Van libelle tot kruisspin: KMSKA zet insecten op kunstwerken in de kijker

Als je aandachtig kijkt, zie je bij de fruitschalen en bloemenpracht in stillevens allerlei beestjes vliegen en kruipen. Het KMSKA organiseert tijdens de Erfgoeddag een rondleiding die inzoomt op insecten in zeventiende-eeuwse schilderijen. Maar hoe realistisch zijn al die beestjes op de kunstwerken?

Een zilveren schaal met kastanjes en perziken, wat druiven en een roemer witte wijn. En daarbij ook drie vlinders – nachtpauwogen en een distelvlinder – een vlieg en een slak. Vruchten en wijnglas, een werk uit 1659 van Willem Van Aelst (1627-1683) is een lust voor het oog.

Voor Wim Veraghtert, die dag- en nachtvlinders bestudeert bij Natuurpunt, springen vooral de vlinders in het oog, omdat hun kleuren contrasteren met de donkere achtergrond. “Van Aelst heeft twee nachtpauwogen afgebeeld. Het motief van de strepen en cirkels is tot in de puntjes afgewerkt. Je kunt zelfs het mannetje van het vrouwtje onderscheiden.” Het werk heeft een christelijke symboliek. De druiven en wijn verwijzen naar de eucharistie en de vlinders staan symbool voor de verrijzenis van Christus.

'Vruchten en wijnglas' van Willem van Aelst Beeld Willem van Aelst

Het schilderij is een van de werken die aan bod komen in de rondleiding die Veraghtert in het KMSKA heeft op Erfgoeddag, een rondleiding over de insecten die op een vijftal schilderijen in het museum staan. “Veel soorten op de schilderijen komen hier nog steeds voor zoals de zweefvlieg, de libelle en de kruisspin.” Echte kennis over welke insectensoorten vroeger in de Lage Landen leefden ontbreekt. “De achttiende eeuw was een kantelpunt voor de natuurstudie. Sindsdien krijgen alle planten en dieren een Latijnse naam. Men is toen begonnen met de diversiteit in dieren in kaart te brengen en dat proces is nog steeds gaande. In Vlaanderen zijn we nog maar sinds de jaren tachtig insecten aan het tellen.”

Ook de biologische kennis over dieren en planten stond in de zeventiende eeuw nog in de kinderschoenen. “Een Nederlandse vrouw kweekte toen voor het eerst vlinders van larve tot volwassen dier. Dat rupsen en vlinders bij elkaar horen was toen een nieuwe ontdekking.” Veraghtert vindt het boeiend om naar de eeuwenoude taferelen te kijken met de wetenschappelijke inzichten van nu. Zo komt onder andere de atalanta aan bod, een trekvlinder uit onze regio die in de winter warmere oorden opzoekt. “Ik ben er zeker van dat ze toen niets wisten over trekvlinders, afgaande op hun ‘kennis’ over trekvogels. Men geloofde dat zwaluwen in de modder kropen om te overwinteren. In de literatuur vind je zelfs getuigenissen van mensen die zogezegd zwaluwen uit de modder hadden opgeschept.”

Rariteitenkabinet

Ondanks de gedetailleerde wijze waarop veel insecten zijn afgebeeld, is de schilderkunst geen betrouwbare bron om de toenmalige populatie te bepalen. “Het was de periode van de ontdekkingsreizen. Exotische planten en dieren werden van andere continenten naar onze regio gebracht. Rijke mensen legden verzamelingen aan met curiosa in een rariteitenkabinet. De kasteelheer kon uitpakken met uitheemse bomen of een uitgebreide vlindercollectie.” Die buitenlandse insecten werden ook verwerkt in kunstwerken als statussymbool. “Wetenschappelijke informatie kun je er dus niet uit afleiden.”

Toch zijn de gelijkenissen tussen de echte insecten en de geschilderde varianten treffend. De oude meesters schilderden niet zomaar een vlinder of een libelle, maar specifieke soorten. “De insecten zijn heel realistisch geschilderd”, vertelt Wim Veraghtert.

Meikeversoep

Het opvallendste kunstwerk in de selectie is het boeket van Jan Brueghel de Oude (ook toegeschreven aan zijn zoon Brueghel II) dat krioelt van de beestjes. Telkens weer ontdek je nieuw leven als je het tafereel minutieus bestudeert: een mier in een witte bloem, een lieveheersbeestje op een blad… “Het is verrassend dat er in Bloemen in een vaas zoveel kriebelbeestjes zitten. Libellen en vlinders snap ik, want dat zijn kleurrijke en populaire dieren, maar kruisspinnen en meikevers waren toen niet erg geliefd.”

Jan Brueghel I en II, 'Bloemen in een vaas'. Beeld KMSKA, Lukas - Art in Flanders vzw

De opvallendste insecten licht Veraghtert toe met leuke anekdotes en weetjes. “Meikevers waren schadelijk voor de landbouw, omdat ze aan wortels en gewassen kauwden. In de eerste helft van de twintigste eeuw kregen kinderen in de lente vrijaf van school om meikevers met de hand te vangen. De buit werd verwerkt tot meikeversoep.”

De natuurgetrouwe weergave van de meeste insecten staat in contrast met de onnatuurlijke afbeelding van de grote libelle naast een witte bloem in het boeket. De kleuren zijn grauw en in het achterlijf zit een vreemde kromming. Veraghtert heeft een verklaring voor het fenomeen: “Ik vermoed dat Brueghel een dode libelle als voorbeeld heeft genomen om te kunnen naschilderen. Libellen kun je lang gedroogd bewaren, maar de kleurpigmenten verdwijnen. Ook de kromme houding wijst hierop.” Niettemin is Veraghtert onder de indruk van de accurate weergave van veel dieren. “De libelle is de enige waar ik iets op kan aanmerken. De meeste insecten zijn tot in de details correct afgebeeld.”