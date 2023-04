Van grofgebekte cabaretier naar presentator ‘Zomergasten’: ‘Theo Maassen is één van de belangrijkste Nederlandse comedians van voorbije 30 jaar’

Cabaretier en acteur Theo Maassen zal dit jaar het praatprogramma Zomergasten presenteren. Hoe een ‘intelligente hooligan’ en UEFA Cup-dief het tot gezicht van een Nederlands instituut schopte.

Op de lijst presentatoren van Zomergasten prijken gerespecteerde schrijvers en intellectuelen. Onder meer Adriaan van Dis, Joris Luyendijk, Bas Heijne en Connie Palmen gingen Maassen voor. Een grofgebekte cabaretier met de carnavalshit ‘Lauwe pis’ op zijn palmares, lijkt dan op het eerste gezicht een wat vreemde keuze. Of toch niet?

Net als generatiegenoot Hans Teeuwen trekt Theo Maassen (1966) ook in Vlaanderen volle zalen, recent nog met zijn nieuwe show ‘Onbekend terrein’. “Maassen is één van de belangrijkste Nederlandse comedians en cabaretiers van de voorbije dertig jaar”, vindt collega Alex Agnew. “Samen met Teeuwen is hij een grote vernieuwer binnen het Nederlandse cabaret.”

Maassen wisselt grove grappen af met scherpe maatschappijkritiek, zelfreflectie en twijfel. ‘Weinig mensen kunnen mooier twijfelen dan Maassen’, oordeelt de Nederlandse krant NRC. “Hij ziet eruit als een hooligan, en kan bot en boertig zijn, maar hij is zeer intelligent”, vindt Agnew. “Hij grossiert in spitsvondige uitspraken. Hoe hij bijvoorbeeld zijn gezin omschrijft als ‘de hoeksteen van de samenleving, waarmee ik mijn eigen ruiten heb ingegooid’. Geweldig vind ik dat!”

Met zijn shows Tegen beter weten in en Van kwaad tot erger ontvangt Maassen de Poelifinario cabaretprijs voor beste voorstelling van het seizoen. “Bijna elke voorstelling van Maassen is nog beter dan de vorige”, zegt Fokke van der Meulen van comedycafé The Joker in Antwerpen, waar Maassen geregeld komt voor try-outs. “Dat kan je over weinig comedians zeggen.”

Necrofilie en UEFA-Cup diefstal

Sommige uitspraken op en naast het podium komen Maassen op kritiek te staan. “Als een hond vals is, krijgt hij een spuitje, maar als een politicus vals is, dan krijgt hij persoonsbeveiliging”, klinkt het in Met alle respect. “Ik ben voor de vrijheid van meningsuiting maar ik ben tegen persoonsbeveiliging. Misschien dat mensen dan net iets langer nadenken voordat ze wat zeggen.” Aanhangers van de beveiligde PVV-voorman Geert Wilders zijn not amused.

Over het succes van de PVV in Volendam klinkt het in dezelfde show: “Dat hele dorp is 100 procent blank. De enige variatie die ze daar hebben in huidskleur, zijn die slachtoffers van die cafébrand!” Een grap die ze in Volendam, waar een brand in een café op nieuwjaarsnacht in 2000 14 doden en 200 zwaargewonden eiste, ‘walgelijk en onacceptabel’ vinden.

In 2001 haalt de cabaretier uit Eindhoven in het NOS-programma Na elven de UEFA Cup van PSV Eindhoven tevoorschijn, die hij naar eigen zeggen een jaar eerder tijdens opnames in het stadion heeft ontvreemd. Als cadeau voor een vriend, en uit onvrede met het beleid van ‘zijn’ club: “Ik was gewoon pissig op PSV”. De club, door de verdwijning in alle staten, kan het grapje matig smaken en doet aangifte. Het levert de cabaratier een hoop publiciteit op, en een taakstraf.

Ook een passage van Maassen in De wereld draait door gaat niet onopgemerkt voorbij. Hij schoffeert er in 2009 mediapersoonlijkheid Patricia Paay, die op 60-jarige leeftijd in Playboy te zien is. Maassen noemt Paay ‘een zielige aandachtsjunk’ en zegt over de foto’s: “Een vriend van mij is necrofiel. Ik denk dat die dit wel zou waarderen”. De door Matthijs van Nieuwkerk gevraagde excuses komen er niet.

Recent haalde Maassen nog de media nadat hij een voorstelling in de Antwerpse Arenbergschouwburg stillegde toen hij een driejarige in het publiek spotte. “Ik hoop dat we hier met een groeistoornis te maken hebben”, grapt hij aanvankelijk, om moeder en kind vervolgens de zaal uit te sturen.

Instituut

Maassen volgt als presentator van Zomergasten journalist Janine Abbring op, die het na zes seizoenen voor bekeken houdt. Gasten mogen tijdens het drie uur durende programma praten over hun favoriete tv- en filmfragmenten, en dat al sinds 1988. “Het is een instituut”, zegt Thomas Vanderveken, presentator van de Vlaamse tegenhanger Alleen Elvis blijft bestaan. “Zowat alle grote Nederlanders passeren er de revue, als gast of als presentator.” In 2004 was Maassen er nog zelf te gast.

“Het is een eer het programma te mogen presenteren”, zegt comedian en voormalig De ideale wereld-presentator Jan Jaap van der Wal, die verwacht dat Maassen het prima zal doen. “Een goede comedian is open en empathisch, en dat is een goede interviewer ook.”

Maassen is als interviewer niet aan zijn proefstuk toe. Eerder presenteerde hij al drie seizoenen van 24 uur met, waarin interviewer en praatgast 24 opgesloten in de studio met elkaar doorbrengen. Zijn eigen podcast Ervaring voor beginners is al aan het zevende seizoen toe. Daarin praat hij ‘met makers over de kunst van het maken’. “Hij is daarin heel open, maar durft tegelijk te chargeren en ongewone vragen te stellen”, zegt Vanderveken.

Het is met die podcast dat Maassen de makers van Zomergasten heeft overtuigd, volgens VPRO-hoofdredacteur Sarah Sylbing. “Maassen weet met zijn openheid en nieuwsgierigheid niet zelden onvermoede kanten van zijn gasten bloot te leggen”, aldus Sylbing op de VPRO-website. Wie die gasten worden, maakt VPRO vanaf de zomer bekend.