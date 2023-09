Van creatief over meesterlijk tot degoutant: de ‘mystery box’ maakt slachtoffers in de 2de aflevering van Celebrity Masterchef

In Celebrity Masterchef zoeken tien bekende Vlamingen tijdens een afvalrace uit wie van hen het grootste culinaire talent is. Van dumpsterdiving tot verdwijntrucs, dit waren de markantste momenten uit aflevering twee.

Welk gerecht deed ons het meest likkebaarden?

Ananas uit blik. Nu niet meteen het soort ingrediënt waar je in een culinaire wedstrijd van een zeker niveau hoge ogen mee gooit. Net daarom vindt de jury het een goed idee om de vier deelnemers aan de eliminatieproef een paar van die blikken in de maag te splitsen. Maar daar weet Cath Luyten wel raad mee. Met wat hulp van de receptuur van mama, een forse snuif zwarte peper en een handvol chilivlokken tovert ze een fruitsla van rode vruchten op tafel. Afgewerkt met stukjes ananas voorzien van een laagje bittere chocolade. Kwestie van het gevreesde ingrediënt zo goed mogelijk te verstoppen. Een verdwijntruc die op heel wat lof van de jury kan rekenen. Nick Bril en co. bewijzen daarna dat die complimenten geen loze woorden zijn door het bordje van Luyten minutieus leeg te lepelen.

Ananas hoeft trouwens niet per se een no-go te zijn in de keuken. Je kunt er bijvoorbeeld een ijsje mee garneren, je panna cotta extra smaak geven of er Indiase garnalen in serveren.

Wat bleef ons het meeste bij?

Al heel vroeg in de wedstrijd krijgen de kandidaten de gevreesde mystery box voorgeschoteld. Een element uit het Britse origineel waarbij de chefs met een stapel niet altijd even goed bij elkaar passende ingrediënten hun ding moeten doen. Een uitdaging die wel vaker keuzestress veroorzaakt. Bij Cath Luyten bijvoorbeeld, die dan maar besluit zowat alles wat in haar box zit samen te flansen op een bord. Een aanpak die de jury maar matig kan appreciëren.

Aan het andere eind van het spectrum bevindt zich William Boeva. Hij pikt een ingrediënt of drie uit zijn box en dirigeert de rest meedogenloos richting vuilnisbak. Die minimalistische aanpak blijkt uiteindelijk de juiste, want ook de andere kandidaten die scoren met de mystery box houden hun bord eerder sober. Hakim Chatar bijvoorbeeld, die zich beperkt tot rijst en een gegrilde langoustine. Of Linde Merckpoel, die kiest voor steak met roquefortsaus, gebakken aardappeltjes en een fris slaatje. Wat meer dan voldoende blijkt om de jury te imponeren.

Wat vonden we het minst smakelijk?

Even ziet het ernaar uit dat Sarah Puttemans voor het met voorsprong degoutantste moment van deze aflevering zal tekenen. Haar poging om een saus te maken met de langoustines strandt immers nog voor ze goed en wel begonnen is. Puttemans gooit de koppen van die beestjes nietsvermoedend in de vuilnisbak, en beseft de omvang van die blunder pas wanneer chef Michaël Rewers haar erop wijst dat net die onderdelen het meest smaak bevatten. Rewers lonkt even naar de vuilnisbak waar die smaakbommetjes in verzeild zijn geraakt, maar besluit uiteindelijk wijselijk om niet te gaan dumpsterdiven. Puttemans probeert dat wel, waagt een schuchtere poging om haar langoustinekoppen te redden, maar ziet nog voor ze de handen echt vuil kan maken het hopeloze van die onderneming in.

Dat zorgt ervoor dat ze in de ‘minst smakelijke’-categorie uiteindelijk nog wordt voorbijgestoken door Wim Willaert. Alweer hij. De manier waarop hij met zijn vingers de onderdelen van het zwaantje dat hij wil bakken instrijkt met eigeel, doet bij ons alvast alle zin in zijn patisserie smelten als sneeuw voor de zon.

Wat was de keukenwijsheid van de aflevering?

“Een goeie steak moet zwemmen”, verkondigt William Boeva net voor hij Jeroen Meus-gewijs een wel heel forse klont boter in zijn pan mikt. “Misschien toch een beetje veel”, kinkt het even later. Maar de jury kan het vettige hapje wel smaken en prijst Boeva voor de perfecte cuisson van zijn steak.

Wie wint, wie valt af?

Dat niet iedereen even culinair onderlegd is, werd in aflevering één al duidelijk. Regisseur Charlie Dewulf bijvoorbeeld at tot voor kort vlees noch vis, en heeft het begrijpelijkerwijs dan ook moeilijk met het bereiden van beide. Alleen maakt Dewulf veel goed met de presentatie van de gerechten. Influencer Sarah Puttemans bleef in aflevering één onder de lat met haar kip curry en kaasbroodjes, en slaagt er ook nu niet in om te imponeren. Het smaakvolste ingrediënt uit de mystery box belandt in de vuilnisbak, en ook de crumble die in de eliminatieronde haar vel moet redden mist smaak. Exit voor Puttemans dus.

Dat staat in schril contrast met Bent Van Looy, die zich met zijn perfect gegrild stukje steak en zijn originele mix van noten en blauwe kaas niet alleen verzekert van een plaatsje in de safe zone, maar meteen ook een job krijgt aangeboden achter de grill van The Jane.