Van Knokke tot Los Angeles: deze zeven series kan je gratis bingen

Knokke Off

Een reeks over de jonge beau monde van het mondaine Knokke en hun - op het eerste zicht dan toch - perfecte leventjes. Pas dit najaar op TV maar nu al te bekijken op VRT MAX. Deze Vlaamse mix van Euphoria, The OC en Gossip Girl afgekruid met een vleugje Big Little Lies krijgt - terecht - bakken lof toegewuifd. Met dank aan het vernuftige scenario, bijeen gepend door Luk Wyns en Nele Vandael. Een dynamisch duo dat de cliffhangers en plot-twists in zo’n razend tempo aaneen rijgt dat je Knokke Off wel moet bingen. Ook de acteerprestaties dragen bij tot het kijkplezier met Pommelien Thijs en Willem De Schryver in absolute glansrollen. Al krijgen ze daarbij behoorlijk wat hulp van gevestigde namen als Ruth Becquart, Geert Van Rampelberg en Anna Drijver.

Nu op VRT MAX

Babyproof. Te zien op VRT MAX. Beeld rv

Babyproof

Een televisiereeks als voorbehoedsmiddel? In het geval van Babyproof zou dat wel eens kunnen werken. De komische mini-reeks laat op weinig aan de verbeelding overlatende manier zien wat de komst van nageslacht zoal met zich meebrengt. Met Babyproof willen makers Marie De Hert en Stig Junes het bestaande beeld van het ouderschap wat bijstellen. “Wanneer het over ouderschap gaat, komt daar nogal vaak een roze wolk bij kijken”, klonk het in deze krant. “Maar veel ouders krijgen die nooit te zien, laat staan dat ze er automatisch op belanden.” Al is het ook niet de bedoeling om het geboortecijfer de dieperik in te jagen. “Een baby krijgen is zalig en heerlijk. Maar ook heel uitdagend.”

Nu op VRT MAX

The Tourist

Jamie Dornan - wereldberoemd geworden als Christian Grey in de Fifty Shades-films - moet het in The Tourist zonder zweepjes en handboeien doen. Hij speelt een Noord-Ierse man die wakker wordt in een Australisch ziekenhuis, waar hij werd opgenomen na een zwaar verkeersongeval. Hij heeft geen idee meer wie hij is - of hoe hij daar terechtkwam. Met slechts enkele aanwijzingen moet hij z’n identiteit terug bij elkaar zien te puzzelen. Onder andere BBC en HBO waren bij de productie van The Tourist betrokken. Een reeks met adelbrieven dus die internationaal goed ontvangen. Een tweede seizoen is ondertussen in de maak.

Nu op VRT MAX

The Tourist. Te zien op VRT MAX. Beeld VRT

Bel-Air

‘I got in one little fight and my mom got scared / She said: ‘You’re moving with your auntie and uncle in Bel-Air.’' Wie de jaren 90 bewust heeft meegemaakt, zingt de begingeneriek van The Fresh Prince of Bel-Air moeiteloos mee. Dertig jaar later is er nu een nieuwe versie van de succesvolle sitcom. Een project dat begon op YouTube waar superfan Morgan Cooper een filmpje maakte waarmee hij zijn favoriete reeks naar modernere tijden katapulteerde. Het filmpje belandde in de mailbox van Will Smith - de originele Fresh Prince - en die was zo enthousiast dat hij zich als producer aan de remake verbond. In Bel-Air moet hij zijn troon afstaan aan de 24-jarige Jabari Banks, die met verve Smiths plaats in neemt. Het levert een reeks op die zowel oude als nieuwe fans zal kunnen bekoren.

Nu op VTM GO

Before We Die

De openingsscène van de misdaadreeks Before We Die (Innan vi dör) maakt meteen duidelijk wat voor vlees we met hoofdpersonage Hanna Laing in de kuip hebben. Laing, die rechercheur is, twijfelt geen moment om op een feestje haar drugsdealende zoon door een paar van haar collega’s op te laten pakken. Een eigenzinnige politieagente dus, zoals dat in de handboeken scenario schrijven heet. Wanneer haar collega Sean spoorloos verdwijnt raakt ze door haar onconventionele aanpak verwikkeld in een drugsnetwerk met uitlopers tot in het politiekantoor. De reeks is een remake van het Zweedse origineel Innan vi dör voor het Britse Channel 4 en werd gedraaid met een Belgisch getint productieteam. Acteur Tijmen Govaerts (ook te zien in 1985) stond voor de camera, regisseur Jan Matthys (GR5, In Vlaamse Velden) er achter.

Nu op VTM GO

Before We Die. Te zien op VTM Go. Beeld IMDb

Family Law

Een zoveelste rechtbank-reeks horen we u denken. Maar Family Law is net iets anders dan wat u normaal gezien in dat genre geserveerd krijgt. Alles draait om advocate Abigail Bianchi, die niet alleen worstelt met de naweeën van een alcoholverslaving maar het het ook lastig heeft om werk en gezin met elkaar in evenwicht te houden. Tot overmaat van ramp moet ze noodgedwongen aan de slag in het kantoor van haar vader, met wie ze het contact al jaren geleden verloor. Om de dingen nog net iets gecompliceerder te maken moet ze daar aan het koffieapparaat aanschuiven samen met haar halfbroer en halfzus die ze nog nooit eerder zag. Horen we daar nog iemand ‘alweer een rechtbank-reeks’ zeggen?

Nu op Go Play

Evil

Forensisch psycholoog Kristen Bouchard (een rol voor de Nederlandse actrice Katja Herbers) heeft de handen meer dan vol. Naast het runnen van haar eigen praktijk moet ze immers ook voor haar vier dochters zorgen, omdat haar man elders in de wereld hoge bergen aan het beklimmen is. En haar leven dreigt nog een stuk ingewikkelder te worden. Ze krijgt het aanbod om de handen in elkaar te slaan met een priester, als duo zouden ze dan misdrijven moeten onderzoeken die niet met enkel menselijke logica te verklaren zijn. Een soort X-Files dus maar dan met religieuze inslag. Met Herbers als de Dana Scully van dienst en priester Mike Colter in de rol van Mulder.

Nu op Go Play