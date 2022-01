Van dandy’s tot bloemetjesprints: het domino-effect van de mannenmode op de fashionweeks

Aan het eind van de mannenmodeweken van Milaan en Parijs voor herfst/winter ’22/’23 vallen veel overlappingen te bespeuren. Tijd voor een potje modedomino met vijf grote merken, op zoek naar de toekomstige mannentrends.

Vachtjassen

Prada, winter ’22/’23. Beeld Imaxtree

Ja, dat was Jeff Goldblum die daar de catwalk van Prada bewandelde. Hij was net als Kyle MacLachlan, Thomas Brodie-Sangster en nog een zwik acteurs ingehuurd als gelegenheidsmodel. Prada-ontwerpers Miuccia Prada en Raf Simons legden de nadruk op brede schouders en toonden klassieke herenitems in leer en zware wol. In hun woorden: “Kleren die mensen zich belangrijk doen voelen.” Opvallend waren de grote stroken nepbont, net als bij Hermès, waar de dandy centraal stond en de collectie was uitgevoerd in zachte materialen als kasjmier, zijde, leer en Toscaanse lamsvacht.

Hermès, winter ’22/’23. Beeld Imaxtree

2. Lederhosen

Hermès, winter ’22/’23. Beeld Imaxtree

Logisch dat bij het van oorsprong lederwarenhuis Hermès veel werd gewerkt met boterzacht leer. Blikvanger was dit diepdonkerbruine pak met een roze zijden bloes eronder. Geen klassiek overhemd dus, want knopen ontbraken. Let ook op de V-vormige halsdoek, die refereert aan de populaire Hermès-damessjaal. Ook bij Jil Sander waren bruine leren broeken troef, door ontwerpers Lucie en Luke Meier gecombineerd met een wijde wollen blazer. Al te macho werd het niet dankzij gehaakte kragen, neksjaaltjes (alweer!) en halskettingen – net als enkele oorbellen ook vaak gezien bij andere shows.

Jil Sander, winter ’22/’23. Beeld Imaxtree

3. Zigzag

Jil Sander, winter ’22/’23. Beeld Imaxtree

Het echtpaar Meier wist voor Jil Sander straffe, klassieke tailoring puik te combineren met ouderwets handwerk. Behalve mutsjes en collen waren ook enkele tops gehaakt. Zoals deze, in een vrolijk makend zigzagmotief, een snufje oma en een toefje hippie. Bij Paul Smith kwam zigzag voorbij in de vorm van kragen, een handgebreide trui en bijpassend schoeisel. Smiths inspiratiebron: de vloer van de Red Room uit de jarennegentigtelevisieserie Twin Peaks van David Lynch, die raadselachtige reeks met special agent Dale Cooper, gespeeld door (daar is-ie weer) Kyle MacLachlan.

Paul Smith, winter ’22/’23. Beeld Imaxtree

4. Kunst afkijken

Paul Smith, winter ’22/’23. Beeld Imaxtree

Sir Paul Smith houdt van kleur, prints en kunst. Voor de opdruk op dit kortemouwenshirt keek hij de kunst af van oude filmaffiches. Als jonge jongen in Nottingham was hij al gefascineerd door de kleurrijke posters van Jean-Luc Godard, die een stuk spannender waren dan de zwart-witte Britse filmaffiches. Bij Louis Vuitton, waar de laatste collectie van de onlangs gestorven ontwerper Virgil Abloh werd getoond, werden prints van schilderijen van de Grieks-Italiaanse surrealist Giorgio de Chirico gebruikt. Met name doeken uit zijn (zeer toepasselijke) reeks De melancholie van het vertrek.

Louis Vuitton, winter ’22/’23. Beeld Press office Louis Vuitton

5. Bloemen houden van mannen

Louis Vuitton, winter ’22/’23. Beeld Press office Louis Vuitton

Het is elke zomer weer bloemen troef in de vrouwencollecties, maar volgende winter zijn het de heren die de ruikers buiten gaan zetten. Bij Louis Vuitton, waar de modellen dansten, fietsten en paradeerden rondom het surrealistische ‘Louis’ Dream House’, zorgden stylist Ib Kamara en Abloh zaliger voor een hallucinante show waar streetstyle, kunst, tailoring en bloemetjesbehangprints over elkaar heen buitelden. Bij Prada werd een simpel lichtgewicht overall een blikvanger dankzij een verfijnde, zoete bloemprint. Waarmee het doorgaans o zo masculiene ketelpak weer een heel nieuw gezicht kreeg.

Prada, winter ’22/’23. Beeld Imaxtree

Het stokoude Duitse schoenenmerk Birkenstock doet al jarenlang goede zaken door collabs aan te gaan met hippe modemerken. Deze keer is dat Dior, dat duifgrijze muilen maakte met bloemborduursels. Hoedenheld Stephen Jones maakte bijpassende bolle alpino’s met hetzelfde motief.