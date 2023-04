Van ‘Penelope’ tot ‘Rebellie in de Gentse letteren’: deze vijf boeken zijn uw leestijd waard

Uit Homerus’ Odyssee rijst Penelope, de vrouw van Odysseus en nicht van Helena van Troje, op als een toegewijde echtgenote. Ze staat er twintig jaar alleen voor, houdt het koninkrijk Ithaka bijeen en slaat aanbidders af. Maar bij zijn terugkeer uit de Trojaanse Oorlog vermoordt Odysseus de zogenaamde vrijers en de twaalf dienstmaagden van Penelope. De schrijfster van The Handmaid’s Tale maakte in 2005 een moderne hervertelling van ­Penelopes wedervaren. Eindelijk in Nederlandse vertaling.

Margaret Atwood, Penelope, Orlando, 160 p., 22,99 euro. Vertaling Tjadine Stheeman.

Beeld rv

--

Vierenveertig opvallende gedichten van evenveel hedendaagse dichters: dat is het streefdoel van deze bloemlezing, die jaarlijks verschijnt naar aanleiding van de ­Herman de Coninck­prijs – dit jaar gewonnen door de Somalisch-Nederlandse Alara Adilow. Volgens de samenstellers voeren identiteit en maatschappelijke actuele ­uitdagingen de boventoon in poëzie van onder meer Jan Baeke, Maria Barnas, Paul Demets, Sara Eelen, Iduna Paalman, Astrid Haerens en Anne­marie Estor.

De 44 beste gedichten van de Herman de Coninckprijs, Behoud de Begeerte/Poëziecentrum, 64 p., 5 euro.

Beeld RV

--

De Franse antropologe Nastassja Martin opent haar relaas met de haar bijna fataal geworden ontmoeting met een beer op het Russische schiereiland Kamtsjatka. Ze hield er een verbrijzelde kaak aan over, maar ­tegelijkertijd leek definitief een grens ­geslecht tussen haar en de wereld van de wilde dieren. Zal ze na een eindeloze reeks operaties door het leven gaan als medka, half mens, half beer? Een behoorlijk ­onthutsende bekentenis over overleven, pijn en zelftransformatie.

Nastassja Martin, Geloven in het wild, Koppernik, 152 p., 22,50 euro. Vertaling Peter Bergsma.

--

Beeld RV

--

Tweede roman van de Zuid-Koreaanse ­belofte Sang Young Park, na het warm ­onthaalde Liefde in de grote stad. Na een tv-interview krijgt het naamloze hoofdpersonage, een gevierd psycholoog, een anoniem bericht over een lijk op de bodem van een meer in de stad waar hij opgroeide. Wat heeft hij ermee te maken? Het voert hem terug naar zijn jeugdjaren in het conservatieve Daegu en de ontdekking van zijn homoseksualiteit. Deze queer roman is zowel moordmysterie als coming of age.

Sang Young Park, Maak me eendimensionaal, Das Mag, 392 p., 25,99 euro. Vertaling Mattho Mandersloot.

Beeld RV

--

Gent pronkt graag met zijn imago van ­rebelse stad. Maar hoe weerspiegelt zich dat in de literatuur? In deze toegankelijke, ruimhartig geïllustreerde essaybundel ­onderzoeken diverse auteurs hoe schrijvers, van Virginie Loveling tot Louis Paul Boon, die weerspannigheid vormgaven, of hoe het volkslied of de satire de trom roerde. Met ook aandacht voor de happenings van Pjeroo Roobjee, De Vieze Gasten of de lange haren van Stefan Hertmans, en een route door anti-autoritair Gent.

Lars Bernaerts & Lieselot De Taeye (red.), Rebellie in de Gentse letteren, Lannoo, 239 p., 35,99 euro.