het bestuur van de kerk weggemoffeld voor de buitenwereld en zijn echtgenote, die net als hijzelf pastoortje speelde voor tienduizenden gelovigen in de Amerikaanse afdeling van de Australische megakerk.

Goed, overspel: het mag ongetwijfeld ook niet van On­ze-Lie­ve-Heer, maar voor twee volle afleveringen van een documentaire is het ook weer niet crimineel genoeg. Dat was ook de eerste conclusie van Vanity Fair-journalisten Alex French en Dan Adler, op wier twee jaar geleden in het Amerikaanse blad gepubliceerde onderzoek de docureeks is gebaseerd. Maar toen ontdekten ze dat de Hillsong-megakerk, in 1983 opgericht in Australië, uitbreidde naar dertig landen in de wereld en in 2010 dat enorme New Yorkse filiaal erbij kreeg, en nog meer (en veel ergere) dingen met de mantel der liefde had bedekt.

Zoals een glazen plafond voor mensen van kleur die wilden doorstoten naar de leiding van de kerk, ondanks het feit dat ze uit bevolkingsgroepen kwamen die goed vertegenwoordigd waren onder de brave parochianen. Nog frappanter waren de beschuldigingen van ongepaste seksuele toenaderingen naar vrouwen door Brian Houston, de Australische stichter. En met een onderzoek naar de pedofilie van Houstons vader Jim, oprichter van een voorloper van Hillsong, duikt de derde aflevering in een moreel drabbig poeltje.

Door min of meer de systematiek van de twee onderzoeksjournalisten te volgen legt The Secrets of Hillsong niet alleen de misstanden binnen die ene kerk bloot, maar ook de mechanismen van kerkelijke hypocrisie die in vele religieuze gemeenschappen gelden: rigide waarden, een star gezag en een gevoel van verhevenheid boven de seculiere maatschappij, waaronder vervolgens verwerpelijk gedrag van kopstukken wordt weggemoffeld.

Te zien op Disney+.