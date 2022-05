Van fenomaal over ontroerend tot verslavend: dit zijn de beste albums van de week

1. Fenomenale sound

Action Bronson zou zijn leven hebben gebeterd sinds de corona­pandemie. Hij verloor 60 kilo. Begon met jiujitsu. Schreef memoires, getiteld F*ck It, I’ll Start Tomorrow. Speelde onderweg kennelijk zijn ge­voel voor humor niet kwijt. Misschien doet Cocodrillo Turbo, de zevende worp van Bronson, net zo onbe­zonnen aan. Bloederig rauw en non­sen­sicaal. Gespeend van catchy hooks. Met een jazzy nonchalance en een aan punk ontleend je-m’en-foutisme. Niet iedereen zal tuk zijn op Bronsons gelal of op zijn idiote gepoch over hoe hij onze lieven gaat binnendoen. Maar dan nog staat de fenomenale sound van Cocodrillo Turbo buiten kijf.

Action Bronson, Cocodrillo Turbo, uit bij Loma Vista Recordings

2. Ontroerend en wrevelig

Sharon Van Etten is misschien een van de meest gegeerde song­schrijvers, gelukzaligheid raap je er kennelijk niet mee. Haar nieuwste plaat klinkt nu eens ontroerend en kwetsbaar, dan weer wrevelig door kille drums en beats. Verbluffende plaat, die u mogelijk zelfs helpt om angsten te bezweren.

Sharon Van Etten, We’ve Been Going About This All Wrong, uit bij Jagjaguwar

3. Verslavende mystiek

Na zes jaar komt Warpaint nog eens met een nieuwe plaat. Radiate Like This baadt in een sfeer van bovenaardse mystiek en naderend onheil. De post­punk­gitaren worden opzij geschoven ten voordele van synths, etherische koortjes en een ingenieuze ritmesectie. De songs ademen finesse uit. Verslavend en overtuigend!

Warpaint, Radiate Like This, uit bij Virgin