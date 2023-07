Van dino-expo’s, tot zandsculpturen en safaritochten: 10 culturele (zomer)tips voor kinderen

Metershoge leeuwen en olifanten van Lego, kapitein Winokio die zelfs zijn angsten bezingt, sprookjesfiguren van duinzand of een serieus museum van hedendaagse kunst dat zich even transformeert tot een speelse hangplek? De maand augustus heeft heel wat culturele uitstapjes in petto voor kinderen.

1. Jurassic Adventure

Zelfs wanneer de ene helft van uw kroost de tyrannosaurus rex, velociraptor, triceratops of zelfs ankylosaurus vanaf de eerste seconde moeiteloos herkent en benoemt, en de andere helft eerder angstig achteruitdeinst bij de aanblik van de dreigende, bewegende dino’s en/of hun gebrul, zit u goed op deze expo.

Jurassic Adventure, naar verluidt de grootste tentoonstelling rond dino’s, is namelijk kidsproof en heeft een educatief parcours. Op een buiten- en binnenjungle van 5.000 m2 bevinden zich niet alleen 55 geanimeerde dino’s, je kan er ook tussen het duinzand graven naar pootafdrukken, springen en gillen in een met karikaturale dino’s getekend springkasteel, samen dansen met kleine velociraptors, in een dino-ei kruipen of via een VR-bril akelig dicht bij deze uitgestorven giganten komen.

Waar: Waagnatie, Antwerpen. Wanneer: Tot 3 september. Info: jurassicadventure.be

2. Great Art for Great Kids

Een angstige panda in Edvard Munch’s meesterwerk De schreeuw? Een roze olifant in Da Vinci’s Het Laatste avondmaal? Dat moet wel een expositie over kunst zijn voor kinderen.

Deze interactieve expo is gebaseerd op het prentenboek Grote kunst voor kleine mensen van illustrator Thais Vanderheyden, waarin ze van beroemde kunstwerken schattige, tot de verbeelding sprekende juniorversies maakt.

De expo voert langs verschillende kunststromingen grootmeesters als Michelangelo, de gebroeders Van Eyck, Mondriaan, Mark Rothko of Keith Haring. Ook leuk: terwijl sommige werken statisch blijven, komen anderen dankzij animatie en interactieve technieken tot leven. En om het de hele rit dynamisch te houden, kunnen de kids een interactieve zoektocht starten om de Grote Kunst beter te begrijpen.

Waar: Visserijschool, Knokke Heist. Wanneer: Tot 10 september. Info: knokke-heist.greatartforkidsexpo.com

ZOO Planckendael. Beeld Jonas Verhulst

3. Brick Safari in Planckendael

Met legoblokken en een dierentuin verover je al snel een kinderhart. Maar wat als je beiden combineert? In ZOO Planckendael is Brick Safari te zien. Eén miljoen legoblokjes werden daarin, in de gedaanten van tijgers, leeuwen, lynxen, panters, condors, hyena’s, pinguïns en zelfs een olifant, over het park verspreid. Dat het de makers menens is en details van belang zijn, bewijst de olifant: die weegt 1.088 kg, uit bestaat uit 149.071 blokjes en werd door 5 bouwers in maar liefst 1.600 uren opgebouwd. Ook straf: Je mag die vriendelijke grijze reus, alsook de tijger, gorilla en leeuw, zelfs beklimmen.

Voor een educatieve noot werd gezorgd. Aan de ingang wacht een LEGO-plattegrond die je ook zal leiden naar de kleine pinguïns in het continent Amerika. Alle vragen daarop juist ingevuld? Dan wacht een prijsje bij uitgang.

Waar: ZOO Planckendael, Mechelen. Wanneer: Tot 10 september. Info: zooplanckendael.be

4. Festivaltournee BlijBangBoosBedroefd

Zin om met Kapitein Winokio (rol van Winok Seresia) emoties te bezingen? Rep je dan als de wiedeweerga naar het Rivierenhof waar de kapitein annex gevoelsmens, alsook Mevrouw de Poes, er tijdens dit swingend zomerconcert duidelijk zal maken dat hij ervan houdt emoties te doorleven, te benoemen en te bezingen. En dat in een taal die de kleinsten begrijpen. En mét humor, uiteraard.

Staat op zijn emo-lijstje: blijdschap, verlangen, verwondering, vreugde, koudwatervrees, krokodillentranen en… angst. Niets is de man te veel. Hij viert àl zijn emoties. Er snel bij zijn in de boodschap: in augustus zijn er Vlaanderen vier voorstellingen van deze festivaltournee.

Waar en wanneer? Rivierenhof, Antwerpen (13 aug, in de vroege en late namiddag), Paal (6 aug) en Opwijk (15 aug). Info: kapiteinwinokio.be

5. Wonderweekend

Mysterieuze schimmen tussen de varens? Acrobaten tussen de bomen? Een bedje van mos als rustplekje? Dat moet Wonderweekend zijn, het familiefestival op een wel heel speciale locatie: de plantentuin van Meise, een 92 hectare grote groene oase.

Wonderweekend staat voor een hele dag lang theater, dans en zotte attracties. Goed voor 50 betoverende activiteiten en 30 internationale artiesten die dan jong, dan oud, dan jong én oud zullen bekoren. Je kan er ook knutselen, straf (straat)theater ontdekken en zelfs op een magische lichtjestocht gaan. Want dit festival loopt tot 22 uur.

Van honger zal er niemand omkomen. Er werd zowel een spaghettifestijn als de grootste picknick van het land georganiseerd. Wie wil kan blijven slapen in een luxe tipi of een -jawel- kartonnen tent. Voor de aanwezige slaapmutsen is zelfs een kampvuur voorzien.

Waar: Plantentuin Meise. Wanneer: 18 en 19 augustus. Info: www.wonderweekend.be

6. Doe-expo De Waanzinnige Boomhut

Tien jaar bestaat de boekenreeks De waanzinnige boomhut van de Australische schrijver Andy Griffiths al. In Vlaanderen en Nederland samen goed voor 1,5 miljoen verkochte exemplaren en bijna 200 herdrukken. De vorige expo in Fort Napoleon lokte 23.000 bezoekers, de huidige verjaardagseditie werd zelfs verlengd maar gaat nu wel zijn laatste maand in.

Verdeeld over twee verdiepingen voeren kinderen er allerlei opdrachten en spelletjes uit aan de hand van een doeboek. Zo moeten ze de twee papieren hoofdacteurs eerst helpen een verjaardagsfeest te organiseren, waarna de jonge bezoekers hun tocht kunnen verderzetten naar de benedenverdieping, waar ook een parcours wacht. Reken een uur voor deze expo.

Waar: Fort Napoleon, Oostende. Wanneer: Tot 27 augustus Info: https://www.fort-napoleon.be/nl/dewaanzinnigeboomhut

7. Wonderwaai (Theater Aan Zee)

Een vrijplaats voor kinderen en hun familie, dat is Wonderwaai op Theater Aan Zee. ‘Alles kan er, of toch veel’, klinkt het er. Terwijl ook het innerlijke kind van volwassenen wordt aangesproken. Het programma is bijzonder uitgebreid. Wat te denken van poppentheater Froefroe, de acrobatische kunsten van Amoukanama, kinderyoga en kinderdisco, vertellingen, een dansconcert, wilde dieren berijden op een houten draaimolen of zelfs gewoon staren naar het lange intrigerende kunstobject van kunstenaar/haakster Cathy Bertel/Den Draad op basis van zitballen, metaal, hout en rubber?

Er zijn ook wijkfeesten en workshops waar je onder meer kennismaakt met Arabische kalligrafie, kan werken met lontwol of muziekinstrumenten uit recyclagemateriaal kan maken.

Waar: Theater Aan Zee, Oostende. Wanneer: Van 1 t/m 5 augustus. Info: theateraanzee.be/programma/wonderwaai

8. Suske en Wiske Museum: Schatten van de vlieg

Jarenlang kon je er enkel als leerling naartoe en was het enkel open op schooldagen. Goed voor zo’n 10.000 leerlingen per jaar. Met vrienden of familie afzakken naar dit interactief doe-museum was enkel mogelijk op woensdagen, maar sinds enkele jaren wordt het museum ook tijdens de schoolvakanties opengesteld en kan je er met wie je maar wil naar hartenlust de schurkeneditie van ‘Wie is het?’ spelen, Barabas’ teletijdmachine binnenstappen, stripposes aanmeten voor grote spiegels of je eigen strippersonage samenstellen met moustaches, hoofddeksels, ogen of neuzen.

Tot het einde van de zomervakantie kan je in je tuin ook deelnemen aan ‘Schatten van de vlieg’, een zoektocht van een uurtje. Via objecten en structuren in 9 voelbakken kan je zo Willy Vandersteens andere stripreeksen ontdekken en -wie weet?- de schatkist openen.

Waar: Suske en Wiske Museum, Kalmthout. Wanneer: Tot 31 augustus. Info: suskeenwiskemuseum.be

Zandsculpturenfestival Middelkerke 2023, www.zandsculpturenfestival.com. Beeld RV

9. Zandsculpturenfestival: Sprookjeseditie

Uit meer dan 6.000 ton zand verrijzen dit jaar op het Zandsculpturenfestival meer dan twintig sprookjes en hun bekende personages zoals de Gelaarsde Kat, de Kleine Zeemeermin, Klein Duimpje, Sneeuwwitje of Belle en het beest. Ergens op dit festivalterrein van 5.000 vierkante meter duikt zelfs een grote vuurspuwende draak op.

Veel beleving hier ook. Theaterproductiehuis De Proefkonijnen laat de sprookjeswereld ook echt tot leven komen. Kinderen kunnen zoeken naar aanwijzingen op zowel het terrein, in de zandsculpturen en bij de acteurs en actrices die zich ertussen bewegen. Op de dagelijkse theatervoorstellingen kunnen jonge speurneuzen die aanwijzingen tonen om zo sprookjesfiguren te bevrijden.

Wanneer: Tot 10 september. Waar: Op het strand van Middelkerke, ter hoogte van het Arthur De Greefplein. Info: zandsculpturenfestival.com

10. Kinderexpo in M HKA

Waan je een levensgrote pop in een verpakkingsdoos van Job Koelewijn, bengel wat op de schommel van Kati Heck of -waarom niet?- verken de bowlingbaan van Dialogist-Kantor. De expo ‘Museum Spelen’, omschreven als een ‘museumervaring voor en door kinderen’, georganiseerd door kunstenhuis De Studio in het Museum van Hedendaagse Kunst (M HKA), wil deze zomer de zintuigen van kinderen prikkelen en bespelen.

Zo’n 50 kunstenaars presenteren er hun aparte werken, terwijl je je op het dakterras zelfs kan uitleven met de sculpturen of aan de slag kan in een bouwplaats.

Er is ook aan kleuters en peuters gedacht: zij kunnen terecht in een met een 3D-geluidsinstallatie uitgeruste ruimte, terwijl in een kleine cinema theatervoorstellingen plaatsvinden.

Kortom: dit serieuze, gerenommeerde museum wordt even een speelse culturele hangplek voor gezinnen en hun (kleine) kinderen.

Waar: MUHKA, Antwerpen. Wanneer: Tot 17 september. Info: muhka.be