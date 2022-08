Van muzikale verwennerij tot een les over sociale onrust: dit zijn de beste podcasts van de week

1. Mama in de strijd

Zayd Dohrn is ­toneelschrijver van beroep, maar de kans is klein dat hij ooit nog een beter scenario bedenkt dan zijn eigen jeugd. Zijn ouders waren namelijk de leiders van de Weather ­Underground, een gewelddadige, ­extreemlinkse organisatie die de Amerikaanse staat wilde ontmantelen en zelfs bomaanslagen op het Pentagon en het Capitool pleegde. Mother Country ­Radicals is Dohrns ­hervertelling van die periode, waarvoor hij naast een resem ­andere getuigen ook zijn moeder interviewde. Hoe meer het verhaal vordert, hoe duidelijker het is dat deze podcast niet alleen een sterk verhaal uit het verleden is, maar ook een les over de sociale onrust die de VS vandaag verdeelt.

Mother Country Radicals, te beluisteren via de verschillende platformen.

2. Helderzienden

Narcissa speelt zich af in het Los Angeles van de toekomst, waar mensen die gedachten kunnen lezen vogelvrij zijn verklaard. De helderziende Sid zet haar talent toch in om een moord op te lossen. Als de hoofdverdachte een andere helderziende blijkt te zijn, komt ook Sid in de problemen. Vaardig verteld hoorspel met een bovennatuurlijk randje.

Narcissa, te beluisteren via de verschillende platformen.

3. Stadsmuziek

In elke aflevering van Listening krijgt een andere muzikant dezelfde opdracht: luister onderweg naar je omgeving en maak muziek met wat je ter plekke hoort. Dat levert geen wereldhits op, maar wel goede gesprekken. Zo probeert woestijnbluesband Mdou Moctar in hun compositie iets te vertellen over de impact van kolonialisme op hun muziek.

Listening, te beluisteren via de verschillende platformen.