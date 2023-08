Van corrupte politie tot de Jackson 5: Colson Whitehead schreef een ijzersterk vervolg op ‘Harlem Shuffle’

Colson Whitehead schreef met het vervolg op Harlem Shuffle opnieuw een meesterlijk portret van New York in de jaren 70. Misdaadmanifest schetst een schrijnend beeld van bestuurlijk wanbeleid en institutioneel racisme.

Vuur. Dat is het element, het symbool, de alomtegenwoordige dreiging, de rode draad die door de vierhonderd pagina’s van Misdaadmanifest (Crook Manifesto) heen loopt. Brandende gebouwen, meestal, soms ook brandende mensen. En, in overdrachtelijke zin, verbrande schepen.

Misdaadmanifest vormt het tweede deel van wat Colson Whitehead inmiddels als een trilogie heeft gepland. In het eerste, Harlem Shuffle (2021), maakten we kennis met Ray Carney, eigenaar van een meubelzaak op West 125 Street in Harlem tussen 1959 en 1964. Carney was de zoon van een misdadiger die tijdens een inbraakpoging door de politie werd doodgeschoten.

BIO

• geboren op 6 november 1969 in New York • was van 1994 tot 1996 recensent voor The Village Voice • begon in 1999 met schrijven; behandelt in zijn romans veelal Afro-Amerikaanse thema’s zoals gelijkberechtiging • National Book Award en Pulitzerprijs voor De ondergrondse spoorweg (The Underground Railroad, 2016) • Pulitzerprijs voor De jongens van Nickel (The Nickel Boys, 2019)

Vastbesloten niet in diens voetsporen te treden, kiest Carney jr. voor een keurig burgerbestaan, maar omdat zijn zaak onvoldoende oplevert ziet hij zich genoodzaakt – af en toe en met mate – wat bij te verdienen als heler van gestolen waar. Maar terloops actief zijn in het criminele circuit blijkt geen optie en tegen wil en dank belandt Carney uiteindelijk volop in de georganiseerde misdaad.

Misdaadmanifest pakt de draad op in de vroege jaren 70. Na alle heftige gebeurtenissen die in Harlem Shuffle zijn beschreven, is Carney erin geslaagd zich langzaam maar zeker aan de criminaliteit te ontworstelen. Het gaat goed met zijn zaak, hij heeft kunnen uitbreiden, heeft mensen in dienst en is zelfs pandjesbaas geworden. De relatie met zijn dochter May, inmiddels 15, is wat moeizaam, dus als zij hem vraagt om kaarten voor het stijf uitverkochte concert van de Jackson 5 in Madison Square Garden, doet hij zijn uiterste best. Maar niemand kan hem helpen.

In een ultieme poging benadert hij een contact uit zijn criminele verleden, de corrupte politieman en bekwame ritselaar Munson. Jawel, Munson kan Carney aan kaarten helpen. Maar euh, dan wil de meubelhandelaar hem vast wel helpen bij een akkefietje? De lezer hoort op de achtergrond het mismoedige stemgeluid van Michael Corleone: ‘Just when I thought I was out, they pull me back in.’

Het wordt duidelijk dat de activiteiten van politie en bestuurders enerzijds en van de georganiseerde misdaad anderzijds spiegelbeelden van elkaar zijn. Beeld NYT

Stad in crisis

Net als Harlem Shuffle is Misdaadmanifest opgebouwd uit drie delen, ditmaal gesitueerd in 1971, 1973 en 1976. Het eerste, zeer enerverende deel draait rond het ‘akkefietje’ van politieman Munson, die uit het wereldje wil stappen, maar links en rechts eerst nog wat tegoeden wil innen. Dit levert een reeks adembenemende gebeurtenissen op, met Carney als ongemakkelijke participant.

Whiteheads portret van de breedsprakige Munson is overtuigend en onderhoudend, en regelmatig ook weerzinwekkend. Zijn pathetische geklets over het rauwe straatspel ringolevio (ooit indringend vastgelegd in het gelijknamige autobiografische cultboek van Emmett Grogan uit 1972) is bij vlagen gênant.

Maar hij kan ook humoristisch uit de hoek komen: ‘Op het kantoor van de officier van justitie zeggen ze: politiemensen zijn arm rond hun twintigste, rijk rond hun dertigste, en rond hun veertigste zitten ze in de bak. Je reinste belediging, want ik verdiende geld als water rond mijn twintigste.’

Munson is in veel opzichten representatief voor het New Yorkse politieapparaat in de jaren 70, toen de corruptie onder agenten gillend uit de hand liep en er via de commissie-Knapp diepgravend onderzoek werd verricht om het drama in kaart te brengen. Misdaadmanifest is dan ook veel meer dan het verhaal van een reeks fictieve individuen in het criminele circuit. Het is eerst en vooral een boek over een stad in crisis. Het is het verhaal van New York op de rand van het faillissement, van bestuurlijk wanbeleid dat president Gerald Ford onwillig maakte om federale steun te verlenen. Dat laatste leidde in de sensatiekrant Daily News tot de beruchte kop: ‘Ford to City: Drop Dead’.

Wanbeleid en racisme

Misdaadmanifest staat vol voorbeelden van het bestuurlijke wanbeleid in New York. Hoe er snelwegen worden aangelegd dwars door woonwijken, die daardoor volkomen worden ontwricht. Hoe je, in je van ongedierte vergeven en half vergane flatje, het beste de boel maar in brand kunt steken. Want dan kom je bij de gemeente in aanmerking voor een paar duizend dollar voor verhuiskosten en nieuwe meubels. ‘Dat stond in koeien van letters op borden die in het kantoor van de sociale dienst hingen, bij wijze van instructie.’

Op een perverse manier blijkt het stadsbestuur brandstichting als een win-winsituatie te beschouwen, zo laat Whitehead zien. Al in 1968 stelde de planningscommissie: ‘Denk eens aan al het geld dat we kunnen besparen aan krotopruiming als we East Harlem en Brownsville gewoon laten afbranden voordat we met de wederopbouw beginnen.’

Het hele boek door wordt duidelijk dat de activiteiten van politie en bestuurders enerzijds en van de georganiseerde misdaad anderzijds in feite spiegelbeelden van elkaar zijn. Ook geeft Whitehead een schrijnend beeld van het institutionele racisme van de overheid, dat leidt tot de opkomst van de Black Panther-beweging en het radicalere Black Liberation Army.

Drie verhaallijnen

Tegen deze cynische achtergrond schept hij zijn drie verhaallijnen. Na ‘Munsons laatste kunstje’ verschuift het perspectief naar de hippe filmmaker Zippo, die zijn naam uiteraard niet zomaar heeft verkregen. Zippo werkt aan een zogeheten Blaxploitation-film: een B-film, nadrukkelijk gericht op een zwart publiek. Carneys showroom is een van de filmlocaties. Voor de veiligheid huurt hij de formidabele Korea-veteraan Pepper in – we kennen deze geweldenaar nog uit Harlem Shuffle – die in actie komt als de hoofdrolspeelster plotseling verdwijnt.

Ook in het slotdeel speelt Pepper een hoofdrol, ditmaal in een speurtocht naar een brandstichter die verantwoordelijk is voor de bijna-dood van een kind in een van Carneys huurappartementen.

Wie de Nederlandse vertaling naast de Engelse leest, is Harm Damsma dankbaar voor het omzetten van de krachtige, maar niet altijd even toegankelijke straattaal in treffend Nederlands. Soms is zijn behulpzaamheid misschien groter dan strikt noodzakelijk. Met het vervangen van ‘Apollo’, ‘Sing Sing’, ‘Star-Spangled Banner’ en ‘Canadian Club’ door ‘zaal vol publiek’, ‘gevangenis’, ‘volkslied’ en ‘whisky’ gaat wat couleur locale verloren.

En het immer brisante n-woord? Daar hebben we het een andere keer weer over. We beperken ons nu tot de conclusie dat Colson Whitehead het hem opnieuw heeft geflikt. Net als zijn voorganger is Misdaadmanifest een meesterlijk stadsportret en een overtuigende misdaadroman ineen. Laat deel drie maar komen.