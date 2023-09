Van catcallers en sekstoeristen tot Egyptische huiskamers en de Koranschool: Hangar viert 75 jaar Magnum-fotografie met twaalf vrouwelijke fotografen

Als fotograaf sta je het best dicht genoeg bij je onderwerp, vond de legendarische fotograaf en Magnum-oprichter Robert Capa. Veel vrouwelijke fotografen vullen dat heel anders in dan de louter fysieke afstand. Het fotopersagentschap Magnum toont dat in een expo met aangrijpend werk van twaalf vrouwelijke Magnum-fotografen, onder wie de Belgische Bieke Depoorter.

Wat doe je als vrouw als een man je nafluit? Loop je door, ga je in dialoog of draai je de machtspositie om zoals Hannah Price enkele jaren geleden deed, en verander je de mannen – met toestemming – in het onderwerp van je fotoreeks. Price en elf andere Magnum-fotografen komen samen in de tentoonstelling Close Enough – 12 Women Photographers of Magnum in Hangar in Brussel, een expo naar aanleiding van de 75ste verjaardag van het fotoagentschap. De gekozen fotografen hebben enkele gemene delers, zoals de manier waarop verbinding wordt gecreëerd met hun onderwerp, wat telkens weer getuigt van heel wat kunde en evenveel lef. Daarnaast zijn de makers allemaal vrouw.

“Het stond lang ter discussie met het International Center of Photography (ICP) in New York, waar de tentoonstelling initieel samengesteld werd. Of het per se in de titel moest worden opgenomen dat het om vrouwelijke kunstenaars gaat”, vertelt Bieke Depoorter. “Een moeilijke afweging ook voor curator Charlotte Cotton. Want of we nu vrouw zijn of niet, wij horen stuk voor stuk thuis in deze tentoonstelling. Uiteindelijk werd het een commerciële keuze om het wel te doen. Vrouwelijke fotografen worden nog steeds veel minder tentoongesteld dan mannelijke, het kan dus zeker geen kwaad om de focus eens extra op ons werk te leggen. Maar wat ons hier echt verbindt gaat natuurlijk veel verder dan dat.”

Foto van Hannah Price. Beeld Hannah Price / Magnum Photos

De twaalf projecten die Charlotte Cotton heeft samengebracht laten zien dat de fotografen zeer dicht bij hun onderwerp komen, hoe moeilijk de context ook is. De titel is een afgeleide van een quote van oorlogsfotograaf en medeoprichter van Magnum Robert Capa, die stelt dat als je foto’s niet goed genoeg zijn, je wellicht niet dicht genoeg stond. Maar hier gaat het niet over de nabijheid die Capa zo dierbaar was. Wel draait het om opvallende ontmoetingen die het werk van de fotografen stuk voor stuk kenmerken.

Genderdynamiek

We kijken recht in de ogen van een van de catcallers van Hannah Price. Een pronkende patser met ontbloot bovenlijf geniet zichtbaar van de aandacht. “De reeks werd een kantelmoment in mijn leven”, lezen we in een getuigenis van de fotograaf. “Voor het eerst begreep ik hoe ik mijn camera kon gebruiken om complexe situaties te gaan vermenselijken. Enerzijds hielpen de mannen me om een vorm van schoonheid in mezelf te ontdekken, maar even vaak was de situatie vreselijk en frustrerend. Mijn camera kleefde een gezicht op het fenomeen, tegelijk creëerde ik een opmerkelijke band met mijn onderwerp. Sommige van die mannen werden zo nadien zelfs vrienden.”

Foto van Cristina de Middel. Beeld Cristina de Middel / Magnum Ph

Close Enough zet dus menselijke relaties in de kijker. De expo vraagt wat ‘dichtbij’ betekent voor deze hedendaagse fotografen. De antwoorden in de getoonde reeksen ontvouwen de complexe genderdynamiek die vrouwen ervaren achter de camera. Zo raken we opgezogen door de portretten van de Spaanse Cristina de Middel. Voor haar reeks Gentlemen’s club deed ze de afgelopen zeven jaar een oproep aan klanten van sekswerkers om voor haar lens te komen poseren: 99 mannen en 1 vrouw van over heel de wereld zijn daarop ingegaan.

Ze reisde naar steden die banden hebben met sekstoerisme, waar de handel in seks geromantiseerd wordt, of daar waar ze net diep verborgen is gehouden, van Havana over Amsterdam tot Kaboel. De getuigenissen bij de portretten zijn vaak ontluisterend. Zo lezen we het verhaal van Michael, de 40-jarige barman uit Amsterdam die op 14-jarige leeftijd door zijn vader werd meegenomen naar een bordeel om zijn maagdelijkheid te verliezen. En datzelfde in de toekomst ook van plan is met zijn eigen zoon.

De Middel, zelf een misbruikoverlever, slaagt er met haar werk in wat haar zelden is voorgedaan. Heel wat fotografen focusten reeds op de sekswerkers zelf. De klanten bleven tot nog toe in de schaduw. “Het doet nadenken over de rol van de vrouwelijke fotograaf en het verschil dat die maakt in haar onderwerpkeuze”, benadrukt Depoorter “Ook omdat het soms niet anders vast te leggen valt dan door een vrouw. Zoals de reeks Hafiz van de Turkse Sabiha Çimen, die op heel speelse wijze jonge vrouwen volgt op hun parcours in de Koranschool.”

Spion

Haar eigen reeks op de expo, As It May Be, toont dan weer hoe Depoorter in tijden van revolutie bij Egyptische vrouwen en kinderen ging logeren om er inkijk te krijgen in hun leefwereld. Op de expo zien we hoe haar intieme beelden van Egyptische gezinnen overschreven werden met Arabische commentaren. “Vertrouw haar niet, ze is een spion”, staat er onder meer te lezen.

“Ik heb zelf lang getwijfeld of de reeks niet te voyeuristisch was, en vanuit een te westerse blik bekeken werd in een land dat eigenlijk niet gefotografeerd wil worden”, vertelt Depoorter. “Daarom kwam ik op het idee om de stem terug te geven aan de Egyptenaren, die hun meningen mochten neerschrijven op dummy’s van mijn verzameld beeldmateriaal.” De vele commentaren op haar werk scheppen een krachtig beeld van de situatie in het land. Depoorter herhaalde deze handeling enkele keren, onder meer in het FOMU tijdens haar eerste solotentoonstelling in 2018. Ook vandaag wordt de bezoeker uitgenodigd om hetzelfde te doen.

Close Enough - 12 women photographers of Magnum loopt nog tot 16 december in Hangar, Elsene