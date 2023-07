Van ‘Foundation’ tot ‘Star Wars: Andor’: zeven hedendaagse scifireeksen die u niet mag missen

Met het tweede seizoen van Apple TV+’s prestigieuze ruimte-opera Foundation houdt de scifi-boom op televisie het voorlopig nog niet voor bekeken. Een overzicht van de zeven beste series uit dit genre die de afgelopen twee jaar op de streamingdiensten verschenen.

1. Foundation (Apple TV+)

Met zijn krankzinnige budget van zo’n 40 miljoen euro is Foundation, zeer losjes gebaseerd op de gelijknamige, onder scififanaten overbekende boekenreeks van Isaac Asimov, de meest prestigieuze genrereeks op dit moment. Showrunner David S. Goyer, hij die ook de verhalen pende van de Dark Knight-filmtrilogie en het kleine handvol goeie Call of Duty-videogames, rijgt Asimovs losstaande verhalen aan elkaar in één vaardige vertelling, die een tijdsverloop van duizenden jaren binnen een (voorlopig zéér) traag afbrokkelend intergalactisch keizerrijk naar het scherm brengt. Het eerste seizoen (2021) was nog wat ongepolijst, maar de nu aangevatte tweede jaargang is een pak sterker. En wat een blijvend mooie trouvaille, die keizer (vooral Lee Pace) die zichzelf al honderden jaren in drievoud kloont, met telkens dertig jaar tussen de telgen, ter meerdere eer en glorie van zijn/hun rijk en ego.

Beeld uit 'Foundation'. Beeld Apple

2. Outer Range (Prime Video)

Denk bij Outer Range aan Yellowstone, een aan deze zijde van de grote plas zwaar ondergewaardeerde rancherreeks (bij ons onverklaarbaar diep verdoken te zien op Streamz, overigens). Maar dan met één joekel van een verschil: ongeveer zo groot als het reusachtige zwarte gat dat rancher Royal Abbott (Josh Brolin) aantreft in een van de verste weides van zijn ranch in Wyoming. Wat dat kan zijn, en wat er misschien al doorheen gekomen is, zal u ongetwijfeld verbazen. Outer Range doet het zachtjesaan wat zijn scifi-elementen betreft, maar bouwt rond dit centrale bovenaardse mysterie een flink meeslepend menselijk drama over hoe we omgaan met het onbekende.

Beeld uit 'Outer Range'. Beeld Courtesy of Prime Video

3. Silo (Apple TV+)

Zopas beëindigde Silo, een reeks van Graham Yost (Justified, Slow Horses), haar eerste jaargang met een loeier van een cliffhanger, die de richting waarin deze dystopische scifireeks verder zal gaan (een tweede seizoen is besteld) lichtjes onduidelijk maakt. Het hele verhaal speelt zich af in een ondergrondse bunker, waar de tienduizend schijnbaar laatste overlevenden van de mensheid samenhokken na een onbestemde catastrofe die alle leven aan het aardoppervlak onmogelijk heeft gemaakt. Maar de leiding van dit laatste bastion der mensheid, zo ontdekt nieuwe sheriff Juliette (Rebecca Ferguson), koestert duistere geheimen. Seizoen één van deze serie, gebaseerd op de gelijknamige scifiromanreeks van Hugh Howey, was in ieder geval een beklemmend stuk prestigetelevisie, met strakke observaties over institutionele willekeur en privacy. Het setdesign is fenomenaal.

Beeld uit 'Silo'. Beeld Apple

4. Star Wars: Andor (Disney+)

De meeste series die Disney+ op zijn streamingdienst lanceerde rond zijn Star Wars-universum, zijn seizoenen of spin-offs van ruimtewestern The Mandalorian. Maar Andor, rond de door Diego Luna vertolkte rebellenleider uit Rogue One: A Star Wars Story (2016), gooit een minder prominente figuur uit de bioscoopreeks in de mand voor een iets gedurfdere vertelling. Ware sciencefiction gaat niet over slagschepen in de ruimte, maar over de relatie tussen levensvormen en hun technologie, en de onmeetbare dimensies van de menselijke ambitie. Andor, met een paar visuele knipoogjes naar George Lucas’ dystopische debuutfilm THX-1138, is het eerste Star Wars-product dat een beetje loskomt van de vaste space opera-formule achter de saga.

Beeld uit 'Andor'. Beeld Disney

5. Night Sky (Amazon Prime)

Irene (Sissy Spacek) en Franklin York (J.K. Simmons) koesteren een geheim in hun achtertuin: hun tuinhuisje geeft toegang tot een geheim gewelf, waarin ze een reis kunnen maken naar een eenzaam gebouw op een desolaat lijkende verre planeet. Ze houden het stil voor de buitenwereld. Maar er zijn hier op aarde wel krachten aan het werk die dit moeilijker en moeilijker maken. Bevreemdend kijkvoer is het bij momenten, die Night Sky. Maar het is vooral ook een roerende observatie over (samen)leven in de derde akte van ons wereldse bestaan.

Beeld uit 'Night Sky'. Beeld Prime Video

6. 1899 (Netflix)

In volume heeft Netflix het meeste scifivoer in de aanbieding van alle streamingdiensten samen. Het is waar Dark Mirror thuis is. Het heeft – in Europa tenminste – alle klassieke Star Trek-reeksen. Rick and Morty, als u van cultanimatie houdt. De lijst is onderhand lang. Maar naar het echt pakkende voer is het eventjes zoeken. Het beste wat we er de laatste twee jaar troffen (naast The Sandman, eerder gothische fantasy) is deze speculatieve fictiereeks over een migrantenschip tussen Southhampton en New York waarop zich een aantal vreemde fenomenen voltrekken. Van de Duitse makers van – andere Netflix-aanrader, maar al wat ouder – Dark.

Beeld uit '1899'. Beeld Netflix

7. The Peripheral (Prime Video)

Zullen we dan Amazon Prime Video – tenminste wat zijn scifi-aanbod betreft – maar kronen tot de voorlopige vorst onder de streamingdiensten, met Apple TV+ als goeie tweede? De Amerikaanse streamer zette zeker het afgelopen jaar in op een sterk aanbod van scifireeksen die u van nergens had zien komen, maar die u stuk voor stuk bij het nekvel zullen grijpen wanneer u ze kijkt. Bij The Peripheral dan wel geholpen door scifischrijver William Gibson, wiens roman uit 2014 met deze reeks werd verfilmd. Het gouden idee: een VR-headset die zo geavanceerd is dat ze tijdreizen mogelijk maakt.