Van Julia Roberts tot Dalida, allemaal aasden ze op een ritje: het verhaal achter ‘Joe le taxi’ van Vanessa Paradis

Nee, ‘Joe Le Taxi’ van Vanessa Paradis gaat niet over de coole hunk die in de videoclip van de song door New York rijdt. Het liedje viert een icoon van de Parijse lgbtqia+ scene.

Laat u zich niet misleiden door de videoclip van ‘Joe le taxi’ waarin een amper 14-jarige Vanessa Paradis in een veel te grote perzikkleurige sweater wat onbeholpen staat te shaken naast een grote, gele Amerikaanse taxi. De Joe van ‘Joe le taxi’ slaat namelijk op ene Maria-José Léao Dos Santos, een van de meest kleurrijke figuren uit het Parijs van de jaren 70. Een onvervalste ‘taxi driveuse’, een graag geziene ambiancemaker in clubs voor lesbiennes, alwaar ze lang nadat ze de taxi aan de kant had gezet nog af en toe acte de présence gaf. Fervent hoedenverzamelaar en -draagster bovendien: op de bekendste foto’s flaneert ze met stoere vilthoeden of leren hoedjes op, wat haar een übercool socialite-imago verleende.

Dos Santos’ achtergrond doet somberder aan. Ze overleefde de ultraconservatieve nationalistische dictatuur van António de Oliveira Salazar in het Portugal van de jaren zestig. Onder dat repressieve regime woedden seksisme en homohaat, seksueel misbruik en zelfs pedofiele seksschandalen. Homoseksualiteit bestond niet volgens Salazar en zijn discipelen. De lesbische liefde werd ontkend. Onder Salazar trokken straf­expedities – knokploegen, goed beschouwd – eropuit om lieden die werden verdacht van homoseksualiteit op te sporen, af te ranselen, in de gevangenis te gooien of koudweg te vermoorden.

Voor Maria-José Léao Dos Santos was er maar één uitweg: vluchten. Ze had een zus die in Les Yvelines woonde, vlak bij Parijs. Daar vond ze tijdelijk onderdak. Ze deed er klusjes en zorgde voor de kinderen. Een vriend vroeg haar waarom ze het eens niet als taxichauffeur probeerde. Et voilà.

De regenboogkleurige partyscene van Parijs werd haar specialiteit. In een mum van tijd genoot ze een cultreputatie die ook internationale sterren aantrok. Wereldberoemde A-listers zoals Julia Roberts en Dalida: allemaal aasden ze op een ritje in de witte Opel Ascona van Dos Santos. Ook de gereputeerde songschrijver Etienne Roda-Gil verzeilde op een nacht op Dos Santos’ achterbank. De man die hits schreef voor Julien Clerc, Barbara, Johnny Hallyday en Claude François (de wereldhit ‘Alexandrie Alexandra’ nog wel) luisterde verbijsterd naar Dos Santos’ levensverhaal. Ze keuvelden over haar favoriete Cubaanse muziekgenres, zoals de rumba die meestal luid door de speakers van haar taxi knalde. Na de rit vroeg hij of hij een liedje over haar mocht schrijven. “Tuurlijk”, zei ze schouderophalend. Wist zij veel.

Rum en mambo

“Joe le taxi / C’est sa vie”, zo klinkt het op een zwoele bossa nova-groove. “Le rhum et mambo / Embouteillage / Il est comme ça / Rhum et mambo.” Roda-Gil gaf het liedje in ’87 aan het kindsterretje Vanessa Paradis. Hij kende haar omdat ze ooit rondhing in de studio tijdens de opnames van een plaat die hij met actrice Sophie Marceau had gemaakt. In een mum van tijd schoot het nummer naar de top van de hitparades, tot afgrijzen van de cynische Franse muziekpers die in eerste instantie niet tot voorbij de lolitalooks van Paradis wilde kijken.

Vanessa Paradis en Dos Santos hebben elkaar nooit ontmoet. Die laatste overleed in 2019 op 64-jarige leeftijd en liet zich bij leven ietwat verbitterd uit over ‘Joe le taxi’. “Al bij al had Vanessa haar succes toch met mij mogen delen?”, zo tekende Le Parisien op. “Ter compensatie heb ik haar ooit gevraagd of ze tienduizend euro voor een goed doel wilde storten. Maar ze gaf niet thuis.”