Van een wit voetje tot de dronken luim: dit zijn de muziektips van deze week

In het verleden nam hij Taylor Swifts album 1989 al eens integraal over. Nu doet Ryan Adams hetzelfde met Bruce Springsteens intimistische meesterwerk Nebraska. Een plaat over de zelfkant van de samenleving. Niet toevallig de zijde waaraan Adams zich zélf bevindt, nadat hij in 2019 beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag. Zijn zonden wast hij niet wit met deze gratis te downloaden coverplaat, maar hij haalt wel een wit voetje met zijn inventieve aanpak van ‘State Trooper’ en ‘Johnny 99'. Alleen laat Springsteen zich zelden evenaren, laat staan overtreffen. Adams slaagt er zo hooguit in om een dweperig, respectvol eerbetoon te brengen aan The Boss.

The Alchemist – The Alchemist Sandwich ****

De ruwe hiphop van de Californische producer The Alchemist lijkt zo uit het New York van de jaren 90 te zijn geplukt. Op Sandwich verzamelt hij zijn puike ep’tjes Lunch Meat en Bread, vult ze aan met nieuwe tracks en onderstreept langs de neus weg dat hedendaagse hiphop zoveel meer is dan drill en trap. Zijn loops vol obscure seventiesfunk, sixtiesrock en groezelige psychrock zorgen niet zelden voor kippenvel en doen de hoogdagen van Wu-Tang Clan herleven. Aan de microfoon staan vlijmscherp flowende rappers zoals Action Bronson, Earl Sweatshirt, Schoolboy Q en Black Thought van The Roots.

Sorry - Anywhere But Here ****

Hun debuutplaat 925 verscheen vlak voor de pandemie, waardoor Sorry zo’n beetje de mist in ging. Anywhere But Here verscheen dan weer ergens in december, te laat om nog in eindejaarslijstjes op te duiken. Nu ja, hun tweede, balsturige langspeler toont daarvoor ook wel nét te weinig samenhang. De Londense band van Asha Lorenz en Louis O’Bryen port pesterig in de pens van de popwereld, en laat zich liefst niet vastpinnen op conventionele songs. De plaat hotst en botst daardoor nu eens in een dronken luim, maar net zo vaak raken ze je midscheeps met bloedmooie melodieën. (GVA/SVS)