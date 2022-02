Van Lil’ Kleines imago blijft weinig meer over nu de veroordelingen en videobeelden zich opstapelen

Rapper Lil’ Kleine bouwde een succesvolle muziekcarrière met een imago als straatschoffie. Na een veelbesproken, vermeend geweldsincident in Ibiza, vulde hij een heel album met excuses aan zijn vriendin. Maar nu veroordelingen, beschuldigingen en videobeelden zich blijven opstapelen, is het de vraag hoelang hij daar nog mee wegkomt.

Rapper Lil’ Kleine had net een rechterlijke veroordeling wegens geweldpleging aan zijn broek hangen, toen hij twee dagen later alweer de fout inging.

Het is te zien op videobeelden die afgelopen zondagavond op sociale media verschenen. Een beveiligingscamera, ergens in de Amsterdamse binnenstad, registreert hoe Lil’ Kleine – echte naam Jorik Scholten – een vrouw hardhandig uit de auto sleurt en ogenschijnlijk op haar hoofd inbeukt met een autoportier. De vrouw blijkt zijn vriendin Jaimie Vaes te zijn, stylist en social media influencer, en moeder van hun tweejarig zoontje.

De schokkende beelden hadden nog maar net sociale media bereikt, inclusief oproepen om de rapper voorgoed te cancelen, toen gemeld werd dat Lil Kleine door de politie ingerekend is. De rapper, die niet voor het eerst van geweld tegen zijn vriendin wordt beschuldigd, lijkt zich opnieuw bij een rechter te moeten verantwoorden voor zijn structureel gewelddadig gedrag.

Turbulente levensloop

De 27-jarige Lil’ Kleine had tot nu toe een turbulente levensloop. Hij wordt geboren op de Amsterdamse Nieuwmarkt. Na de scheiding van zijn ouders verhuist hij op zijn zevende met zijn vader naar Amsterdam-Oost. De band met zijn vader is hecht, maar van zijn moeder wil hij al gauw niks weten. Waarom precies is onduidelijk. “Die dingen doe je niet bij een kind”, zei Lil’ Kleine eerder over zijn moeder, “helemaal bij niemand en al helemaal niet bij je eigen kind”.

Ondanks die moeilijke start blijkt Lil’ Kleine een creatief en ambitieus kind, dat houdt van rappen en acteren, en iets groots voor elkaar wil boksen. Hij heeft kleine acteerrollen op tv en wordt op zijn tiende onder de hoede genomen door het grootste rapduo van het moment, de Diemense Lange Frans en Baas B. “Ik wil heel bekend worden”, zegt de jonge rapper – die op zijn twaalfde zijn eerste platencontract tekent – tegen het Jeugdjournaal.

Buiten de studio vergaat het Lil’ Kleine iets minder best. Hij zit op het speciaal onderwijs, op een school bestemd voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, waar hij vanaf wordt gestuurd. Ook bij de opleiding tot loodgieter wordt hij weggestuurd na een vechtpartij, vertelt hij in een interview met het tijdschrift JFK. “Vroeger haalde ik al om 9 uur de hele klas overhoop.”

Toch blijft de rapper zijn droom najagen. Op zijn eerste album Tuig van de Richel uit 2012, zet de 17-jarige direct de toon. “Roken, drinken, vechten, stelen, het kan me allemaal geen ene kankermoer schelen.” Steeds vaker wordt de jonge artiest zelf geboekt.

De echte doorbraak volgt in 2015, als Lil’ Kleine onder contract staat bij TopNotch, het bekendste hiphoplabel van Nederland. Samen met zijn collega-rapper Ronnie Flex scoort hij een daverend succes met het nummer Drank & Drugs.

Ook in de jaren daarna weet Lil’ Kleine zich te onderscheiden als hitmachine met nummers als Krantenwijk, Beetje moe, en gevoelige nummers als Dichterbij je. De rapper is een BN’er met miljoenen streams op Spotify en vormt een terugkerend gespreksonderwerp bij RTL Boulevard.

Geweld

Tegelijkertijd duikt ook vaker de duistere kant op van Lil’ Kleine. Hij verkeert geregeld met kleine en grote criminelen, en maakt daar geen geheim van op sociale media. In 2018 valt Scholten tijdens een nachtje uit in een Amsterdamse discotheek schijnbaar uit het niets samen met twee vrienden een jongeman aan. Ze schoppen en slaan hem herhaaldelijk. Vorige week vrijdag werd Lil’ Kleine hiervoor tot een werkstraf van 120 uur veroordeeld.

Afgelopen zomer kwam Lil’ Kleine ook al in het nieuws wegens een vermeend geweldsincident. De rapper zou in een hotel op het Spaanse eiland Ibiza zijn vriendin Jaimie Vaes tot bloedens toe hebben mishandeld. Hoewel Lil’ Kleine werd opgepakt door de plaatselijke autoriteiten, werd de zaak na twee dagen geseponeerd. Daags daarna kwamen Lil’ Kleine en Jaimie Vaes met een merkwaardige videoboodschap waarin ze bezworen dat er niks aan de hand is tussen het stel. Vaes: “We hopen jullie hiermee te vragen: laat het rusten.”

Onverteerbaar, vonden veel vrouwen in en rondom de hiphopscene het geweld van Lil’ Kleine en de stilte van collega-rappers die daarop volgde. Hoe kan het dat een invloedrijke rapper als Lil’ Kleine met dit wangedrag kan wegkomen? Extra wrang vond men een foto die Lil’ Kleine na het incident op Instagram deelde. Daarop is hij te zien met Kees de Koning, oprichter van TopNotch, en met Vincent Patty, die de dagelijkse leiding voert over het platenlabel. Ze zitten grijzend, en met ontblote borst, ergens op het zonovergoten Ibiza. Lil’ Kleine steekt zijn middelvinger op naar de camera. Kennelijke boodschap: naar de hel met jullie zorgen over het vermeend wangedrag van Nederlands succesvolste rapper.

TopNotch neemt ‘giftige mannen’ te veel in bescherming, betoogde onder meer journalist Jill Mathon in een opiniestuk in Het Parool. Dezelfde woede en roep om consequenties klonk ook afgelopen zondagavond. Het verschil is dat er nu een afrekening gaande is met mannen die zich aan allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag schuldig maken.

Inmiddels hebben meerdere bekende Nederlanders zich fel van de rapper gedistantieerd. Radiozender FunX heeft besloten zijn muziek niet meer te draaien. Het is nu wachten op wat zijn nieuwe platenlabel Sony Music gaat doen.

3 X Jorik Scholten Afgelopen januari verscheen Ibiza Stories, het nieuwste album van Lil’ Kleine. Het album is een langgerekt excuus aan zijn vriendin Jaimie Vaes. Op het moment scoort Lil’ Kleine met het nummer Jongens van Plein, over drugsdealers. Andere rapper op de plaat is JoeyAK, die verdacht wordt van ontvoering en witwassen. Lil’ Kleine is eigenaar van een frituur. De zaak, die hij kocht van een jeugdvriend, heet ‘De Belg’ en zit in hartje centrum Amsterdam.