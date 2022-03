Van oorlogspoëzie tot dansconcert: de beste voorstellingen van het moment

Oorlogstheater

Veel actueler kan je een toneelstuk niet maken: War of the Beasts and the Animals is een bewerking van drie gedichten van Maria Stepanova, een van de meest kritische en gelauwerde Russische auteurs van het moment. Ze schreef ze toen Rusland in 2014-2015 Oekraïne binnenviel en de Krim annexeerde, terwijl ook de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog doorschemeren.

Zuidpool, War of the Beasts and the Animals, op 5 maart in Antwerpen, daarna op tournee

Verjaardagsfeestje

Dansconcert 'Into the Open'. Beeld Danny Willems

Voetvolk bestaat vijftien jaar, en dat mag gevierd worden. Met een expo in Bozar en een reprise van Lisbeth Gruwez Dances Bob Dylan in de KVS, maar bovenal met Into the Open: een dansconcert waarin Dendermonde, het trio rond Voetvolk-helft Maarten Van Cauwenberghe, disco door de versnippereraar haalt en vier performers op die muziek losgaan.

Voetvolk/Dendermonde, Into the Open, op 5 maart in Leietheater, Deinze

Krantentheater

Uit '21.02.2022' van Arsenaal/Lazarus. Beeld Raymond Mallentjer

Wat gebeurde er op 21 februari in deze wereld? Theatermaker Nico Boon van het Mechelse Arsenaal/Lazarus vraagt het zich af in 21.02.2022, een stuk met de toepasselijke ondertitel De wereld in één dag, één dag in de wereld. Het is een voorstelling gebaseerd op artikels uit 132 kranten: eentje uit elk land van de 132 nationaliteiten die in Mechelen wonen.

Arsenaal/Lazarus, 21.02.2022, tot 8 maart in Arsenaal/Lazarus, Mechelen, daarna op tournee